Lecțiile de chitară, vioară sau pian pot avea beneficii care depășesc dezvoltarea talentului muzical. Un studiu nou arată că elevii care exersează regulat la un instrument muzical obțin, în medie, rezultate mai mari la testele de inteligență, memorie și la evaluările școlare, comparativ cu cei care nu fac muzică. Cercetătorii au analizat și structura creierului pentru a vedea dacă există vreo legătură între pregătirea muzicală și dezvoltarea cognitivă.

Ce au descoperit cercetătorii

Echipa condusă de Kelsie L. Lopez de la Northeastern University a analizat datele a 175 de copii cu vârste între 7 și 9 ani din Illinois, SUA.

Dintre acești copii, 38 învățau să cânte la un instrument muzical și exersau cel puțin 30 de minute pe săptămână, conform datelor furnizate de părinți. Ceilalți 137 nu aveau pregătire muzicală.

Cel mai frecvent instrument ales era pianul, urmat de vioară, violă, violoncel, chitară și ukulele.

Foto: magnific

Pentru a face o comparație corectă, cercetătorii au format două grupuri egale de câte 38 de copii, cu vârste, gen și situații socioeconomice similare.

Rezultatele au arătat că elevii care studiau muzica au obținut scoruri mai mari la mai multe teste cognitive, inclusiv la cele care măsurau inteligența generală, înțelegerea verbală, relațiile spațiale și memoria de lucru.

Surpriză! Rezultate mai bune la citire și matematică

Diferențe s-au remarcat și în performanțele școlare. Copiii care învățau un instrument muzical au avut rezultate mai bune la evaluările de citire, matematică și exprimare scrisă.

Printre aspectele analizate s-a numărat memoria de lucru, adică abilitatea de a păstra temporar informații și de a le folosi pentru rezolvarea sarcinilor.

Această abilitate contează mult la școală. De exemplu, un copil folosește memoria de lucru când face calcule mintale, urmează instrucțiuni complexe sau încearcă să înțeleagă un text.

Studiul nu a găsit totuși diferențe la toate testele. La planificare și la unele măsuri ale eficienței cognitive, rezultatele celor două grupuri au fost similare.

Ce legătură există între muzică și dezvoltarea creierului

Cercetătorii au analizat și imagini ale creierului pentru a vedea dacă pregătirea muzicală este asociată cu anumite particularități ale substanței albe, formată din fibre nervoase care conectează diverse regiuni cerebrale.

Au pus accent pe fasciculul arcuat, o structură implicată în conexiunile dintre zonele responsabile de limbaj, procesarea sunetelor și mișcare.

La copiii care studiau muzica, s-a observat o posibilă diferență într-o regiune din emisfera dreaptă, care conectează zone implicate în procesarea auditivă și controlul mișcărilor.

Totuși, această diferență nu a fost semnificativă statistic după aplicarea corecțiilor pentru analiză. Adică, imaginile nu arată clar că studiul muzicii modifică structura creierului.

Lecțiile de muzică îi fac pe copii mai inteligenți?

Chiar dacă rezultatele sunt promițătoare, autorii subliniază o limitare importantă: studiul arată o asociere, nu o relație de cauzalitate.

Cu alte cuvinte, nu se poate spune că lecțiile de muzică provoacă creșterea inteligenței sau îmbunătățirea performanțelor școlare.

Elevii care studiază un instrument pot beneficia și de alte condiții favorabile, cum ar fi implicarea părinților, acces la activități educative și un mediu familial stimulativ.

Pe lângă asta, cercetătorii nu au măsurat exact cât exersa fiecare copil sau nivelul lor de pregătire muzicală.

Datele sugerează totuși că studiul unui instrument poate fi parte dintr-un mediu educațional care favorizează dezvoltarea unor abilități cognitive diverse.

Cum poți încuraja interesul copilului pentru muzică?

Dacă vrei să îi oferi copilului ocazia să descopere un instrument, ține cont de vârsta, preferințele și disponibilitatea lui.

Lasă-l să aleagă instrumentul. Pianul, chitara, vioara sau instrumentele de percuție solicită abilități diferite, iar copilul va exersa mai motivat dacă îi place instrumentul ales.

Începe cu sesiuni scurte. Pentru începători, câteva minute de exercițiu atent sunt mai ușor de gestionat decât o sesiune lungă, care poate duce la oboseală și frustrare.

Nu transforma muzica într-o obligație. Presiunea pentru rezultate poate diminua bucuria de a cânta. Încurajează progresul și acceptă că învățarea presupune și greșeli.

Oferă-i ocazia să cânte împreună cu alții. Participarea la cor, ansamblu sau activități muzicale de grup ajută la dezvoltarea cooperării și a încrederii în sine.

Editor: Raluca Toma