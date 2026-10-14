 Cristina Șișcanu, despre secretul relației cu Mădălin Ionescu. Ce mesaj a transmis vedeta: „De 16 ani formăm un cuplu”
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Cristina Șișcanu, despre secretul relației cu Mădălin Ionescu. Ce mesaj a transmis vedeta: „De 16 ani formăm un cuplu”

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Cristina Șișcanu a transmis un mesaj plin de sinceritate despre căsnicia și colaborarea profesională strânsă pe care o are cu soțul ei, Mădălin Ionescu.

Cristina Șișcanu, declarație emoționantă despre căsnicia cu soțul său
Cristina Șișcanu, declarație emoționantă despre căsnicia cu soțul său Foto: facebook

Vedeta a descris parcursul lor comun început pe platourile de filmare și a dezvăluit cum reușesc să mențină armonia în cuplu, în ciuda faptului că împart aproape fiecare moment al zilei, de la viața de familie până la afaceri și proiecte media.

De la întâlnirea din platou la proiectele comune: 16 ani fără drumuri separate

Cristina Șișcanu a rememorat clipa în care drumurile lor s-au intersectat pentru prima oară, în urmă cu aproape două decenii, pe platoul unei emisiuni tv unde lucrau amândoi, fără să bănuiască viața pe care urmau să o clădească.

În cei 16 ani de relație neîntreruptă, traseele lor profesionale au fost rareori separate: au împărțit aceleași trusturi de televiziune, s-au intersectat pe holurile redacțiilor, au realizat formate comune și au demarat inițiative de familie. 

„Nu știam atunci că, dincolo de profesie, aveam să construim împreună o viață. De 16 ani formăm un cuplu și, privind în urmă, îmi dau seama că au fost foarte puține momentele în care drumurile noastre profesionale au mers separat”. 

În cei 16 ani de relație neîntreruptă, traseele lor profesionale au fost rareori separate: au împărțit aceleași trusturi de televiziune, s-au intersectat pe holurile redacțiilor, au realizat formate comune și au demarat inițiative de familie.

Astăzi, cei doi continuă să muncească cot la cot, împărțind același birou și aceleași obiective profesionale, într-un ritm zilnic care începe dimineața și se încheie seara.

Secretul longevității în cuplu: „După atâta timp, încă ne alegem unul pe celălalt”

Deși recunoaște că o conviețuire atât de intensă vine la pachet cu contradicții, tensiuni ocazionale și dezbateri aprinse, omul de televiziune subliniază că legătura lor a rezistat tocmai prin capacitatea de a găsi mereu o cale comună.

„Ne contrazicem, dezbatem, râdem, ne enervăm uneori unul pe celălalt, dar găsim mereu drumul înapoi unul spre celălalt. Și știți ce mi se pare extraordinar? Că după 16 ani în care am petrecut împreună mai mult timp decât petrec multe cupluri într-o viață, încă nu ne-am plictisit unul de celălalt!”.

Faptul că rutina și timpul petrecut non-stop nu le-au erodat sentimentele reprezintă, în opinia sa, cel mai mare câștig al relației.

Cristina a punctat că, după un volum uriaș de timp petrecut sub același acoperiș și la același birou, nu s-a instalat plictiseala, ci dorința continuă de a construi, concluzionând că puterea căsniciei lor constă în alegerea conștientă de a rămâne împreună în fiecare zi.

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