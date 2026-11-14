 Cum să ai o casă curată fără să petreci ore întregi făcând curățenie. Trucurile simple care îți ușurează munca
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Cum să ai o casă curată fără să petreci ore întregi făcând curățenie. Trucurile simple care îți ușurează munca

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Una dintre marile provocări atunci când vine vorba despre întreținerea locuinței este păstrarea curățeniei pentru o perioadă cât mai lungă. Deși mulți consideră că este nevoie de ore întregi pentru a avea o casă impecabilă, câteva obiceiuri simple pot face diferența. 

Cum să ai o casă curată
Cum să ai o casă curată Foto: IStock

Un utilizator Reddit a cerut sfatul internauților, curios să afle ce trucuri folosesc alte persoane pentru a menține ordinea și curățenia în locuință.

„Dacă mențineți o casă curată, ce sfaturi sau ponturi aveți?”

Interesant este că întrebarea a venit chiar din partea unui bărbat, care a mărturisit că îi place să facă curat și că își dorește să descopere metode prin care să își ușureze munca.

„Dacă mențineți o casă curată, ce sfaturi sau ponturi aveți?

Fiind bărbat, îmi place să fac curat, dar sunt curios ce trucuri folosesc alte persoane să mențină curățenia”, a scris acesta.

Spălarea vaselor imediat după masă, unul dintre cele mai simple trucuri

Răspunsurile nu au întârziat să apară, iar unul dintre primele sfaturi a fost să nu lase vasele să se adune în chiuvetă. Un utilizator a explicat că preferă să le spele imediat după ce mănâncă, pentru a evita acumularea lor și pentru a păstra bucătăria în ordine.

„După ce mănânc, spăl vasele. Nu le las să se adune.”

Un alt internaut a atras atenția asupra importanței organizării și a depozitării eficiente. Potrivit acestuia, o locuință este mult mai ușor de întreținut atunci când nu există obiecte inutile care ocupă spațiu și adună praf.

„Minimalism și depozitare eficientă. Arunci tot ce nu e necesar și doar adună praf, iar ce nu vrei să arunci, depozitezi. Lași doar ce e absolut necesar la îndemână, restul în cutii.”

Aspiratorul vertical și spațiile de depozitare pot face diferența

Un alt utilizator a venit cu o listă mai amplă de recomandări, printre care folosirea mașinii de spălat vase, alegerea mobilierului cu picioare, pentru a facilita curățarea podelei, și utilizarea unui aspirator vertical pentru întreținerea regulată a locuinței. Acesta a oferit inclusiv câteva sugestii pentru curățarea geamurilor și îndepărtarea grăsimii de pe hotă.

„Mașina de spălat vase, după ce mănânci bagi imediat vasele în ea.

Puține lucruri pe podea și predominant mobilă cu picioare pentru a fi ușor de făcut curat, măcar cu mătura.

Pe cât posibil un aspirator vertical pe baterie pentru întreținut (2-3 ori pe săptămână) și la 2 săptămâni cu aspiratorul mare cu fir și mop după.

Pentru șters geamuri racletă de parbriz cu detergent de geamuri.

Ideal ar fi spații de depozitare corespunzătoare, închise, dacă e ordine e și ușor să faci curat.

Edit: dacă ai hotă cu grătare de aluminiu poți folosi Sano Forte Plus pentru îndepărtarea grăsimii (recomand să porți mască de protecție).

În living încearcă să ai un covor mai măricel, să intre sub canapea, dacă nu e cu picioare mai înalte, așa intră chestii mai greu sub ea.”

Curățenia făcută zilnic te scapă de ore întregi de muncă

Un alt sfat apreciat de internauți a fost să nu amâne treburile casnice, ci să aloce câteva minute în fiecare zi pentru întreținerea locuinței. Astfel, curățenia nu mai devine o activitate obositoare, care necesită ore întregi în weekend.

„Cel mai bun pont e că dacă faci câte puțin zilnic, nu mai ajungi niciodată la «marea curățenie» care durează ore întregi. De exemplu:

Spală vasele imediat după ce mănânci, nu le lăsa să se adune;

Șterge chiuveta și blatul de bucătărie în fiecare seară, durează 2 minute, dar face diferența;

Aspiratorul dat rapid de 2–3 ori pe săptămână e mai eficient decât să aștepți să se umple covorul de firimituri;

Folosește coșuri de organizare (în dulap, baie, frigider) – scade haosul vizual și e mai ușor de șters;

Regula «dacă durează sub 5 minute, fă acum» – gen aranjat patul, strâns hainele, șters oglinda;

Cumpără produse de curățenie pe care chiar le folosești (un spray bun de geamuri, șervețele umede pentru suprafețe, un mop decent).

Și încă ceva: mai bine investești în câteva obiecte de calitate (ex. aspirator bun, mop rotativ) decât să te chinui cu chestii ieftine. Curățenia e mai simplă când uneltele fac jumătate din treabă.”

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