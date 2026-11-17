O intervenție chirurgicală presupune mai mult decât pregătirea pentru internare și efectuarea unor investigații medicale. Deciziile luate înainte de operație pot influența semnificativ siguranța pacientului, riscul de complicații și rezultatul final al tratamentului. Un medic chirurg atrage atenția asupra unor greșeli pe care pacienții ar trebui să le evite, de la administrarea necorespunzătoare a anumitor medicamente până la alegerea medicului exclusiv în funcție de costul intervenției.

Greșeala care îi poate pune viața în pericol unui pacient înainte de operație. Foto: arhiva

Dr. Bogdan Moldovan, medic primar Chirurgie Generală, subliniază că informarea corectă și colaborarea cu echipa medicală sunt esențiale înaintea unei operații. Printre cele mai importante aspecte se numără gestionarea tratamentelor anticoagulante și alegerea unui centru medical care are experiență în efectuarea intervenției necesare.

Medicamentele care pot crește riscul de sângerare în timpul operației

Unul dintre cele mai importante aspecte pe care pacienții trebuie să le discute cu medicul înainte de o intervenție chirurgicală este tratamentul medicamentos. Anumite medicamente, în special cele anticoagulante și antiagregante plachetare, influențează coagularea sângelui și pot crește riscul de sângerare în timpul sau după operație.

Administrarea acestor medicamente fără recomandare medicală poate crea probleme serioase. În același timp, pacienții care urmează deja un astfel de tratament nu trebuie să îl întrerupă din proprie inițiativă, deoarece oprirea acestuia poate favoriza apariția unor evenimente trombotice.

Dr. Bogdan Moldovan explică de ce este important ca administrarea acestor medicamente să fie atent evaluată înainte de intervenția chirurgicală.

„În primul rând, pacientul nu trebuie să ia medicamente anticoagulante fără recomandarea medicului. De exemplu, tratamente precum Plavix, Trombostop sau Sintrom pot crește riscul unor complicații severe în timpul intervenției chirurgicale și după operație”, explică dr. Bogdan Moldovan.

Pacienții trebuie să îi comunice chirurgului toate medicamentele pe care le folosesc, inclusiv tratamentele prescrise de alți specialiști. Decizia de a continua, modifica sau întrerupe administrarea acestora trebuie luată exclusiv împreună cu medicii implicați în îngrijirea pacientului.

De ce este riscant să alegi chirurgul în funcție de cel mai mic preț

Costul unei intervenții poate reprezenta un criteriu important pentru pacienți, însă nu ar trebui să fie principalul factor în alegerea serviciului medical. Experiența chirurgului, pregătirea echipei și capacitatea spitalului sau a clinicii de a gestiona eventualele complicații sunt elemente care trebuie analizate înainte de luarea unei decizii.

O intervenție chirurgicală presupune responsabilitate și experiență, iar rezultatul depinde de mai mulți factori, inclusiv de modul în care este abordată problema medicală încă de la început.

Medicul Bogdan Moldovan atrage atenția că pacienții nu ar trebui să transforme prețul într-unicul criteriu de selecție.

„Dincolo de aceste aspecte strict medicale, pacientul trebuie să se informeze foarte bine și să nu aleagă un serviciu medical doar în funcție de prețul cel mai mic. Viața pacienților poate depinde de chirurgul pe care îl întâlnesc și care realizează prima intervenție”, mai explică medicul.

O operație care nu rezolvă problema poate aduce alte intervenții

Scopul unei operații este rezolvarea problemei medicale pentru care pacientul a ajuns la chirurg. Atunci când intervenția nu este realizată corespunzător sau nu tratează complet afecțiunea, pacientul se poate confrunta cu un parcurs medical mai dificil.

În anumite cazuri, acest lucru poate însemna investigații suplimentare, noi tratamente și alte intervenții chirurgicale. Pe lângă riscurile medicale, astfel de situații pot prelungi recuperarea și pot afecta suplimentar calitatea vieții.

Dr. Bogdan Moldovan avertizează asupra consecințelor pe care le poate avea o intervenție care nu rezolvă problema inițială.

„O operație incompletă, care nu rezolvă problema pentru care pacientul s-a prezentat la medic, poate reprezenta doar începutul unui lung șir de alte probleme și intervenții”, subliniază dr. Bogdan Moldovan.

Ce criterii trebuie să urmărești când alegi centrul medical pentru operație

Înainte de a programa o intervenție chirurgicală, pacienții ar trebui să se informeze despre experiența medicului și a echipei medicale, dar și despre rezultatele centrului în care urmează să fie tratați.

Este important ca unitatea medicală să aibă experiență în efectuarea intervențiilor de acest tip și să dispună de resursele necesare pentru îngrijirea pacientului, inclusiv în cazul apariției unor complicații.

Alegerea nu ar trebui făcută în grabă, iar pacienții au dreptul să solicite explicații despre procedură, riscuri, alternative terapeutice și perioada de recuperare.

Recomandarea chirurgului este ca decizia să fie luată după o documentare atentă, nu exclusiv pe baza costurilor sau a promisiunilor comerciale.

„Recomandarea mea este ca pacienții să se informeze temeinic și să aleagă un centru medical cu experiență și rezultate dovedite în realizarea acestor intervenții”, explică dr. Bogdan Moldovan, medic primar Chirurgie Generală, într-o postare pe Facebook.