 Chirurgul Mihnea Ionescu a murit la 73 de ani. Mesajul emoționant transmis de Institutul Clinic Fundeni
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Chirurgul Mihnea Ionescu a murit la 73 de ani. Mesajul emoționant transmis de Institutul Clinic Fundeni

Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Medicina din România a pierdut una dintre cele mai strălucite personalități ale sale. Conferențiarul doctor Mihnea Ionescu, o legendă a chirurgiei de la Institutul Clinic Fundeni, s-a stins din viață la vârsta de 73 de ani, după o lungă și grea suferință.

A murit unul dintre medicii apreciați ai Institutului Fundeni
A murit unul dintre medicii apreciați ai Institutului Fundeni Foto: facebook

Numele său rămâne definitiv legat de mii de vieți salvate, de premiere chirurgicale naționale și internaționale, dar și de anii de pionierat ai transplantului hepatic din țara noastră. Format sub îndrumarea marilor profesori Dan Setlacec și Mihai Stăncescu, reputatul chirurg a devenit la rândul său mentor pentru generații întregi de specialiști care profesează astăzi în spitale de elită din România și din întreaga lume, potrivit Agerpres

Mesajul sfâșietor al prof. dr. Irinel Popescu

Vestea trecerii în neființă a reputatului medic a fost anunțată duminică de profesorul doctor Irinel Popescu, cel alături de care a pus bazele transplantului de ficat în România. Într-un mesaj încărcat de profundă tristețe publicat pe rețelele de socializare, acesta a evocat calitățile umane și profesionale ale regretatului chirurg:

„A trecut la cele veșnice, după o lungă suferință, conf. dr. Mihnea Ionescu. Format în școala de la Institutul Clinic Fundeni (Prof. dr. Dan Setlacec, Prof. dr. Mihai Stăncescu), conf. dr. Mihnea Ionescu a fost un excepțional chirurg, cu realizări în multe domenii ale chirurgiei generale. A introdus în România proctocolectomia totală restaurativă și pancreatectomia centrală, două procedee dificile, de care și-a legat numele. A efectuat cu succes mii de operații pentru tumori de esofag, stomac, ficat, pancreas, colon și rect, cancere genitale etc. În perioada de pionierat a transplantului hepatic a participat la intervențiile chirurgicale și s-a implicat în organizarea programului de transplant. Pentru mine a fost cel mai apropiat colaborator, un profesionist desăvârșit, un om de mare caracter și un prieten apropiat, cu care puteai schimba oricând o părere și de la care puteai să ceri oricând un sfat. Rămas bun, prieten drag! Drum lin spre lumină și Dumnezeu să te odihnească în pace!”, a transmis prof. dr. Irinel Popescu.

Premieră mondială realizată la București și un omagiu emoționant din partea colegilor de la Fundeni

Contribuțiile științifice și practice ale conf. dr. Mihnea Ionescu au depășit granițele țării. Într-un omagiu oficial transmis de colectivul Centrului de Chirurgie Generală și Transplant Hepatic din cadrul Institutului Clinic Fundeni și publicat pe site-ul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, specialiștii subliniază realizările epocale ale medicului, inclusiv o operație unică în analele medicinei mondiale:

„Conf. dr. Mihnea Ionescu rămâne o personalitate marcantă a Institutului Clinic Fundeni, cu numeroase contribuții la dezvoltarea chirurgiei atât în cadrul clinicii noastre, cât și la nivel național, în special în domeniul chirurgiei pancreatice, esofagiene și colorectale. Între premierele la nivel național amintim proctocolectomia totală restaurativă în rectocolita ulcero-hemoragică și în polipoza adenomatoasă rectocolonică familială, precum și pancreatectomia centrală pentru patologia pancreatică benignă și cu potențial scăzut de malignitate. Mai mult decât atât, conf. dr. Mihnea Ionescu este autorul primei pancreatectomii centrale pentru pancreatoblastom la nivel mondial. Pacienta, adolescentă la acea vreme, este în viață și în prezent, la mulți ani de la intervenție”, se arată în comunicatul UMF „Carol Davila”.

Colegii și discipolii săi au ținut să evidențieze nu doar măiestria tehnică impecabilă din sala de operație, ci și calitatea de mentor desăvârșit a celui care a fost șef de secție la Fundeni:

„Dincolo de miile de intervenții chirurgicale, multe dintre ele premiere la nivelul Institutului și la nivel național, rămâne amintirea unui chirurg cu un talent fără egal, a unui mentor de excepție și a unui șef de secție admirat și respectat. A contribuit decisiv la dezvoltarea Centrului de Chirurgie Generală și Transplant Hepatic din cadrul Institutului Clinic Fundeni și a format generații întregi de chirurgi care practică astăzi cu succes în Institutul Clinic Fundeni, dar și în alte clinici din țară și din străinătate. Ne vom aminti întotdeauna de doctorul Mihnea Ionescu ca de un om generos, corect și dedicat în totalitate profesiei pe care a practicat-o cu succes de-a lungul multor ani. Mulțumim conf. dr. Mihnea Ionescu pentru că a existat în viața noastră!”

Prin dispariția conf. dr. Mihnea Ionescu, lumea medicală din România pierde un deschizător de drumuri și o minte strălucită, dar lasă moștenire o școală solidă de chirurgie și mii de destine salvate de mâinile sale de aur.

Ghid de cumpărături

banner daciana sarbu jpg
Daciana Sârbu, escapadă în Maroc! Alături de cine a plecat? Imagini din vacanță: „Grădini secrete și zile marocane superbe” Vedete românești
David Pușcaș jpg
David Pușcaș nu mai are bani pentru tratament. Afecțiunea cu care a fost diagnosticat: „Nu am pe nimeni care să mă ajute” Vedete românești
image
Șoc în sistemul energetic: Reactorul 1 de la Cernavodă a fost oprit din nou la doar câteva zile de la repornire. Nuclearelectrica: „Directorul Tehnic al CNE va fi înlocuit” adevarul.ro
image
Russell Brand, condamnat la peste 10 ani de închisoare. Actorul a fost găsit vinovat de viol și agresiuni sexuale adevarul.ro

Parteneri

image
Ce se va întâmpla cu Meme Stoica după ce patronul l-a acuzat că a greșit transferurile la FCSB  www.fanatik.ro
image
EXCLUSIV. Codul nescris al Familiei Metrorex. Un fost angajat dezvăluie cum intri aici: ai rude sau dai şpagă observatornews.ro
image
O familie din Ilva Mică a reinventat o meserie foarte veche, de care mulți dintre noi nici nu au auzit www.antena3.ro
image
Ninge la Rânca. Drumarii intervin cu utilaje și material antiderapant. Șoferii, sfătuiți să nu se deplaseze cu mașini neechipate pentru iarnă www.gandul.ro
image
EXCLUSIV | Nuntă și botez cu fast pentru Pescobar! Avem imaginile de la marele eveniment. Detalii și meniu de lux, dans romantic și sute de invitați www.wowbiz.ro
image
Regizorul Sebastián Lelio, câștigător al premiului Oscar, a fost găsit fără suflare de partenera lui: „Doar iubirea rămâne” www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
Vedeta divorțată face un apel disperat pe internet: „Tată, nu mă lăsa singură!” as.ro
image
Cât câștigă un polițist în 2026. Salariul unui agent debutant și veniturile unui ofițer cu experiență playtech.ro
image
Încă un jucător dat afară de la FCSB după 0-1 cu Corvinul: „E un caz pierdut” www.fanatik.ro
image
Pozele Claudiei Ion, pe site-urile pentru adulți!!! Avem dovada www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
Rochia ca rochia, dar stai să vezi ce accesoriu a purtat Cristina Bâtlan în ziua nunții! Așa ceva nu ai mai văzut la nicio mireasă din România! Foto www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Ritualul nocturn bizar al Împărătesei Sissi! Este ȘOCANT ce făcea, când alții dormeau okmagazine.ro
image
Soția incredibil de HOT a ”Curierului” Jason Statham! Blondina zglobie și-a etalat fesele ferme și rotunjite la un eveniment de gală okmagazine.ro
image
#Antichitate
Misterul celor Cinci Fecioare Nebune: monumentul funerar vechi de peste 1.700 de ani, salvat de o legendă creștină historia.ro
image
#Preistorie
Sute de gravuri rupestre din Epoca de Gheață, descoperite într-o peșteră vizitată de mii de oameni historia.ro
man turning off thermostat energy crisis jpg
#Exclusiv Click!
Câte grade trebuie să ai în fiecare cameră. Specialiștii dezvăluie că nu toate încăperile au nevoie de aceeași temperatură Fapt divers
6 front poza mare jpg
Valea Jiului se încălzeşte cu haine arse. Deșeurile textile ajung în sobe, iar poluarea pune în pericol sănătatea localnicilor Național
image png
Un moment istoric pentru Biserica Ortodoxă Română. Primul preot chinez va sluji la Cluj Național
se schimba vremea jpg
Vremea se schimbă radical în România! Temperaturile urcă până la 21 de grade Celsius, apoi revin frigul și ninsorile Național
Brad Craiun 2026 Piata Sfatului webp
Cel mai mare brad natural de Crăciun din România a fost adus la Brașov Național
politie sua istock jpg
Poliția a intervenit de urgență la vila unui celebru actor de la Hollywood. Un incident violent a tulburat petrecerea de Halloween Internațional
pensionar (2) jpg
Românii își pot verifica online vechimea în muncă. Ce trebuie să faci pentru a vedea contribuțiile la pensie Național
meteo
Vom avea zăpadă de Crăciun și Revelion? ANM anunță regiunile din România în care ar putea ninge Național
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM actualitate.net
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu actualitate.net