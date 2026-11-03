Imagini rare cu Ana Ionescu și Tudor de la Fly Project, de la începutul relației. Mesajul emoționant transmis de soția artistului de ziua lui

Ana Ionescu și-a emoționat urmăritorii cu o declarație de dragoste dedicată partenerului său de viață, cu ocazia zilei de naștere a acestuia. Vedeta a publicat mai multe fotografii din arhiva personală și a vorbit despre relația care durează încă din 2005.

Imagini rare cu Ana Ionescu și Tudor de la Fly Project, de la începutul relației Foto: arhivă

Ce i-a urat soțului său

În mesajul transmis online, Ana Ionescu a mărturisit că, în opinia sa, dragostea adevărată nu înseamnă perfecțiune, ci alegerea de a rămâne alături de persoana iubită chiar și în momentele dificile.

„Eu cred că dragostea adevărată nu înseamnă perfecțiune, ci prezență. Nu înseamnă să nu te superi, ci să nu renunți. Nu înseamnă doar «te iubesc», ci să o dovedești în fiecare zi, în fiecare gest”, a scris aceasta.

Vedeta a recunoscut cu umor că a apelat la fotografii vechi pe care le-a descris drept imagini „din Paleolitic”, pentru a marca momentul special. Totodată, ea a rememorat începutul poveștii lor de iubire din 2005.

„2005 n-a fost un simplu început, a fost începutul celui mai frumos – pentru totdeauna!”, a scris Ana Ionescu.

Mesajul s-a încheiat cu o urare afectuoasă adresată partenerului său, însoțită de fotografii rare din primii ani ai relației lor. Postarea a fost apreciată de numeroși urmăritori, care au felicitat cuplul pentru povestea de dragoste construită în timp.

Prin cuvintele sale, Ana Ionescu a oferit o perspectivă sinceră asupra unei relații de lungă durată, subliniind că iubirea se demonstrează zi de zi, prin gesturi, răbdare și alegerea constantă de a merge mai departe împreună.

Lupta tăcută prin care a trecut Tudor Ionescu, în urmă cu câțiva ani

Tudor Ionescu de la Fly Project a făcut dezvăluiri dureroase despre lupta dusă împotriva anxietății și depresiei. În spatele zâmbetului larg se află o dramă despre care artistul a vorbit în cadrul podcastului „Acasă la Măruță”, unde a mers alături de soția, Ana.

În cadrul podcastului lui Măruță, cei doi au vorbit despre greutățile pe care le-au întâmpinat de-a lungul vieții. Printre altele, Tudor Ionescu a povestit de perioada în care s-a confruntat cu depresie, anxietate și extenuare cronică, moment în care Ana, soția sa, nu și-a putut stăpâni lacrimile.

„Depresia nu venise în pandemie. Eu o aveam de mult (...) În general, m-am reparat singurm am reușit de-a lungul anilor să mă repar singur (...) Tot așa, reparându-mă singur, mi-am dat seama că nu mai pot. Simțeam că... Eu de aia m-am și dus la psihiatru când m-am dus, m-a întrebat domnul psihiatru: <<Și, ce simțiți?>> Și zic: <<Domne, nu știu, că eu nici nu știu să vorbesc cu dumneavoastră>> (...) Am înțeles că nu a fost vorba doar despre oboseală cronică, am înțeles că vorbeam despre extenuare cronică, am înțeles că vorbeam despre depresie, anxietate“, a declarat Tudor Ionescu.