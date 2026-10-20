Studiu: Un medicament pentru colesterol ar putea reduce riscul de demență

Statinele se numără printre medicamentele cel mai des prescrise, cunoscute în special pentru capacitatea lor de a reduce colesterolul. Dar și creierul ar putea beneficia de pe urma lor. Potrivit unei cercetări recente, publicate în revista științifică The Lancet, administrarea statinelor ar putea reduce inclusiv riscul de a dezvolta demență.

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Specialiștii dr. Cheng-Han Chen, medic cardiolog intervenționist și director medical al Programului de Cardiologie Structurală din cadrul MemorialCare Saddleback Medical Center din Laguna Hills, California, și dr. David Perlmutter, medic neurolog și autor de bestselleruri New York Times, explică cum se produce acest efect pozitiv.

În cadrul studiului, cercetătorii au monitorizat peste 130.000 de participanți diagnosticați cu diabet zaharat de tip 2 (între 2006 și 2019) și au estimat riscul acestora de a dezvolta demență pe parcursul a zece ani.

Participanții au fost împărțiți în trei grupuri: persoane care nu luau statine, persoane cărora li s-au prescris statine la scurt timp după diagnosticare și persoane care au început tratamentul cu statine mai târziu.

Cercetătorii au descoperit că persoanele cărora li s-au prescris statine într-un stadiu timpuriu au avut un risc de a dezvolta demență cu 15% mai mic decât cele care nu au urmat deloc un astfel de tratament.

De ce sunt importante aceste descoperiri?

Demența este considerată, în general, o afecțiune a creierului, însă rezultatele studiului evidențiază și componenta vasculară a bolii. Acestea sugerează că, dacă ignorăm rolul sănătății vaselor de sânge, am putea trece cu vederea posibile metode de prevenție.

„Demența reprezintă o problemă de sănătate publică din ce în ce mai importantă”, explică dr. Cheng-Han Chen, cardiolog intervenționist și director medical al Programului de Cardiologie Structurală din cadrul MemorialCare Saddleback Medical Center.

„Identificarea unor modalități de reducere a riscului de demență, inclusiv prin intermediul medicamentelor pe care le folosim deja pentru protejarea sănătății inimii, ar putea aduce beneficii importante pacienților și familiilor acestora.”

Colesterolul crescut, pentru tratarea căruia sunt prescrise frecvent statinele, ar putea avea o legătură mai puternică cu sănătatea creierului decât se știe: „Colesterolul crescut este un factor de risc cunoscut pentru bolile cardiovasculare și poate contribui, de asemenea, la apariția demenței vasculare, provocată de probleme ale circulației sângelui la nivelul creierului”, explică dr. Chen.

Aceste rezultate „confirmă legătura importantă dintre sănătatea metabolică, sănătatea cardiovasculară și sănătatea creierului”, adaugă dr. David Perlmutter, medic neurolog și autorul volumului Brain Defenders.

Totuși, specialistul subliniază că este important să facem distincția între demența vasculară și alte tipuri de demență, precum boala Alzheimer, care are și alte cauze, inclusiv acumularea anormală a unor proteine în creier.

„Ceea ce mi se pare remarcabil este faptul că asocierea a fost mai evidentă în cazul demenței de origine vasculară decât în cazul bolii Alzheimer”, explică dr. Perlmutter.

Cu toate acestea, posibilitatea ca un medicament atât de frecvent utilizat să contribuie la prevenirea unei forme de demență este încurajatoare.

„Cred că mesajul mai amplu este că trebuie să acordăm atenție afecțiunilor metabolice și vasculare care contribuie la riscul de demență, în loc să ne concentrăm exclusiv asupra modificărilor care apar în creier după instalarea bolii”, spune specialistul.

Cât de strânsă este legătura dintre sănătatea inimii și cea a creierului?

Rezultatele studiului evidențiază legătura profundă dintre modul în care ne protejăm inima și cel în care ne menținem creierul sănătos: „Legătura este extraordinar de puternică”, afirmă dr. Perlmutter. „Creierul depinde de un sistem cardiovascular sănătos pentru a primi oxigen și substanțe nutritive, însă această relație este mult mai complexă decât simpla circulație a sângelui.”

Acest lucru se explică prin faptul că multe dintre problemele care afectează inima și vasele de sânge, precum rezistența la insulină, inflamația cronică, hipertensiunea arterială și disfuncțiile metabolice, pot afecta și creierul.

„Aceste procese pot influența activitatea microgliei, celulele imunitare ale creierului, contribuind potențial la inflamația cronică asociată bolilor neurodegenerative”, explică medicul.

Vestea bună este că multe dintre obiceiurile care te ajută să îți protejezi inima pot contribui și la protejarea creierului.

„Recomand o alimentație echilibrată, bogată în alimente integrale și săracă în grăsimi saturate, practicarea regulată a exercițiilor fizice, menținerea tensiunii arteriale, a colesterolului și a glicemiei în limite sănătoase, evitarea tutunului, limitarea consumului de alcool, menținerea unei greutăți sănătoase și acordarea unei atenții deosebite calității somnului”, spune dr. Chen.

„Aceste obiceiuri susțin sănătatea cardiovasculară și pot contribui, de asemenea, la reducerea riscului de declin cognitiv pe măsură ce înaintăm în vârstă.”

Cine ar trebui să ia statine?

Înseamnă aceste rezultate că ar trebui să începi să iei statine? Nu neapărat.

„Nu aș vrea ca cineva să ajungă la concluzia că ar trebui să înceapă să ia statine doar pentru a-și proteja creierul”, spune dr. Perlmutter. Totuși, dacă ai o afecțiune pentru care tratamentul cu statine ar putea fi potrivit, precum diabetul zaharat de tip 2 sau colesterolul crescut, discută cu medicul tău.

Potrivit lui dr. Chen, cel mai important lucru este să găsești o modalitate eficientă de a-ți ține afecțiunea sub control, adaptată nevoilor tale.

„Atât diabetul, cât și colesterolul crescut pot crește riscul de probleme cardiovasculare care pot afecta sănătatea creierului”, explică specialistul. „Controlul glicemiei și al colesterolului reprezintă o parte importantă a protejării sănătății pe termen lung și ar putea contribui, de asemenea, la reducerea riscului de demență.”

Menținerea glicemiei sub control, îmbunătățirea sensibilității la insulină, păstrarea unei greutăți sănătoase, practicarea regulată a exercițiilor fizice și adoptarea unei alimentații care susține sănătatea metabolică sunt strategii importante.”

Deși vestea că ai putea prezenta un risc de demență poate fi îngrijorătoare, este important să reții că aceste descoperiri oferă și motive de optimism.

„Cel mai încurajator mesaj este că protejarea creierului începe cu mult înainte de apariția problemelor de memorie”, subliniază dr. Perlmutter.

„Avem în fiecare zi ocazia de a influența procesele biologice care determină cât de bine îmbătrânește creierul nostru.”

Dr. Perlmutter spune că persoanele care iau statine pot fi diferite de cele care nu le utilizează și având deja anumite caracteristici care oricum le influențează riscul de demență, inclusiv starea generală de sănătate.

De asemenea, trebuie subliniat că toți participanții la acest studiu aveau diabet zaharat de tip 2. Prin urmare, rezultatele nu se aplică neapărat persoanelor care iau statine din alte motive.

„Cea mai bună șansă pe care o avem de a ne proteja creierul este să intervenim asupra factorilor metabolici și vasculari care îl expun riscurilor încă de la început.” spune Dr. Perlmutter.

Sursa: Prevention