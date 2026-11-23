Fiica lui Adrian Minune se bucură de o perioadă activă pe plan profesional, însă rolul de mamă rămâne prioritatea sa. Karmen Minune are o fetiță, Sofia, din căsnicia cu Bogdan Căplescu, de care a divorțat. Recent, artista a vorbit deschis despre viața sentimentală și despre decizia pe care a luat-o în cazul unei viitoare relații.

Karmen Minune. Foto: Arhiva Click!

Karmen Minune nu își va expune viitorul partener în public

După despărțirea de fostul soț, Karmen pare hotărâtă să păstreze discreția în ceea ce privește viața amoroasă. Artista a mărturisit că, atunci când va începe o nouă relație, va prefera să o țină departe de atenția publicului. Motivul este legat de fiica sa, Sofia, pe care își dorește să o protejeze de eventualele comentarii și expuneri.

„Din respect față de copilul meu, nu pentru că aș prefera, o voi ține secretă! În momentul de față, mami muncește foarte mult, are grijă de Sofi și asta e tot ce contează”, a declarat Karmen, potrivit cancan.ro.

Cum se înțelege artista cu fiica sa, Sofia

Pe lângă viața sentimentală, Karmen a vorbit și despre relația cu fiica sa. Artista spune că Sofia a devenit tot mai matură și înțelegătoare, iar cele două încearcă să păstreze legătura permanent, chiar și atunci când programul încărcat nu le permite să petreacă atât de mult timp împreună.

Mai mult, cântăreața a povestit că inclusiv temele le fac prin intermediul apelurilor video și că a fost nevoită să găsească un echilibru între responsabilitățile profesionale și cele de mamă.

„Sofia a crescut și este din ce în ce mai matură. În momentul de față, ținem legătura constant, pentru că mami muncește foarte mult. Inclusiv temele le facem pe cameră. Am abordat un stil de parenting mai... 2026, pentru că, din păcate, în ultima perioadă mi-a fost mai greu să îmbin viața de mămică cu munca, dar asta este.”

Karmen Minune și Bogdan Căplescu au divorțat la notar

După cinci ani de căsnicie și o fetiță împreună, Karmen Minune și Bogdan Căplescu au decis să meargă pe drumuri separate. Fiica lui Adrian Minune a confirmat despărțirea oficială, după ce divorțul a fost încheiat la notar.

Potrivit informațiilor apărute pe surse, în presă, artista și-ar fi dorit să iasă dintr-o relație în care se simțea constrânsă, pe fondul episoadelor de gelozie. Karmen a preferat însă să păstreze discreția asupra motivelor separării, dorindu-și ca fiica sa să fie cât mai puțin afectată de această schimbare.

„Cu siguranță nu e momentul potrivit pentru o astfel de veste, dar prefer să fiu eu cea care vă anunță lucrul ăsta (…) De ceva timp eu și soțul meu am decis să mergem pe drumuri separate, am ajuns la concluzia că nu a fost să fie, sau că nu suntem făcuți unul pentru celălalt, suntem construiți total diferit.

Suntem doi oameni care s-au iubit enorm și care se vor respecta pentru tot restul vieții și vor avea o relație cât se poate de normală pentru că există Sofi în viața noastră și nu e decât un motiv de bucurie faptul că există Sofi. Aș vrea ca toți cei care ne cunosc, dar și cei care nu ne cunosc să se abțină de la comentarii”, a mărturisit Karmen Minune.