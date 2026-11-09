Chirurgul Mihnea Ionescu a murit la 73 de ani. Mesajul emoționant transmis de Institutul Clinic Fundeni

Medicina din România a pierdut una dintre cele mai strălucite personalități ale sale. Conferențiarul doctor Mihnea Ionescu, o legendă a chirurgiei de la Institutul Clinic Fundeni, s-a stins din viață la vârsta de 73 de ani, după o lungă și grea suferință.

A murit unul dintre medicii apreciați ai Institutului Fundeni Foto: facebook

Numele său rămâne definitiv legat de mii de vieți salvate, de premiere chirurgicale naționale și internaționale, dar și de anii de pionierat ai transplantului hepatic din țara noastră. Format sub îndrumarea marilor profesori Dan Setlacec și Mihai Stăncescu, reputatul chirurg a devenit la rândul său mentor pentru generații întregi de specialiști care profesează astăzi în spitale de elită din România și din întreaga lume, potrivit Agerpres.

Mesajul sfâșietor al prof. dr. Irinel Popescu

Vestea trecerii în neființă a reputatului medic a fost anunțată duminică de profesorul doctor Irinel Popescu, cel alături de care a pus bazele transplantului de ficat în România. Într-un mesaj încărcat de profundă tristețe publicat pe rețelele de socializare, acesta a evocat calitățile umane și profesionale ale regretatului chirurg:

„A trecut la cele veșnice, după o lungă suferință, conf. dr. Mihnea Ionescu. Format în școala de la Institutul Clinic Fundeni (Prof. dr. Dan Setlacec, Prof. dr. Mihai Stăncescu), conf. dr. Mihnea Ionescu a fost un excepțional chirurg, cu realizări în multe domenii ale chirurgiei generale. A introdus în România proctocolectomia totală restaurativă și pancreatectomia centrală, două procedee dificile, de care și-a legat numele. A efectuat cu succes mii de operații pentru tumori de esofag, stomac, ficat, pancreas, colon și rect, cancere genitale etc. În perioada de pionierat a transplantului hepatic a participat la intervențiile chirurgicale și s-a implicat în organizarea programului de transplant. Pentru mine a fost cel mai apropiat colaborator, un profesionist desăvârșit, un om de mare caracter și un prieten apropiat, cu care puteai schimba oricând o părere și de la care puteai să ceri oricând un sfat. Rămas bun, prieten drag! Drum lin spre lumină și Dumnezeu să te odihnească în pace!”, a transmis prof. dr. Irinel Popescu.

Premieră mondială realizată la București și un omagiu emoționant din partea colegilor de la Fundeni

Contribuțiile științifice și practice ale conf. dr. Mihnea Ionescu au depășit granițele țării. Într-un omagiu oficial transmis de colectivul Centrului de Chirurgie Generală și Transplant Hepatic din cadrul Institutului Clinic Fundeni și publicat pe site-ul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, specialiștii subliniază realizările epocale ale medicului, inclusiv o operație unică în analele medicinei mondiale:

„Conf. dr. Mihnea Ionescu rămâne o personalitate marcantă a Institutului Clinic Fundeni, cu numeroase contribuții la dezvoltarea chirurgiei atât în cadrul clinicii noastre, cât și la nivel național, în special în domeniul chirurgiei pancreatice, esofagiene și colorectale. Între premierele la nivel național amintim proctocolectomia totală restaurativă în rectocolita ulcero-hemoragică și în polipoza adenomatoasă rectocolonică familială, precum și pancreatectomia centrală pentru patologia pancreatică benignă și cu potențial scăzut de malignitate. Mai mult decât atât, conf. dr. Mihnea Ionescu este autorul primei pancreatectomii centrale pentru pancreatoblastom la nivel mondial. Pacienta, adolescentă la acea vreme, este în viață și în prezent, la mulți ani de la intervenție”, se arată în comunicatul UMF „Carol Davila”.

Colegii și discipolii săi au ținut să evidențieze nu doar măiestria tehnică impecabilă din sala de operație, ci și calitatea de mentor desăvârșit a celui care a fost șef de secție la Fundeni:

„Dincolo de miile de intervenții chirurgicale, multe dintre ele premiere la nivelul Institutului și la nivel național, rămâne amintirea unui chirurg cu un talent fără egal, a unui mentor de excepție și a unui șef de secție admirat și respectat. A contribuit decisiv la dezvoltarea Centrului de Chirurgie Generală și Transplant Hepatic din cadrul Institutului Clinic Fundeni și a format generații întregi de chirurgi care practică astăzi cu succes în Institutul Clinic Fundeni, dar și în alte clinici din țară și din străinătate. Ne vom aminti întotdeauna de doctorul Mihnea Ionescu ca de un om generos, corect și dedicat în totalitate profesiei pe care a practicat-o cu succes de-a lungul multor ani. Mulțumim conf. dr. Mihnea Ionescu pentru că a existat în viața noastră!”

Prin dispariția conf. dr. Mihnea Ionescu, lumea medicală din România pierde un deschizător de drumuri și o minte strălucită, dar lasă moștenire o școală solidă de chirurgie și mii de destine salvate de mâinile sale de aur.