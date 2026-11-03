Cristina Șișcanu împlinește 42 de ani. Mesajul emoționant transmis de Mădălin Ionescu: „Femeia vieții mele!”

Cristina Șișcanu, soția jurnalistului Mădălin Ionescu, împlinește marți, 3 noiembrie, frumoasa vârstă de 42 de ani. Cu această ocazie specială, soțul ei i-a transmis un mesaj emoționant în mediul online, în care și-a exprimat dragostea și admirația față de femeia alături de care și-a construit familia. Mădălin Ionescu a avut numai cuvinte de laudă la adresa partenerei sale și a vorbit despre calitățile care l-au făcut să o considere femeia vieții lui.

Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu. Foto: Facebook

Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu formează unul dintre cuplurile cunoscute din showbizul românesc, iar cei doi nu ezită să își exprime public sentimentele. De-a lungul anilor, au împărtășit cu urmăritorii lor momente importante din viața de familie, dar și mesaje prin care și-au arătat aprecierea reciprocă.

Mădălin Ionescu: „Știu că am primit un diamant pe care nu-l pot șlefui”

De ziua soției sale, jurnalistul a publicat un mesaj amplu, în care a vorbit despre personalitatea, ambiția și generozitatea Cristinei. Acesta a mărturisit că se consideră norocos să o aibă alături și că întâlnirea cu ea i-a marcat profund viața.

„Femeia vieții mele! Ea este și așa va rămâne pentru totdeauna.

Uneori mă întreb dacă am meritat-o. Sincer, nu e o afirmație pentru public. Nu o să-l uit niciodată pe Slavic, o rudă de-a ei din Moldova. Un tip hâtru, plin de viață, descurcăreț și acid la nevoie: «Ne-ai luat tezaurul Basarabiei! Ai grijă de el!».

Fata aceasta cu suflet de icoană, cu diplome și rezultate școlare excepționale, care a intrat la două facultăți și a terminat Dreptul cu medie mare, ambițioasă ca un taifun și generoasă dincolo de limite, muncitoare și plină de dăruire, mi-a atins și marcat fiecare celulă a sufletului meu îndelung încercat, îndelung răscolit de căutări și zbateri infinite, îndelung împins și biciuit de Sursa Supremă spre transformări majore, spre revelații și anticipări care uneori mă surprind, chiar și când caut doar câteva clipe de relaxare. Și asta nu voi uita niciodată.

Știu că am primit un diamant pe care nu-l pot șlefui, pentru că are suficientă strălucire. La mulți ani, iubita mea! Îți mulțumesc pentru tot!”, a scris jurnalistul pe Facebook.

Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu sunt împreună de 16 ani

Povestea de iubire dintre Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu a început în urmă cu aproximativ 16 ani, atunci când cei doi s-au cunoscut în cadrul unei emisiuni de televiziune, fiind colegi de breaslă. La vremea respectivă, nu știau că întâlnirea profesională avea să fie începutul unei povești de dragoste care va dura atât de mult.

În timp, cei doi au reușit să își construiască o familie și să își susțină reciproc parcursul profesional. Cristina Șișcanu a vorbit și ea despre anii petrecuți împreună, mărturisind că viața personală și cea profesională s-au împletit de multe ori.

„Nu știam atunci că, dincolo de profesie, aveam să construim împreună o viață. De 16 ani formăm un cuplu și, privind în urmă, îmi dau seama că au fost foarte puține momentele în care drumurile noastre profesionale au mers separat”, povestea acum ceva vreme Cristina Șișcanu.