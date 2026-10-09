 Ceaiul care îți face bine dacă ai ficat gras
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Prevenție și tratamentRemedii naturisteMedicii răspundViața sexualăSpecialiștiCe te doare?WellnessFamiliePsiho
scroll right

Ceaiul care îți face bine dacă ai ficat gras

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Una dintre cele mai cunoscute şi apreciate plante medicinale din ţara noastră, păpădia are numeroase efecte benefice asupra sănătăţii, printre care susţinerea şi îmbunătăţirea funcţiei hepatice.

ceai memorie jpg
Foto: Shutterstock

Păpădia (Taraxacum officinale) creşte pretutindeni în ţara noastră, de la pajişti la parcuri şi marginea drumurilor. Înfloreşte în martie, aprilie şi mai, iar în scop terapeutic sunt folosite rădăcinile şi frunzele. 

Păpădia conţine vitamine (A, B, C, K), minerale (calciu, sodiu, magneziu, fier, cupru, siliciu, zinc, mangan), acizi fenolici, flavonoide și terpene, care îi conferă proprietăţi terapeutice. Păpădie este valorificată pentru acţiunea coleretică (stimulează secreţia biliară a ficatului), colagogă (favorizează evacuarea bilei în duoden) şi diuretică.

Protector hepatic

Păpădia este apreciată pentru acţiunea hepatoprotectoare. Planta protejează acest organ de substanţele toxice şi de excesul de grăsime şi contribuie la regenerarea lui.

Ceaiul de păpădie este unul dintre cele mai eficiente remedii naturale pentru ficatul gras (steatoză hepatică), datorită proprietăţilor plantei de a detoxifia ficatul, de a diminua grăsimile depozitate şi de a stimula producţia şi eliminarea bilei.

papadie jpeg
Foto: Shutterstock

Ceaiul de păpădie îmbunătăţeşte funcţiile ficatului şi reduce nivelul colesterolului. Remediul are efecte pozitive şi în prevenirea leziunilor hepatice induse de paracetamol sau alcool. Potrivit unui studiu, păpădia poate proteja ficatul de stresul oxidativ și de radicalii liberi nocivi (molecule instabile adesea cauzate de poluarea aerului, pesticide etc.) datorită proprietăților sale antioxidante și antiinflamatoare. Pentru eficienţă sporită la nivelul ficatului, păpădia se poate asocia cu armurariu.

Ajută la controlul glicemiei

Inulina, o fibră solubilă prezentă în rădăcina plantei, acționează ca un prebiotic, care susține echilibrul bacteriilor intestinale și ajută la un control mai bun al glicemiei. Păpădia conține, de asemenea, compuşi precum acidul clorogenic, care pot ajuta la reducerea rezistenței la insulină și pot influența modul în care ficatul metabolizează zahărul. Aceste efecte fac din plantă o opțiune potențială de susținere a prevenirii creşterilor glicemiei.

Diuretic natural

Păpădia este un diuretic natural cunoscut, ceea ce înseamnă că planta crește debitul de urină și ajută organismul să elimine excesul de apă și sodiu. Pentru că favorizează eliminarea toxinelor, păpădia poate fi folosită pentru combaterea retenției de apă, a celulitei și a infecțiilor tractului urinar. Bogată în potasiu, păpădia reface mineralele pierdute.  

Adjuvant în tulburări digestive

Ceaiul de păpădie susține secreţiile digestive (gastrice, pancreatice şi intestinale) şi poate avea acţiune pozitivă în indigestie, constipaţie, digestie dificilă, balonare şi senzaţie de plenitudine gastrică, sindromul colonului iritabil şi în pierderea poftei de mâncare.

Efecte benefice asupra pielii şi articulaţiilor

Graţie proprietăților purificatoare, păpădia are acţiune benefică asupra pielii. Prin promovarea eliminării toxinelor, ceaiul de păpădie poate ameliora diverse afecțiuni ale pielii, cum ar fi acneea, dermatita și eczema. De asemenea, conferă un aspect plăcut tenului, prin stimularea circulației sângelui.

Proprietățile antiinflamatoare ale păpădiei oferă ameliorare persoanelor care suferă de dureri articulare sau musculare. Planta poate aduce beneficii în afecțiuni precum osteoartrita și guta.

Cum se prepară ceaiul

Infuzia de păpădie se obţine din 2 linguri de frunze uscate (sau rădăcină), care se adaugă în 250 ml de apă clocotită. Se lasă 10 minute la infuzat, după care se strecoară şi se consumă. Se pot bea 2 căni pe zi.  

Contraindicaţii

Ceaiul de păpădie nu este recomandat celor cu obstrucţie biliară sau stomac sensibil. Remediul nu este indicat nici celor care iau diuretice sau antidiabetice, pentru că le potenţează efectele. Planta poate interacţiona şi cu anticoagulantele. Ceaiul nu este indicat nici femeilor însărcinate şi celor care alăptează.

Studiu observational MedLife x Via Transilvanica credits Asociatia Tasuleasa Social (1) jpg
Când mersul pe jos devine „stres bun”: Noi insight-uri din studiul MedLife pe Via Transilvanica adevarul.ro

Ghid de cumpărături

banner mirabela gradinaru jpg
#Exclusiv Click!
Mirabela Grădinaru, o nouă gafă vestimentară: „A îmbrăcat rochia invers, ca să nu se deoache?” Sfatul stiliștilor Vedete românești
zodii png
Zodiile pentru care Universul pregătește surprize uriașe, între 9 și 17 octombrie. Acești nativi vor vedea, în sfârșit, „luminița de la capătul tunelului” Horoscop
image
Un zimbru de aproape o tonă a fost găsit fără cap la Măgura Ilvei. Ce suspiciuni au autoritățile în legătură cu moartea animalului adevarul.ro
image
Clase comasate în timpul anului școlar. Un învățător trebuie să plece. IȘJ: „Nu avem cum să oprim exodul” adevarul.ro

Parteneri

image
Hagi taie în carne vie! Schimbări majore la naționala României: “Doicaru, prima mare surpriză!” www.fanatik.ro
image
Aproape 70.000 de români au vrut să renunțe la păcănele. Unii se răzgândesc după doar câteva zile observatornews.ro
image
A cumpărat o poșetă dintr-un second-hand cu 1,5 dolari. După câțiva ani a aflat că valorează 35.000 de dolari www.antena3.ro
image
Un celebru om de afaceri, prins la mijloc în războiul sângeros dintre frații Caran. Liderii interlopi ar fi decis să-l pună la plată www.gandul.ro
image
Cățelușul Valentinei este încă dispărut. Sora tinerei face apel la oameni pentru a-l găsi: „Înainte de…” www.wowbiz.ro
image
Cât costă o noapte la hotelul de 5 stele din Maroc, unde Culiță Sterp a dus-o pe Daniela de ziua ei. Prețul este cât un salariu mediu www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Românul celebru a ajuns să trăiască din 5000 de lei, după ce a cheltuit două milioane de euro: „N-au fost chiar aşa mulţi” as.ro
image
Trucul de 5 minute care te ajută să păstrezi căldura în casă. Ce să faci înainte să pornești centrala playtech.ro
image
„Am stat două săptămâni la Galata, dormeam la Radu Niculescu. Apoi am ajuns la Barcelona”. Culisele negocierilor Mircea Lucescu – Ionuț Chirilă www.fanatik.ro
image
Am făcut calculul. Câți bani a primit Cheloo, în total, pentru cele 5 săptămâni petrecute la Asia Express www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
E oficial! Divorțează și ei! După 10 ani de căsătorie, ea a depus actele!! La mijloc stau acuzații de abuz verbal și agresiuni fizice!! Detalii scandaloase din mariajul lor au ieșit acum la lumină www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Vești îngrijorătoare de la Palatul norvegian. Ce se întâmplă cu proaspăta regină Mette-Marit okmagazine.ro
image
Meghan, mai subțire ca niciodată, a stârnit îngrijorare printre fani. Ducesa doar gătește biscuițeii, nu-i și mănâncă okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Maria Callas, diva care colecționa rețete pentru mâncăruri pe care nu le gusta niciodată historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Pescuitul cu cormorani: istoria unei tradiții care pare desprinsă dintr-o legendă historia.ro
image png
Te îmbolnăvești dacă ieși iarna afară cu părul ud? Răspunsul specialiștilor nu este cel la care te aștepți Sănătate!
image png
Ciuma pneumonică, boala care poate evolua fulgerător. Cum se transmite, ce simptome are și de ce este atât de periculoasă Sănătate!
embolie plumonara_shutterstock 1597427776 jpg
Se poate transmite ciuma pe cale respiratorie? Colegiul Medicilor explică Prevenție și tratament
shutterstock 2597646043 jpg
Ai diabet? Aceste fructe au impact mic asupra glicemiei Ce te doare?
mamografie shutterstock 2389056681 jpg
Ce legătură este între mamografie și sănătatea inimii? Prevenție și tratament
Copil bolnav - raceala - febra - gripa FOTO Shutterstock
Copilul tău se îmbolnăvește des? De ce „siropurile pentru imunitate” nu sunt soluția Sănătate!
image png
Mănânci dovleac copt? Iată ce se poate întâmpla în organism Sănătate!
image png
Mucegaiul rar care atacă creierul, în creștere în SUA. Cercetătorii nu știu de ce devine tot mai răspândit Sănătate!
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu actualitate.net
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva” actualitate.net