Mădălina Pamfile (33 de ani) a povestit pentru Click! de ce a ales să își facă abdominoplastie, chiar dacă reușise să revină la greutatea dorită după sarcini.

1/5 Mădălina Pamfile și-a făcut abdominoplastie după două sarcini Foto: click.ro

Fosta asistentă TV a vorbit deschis și despre primele intervenții estetice, despre viața cu cele două fetițe ale sale și despre cum vede acum ideea de a-și „reface viața”. „Sunt foarte liniștită”, spune ea.

Mădălina Pamfile: „Niciodată nu am ascuns artificiile pe care le fac”

Click! Te admiram mai devreme cu colegele mele. Arăți foarte bine! Cum reușești să mai ai grijă de tine?

Mădălina Pamfile: Vă mulțumesc! Reușesc pentru că am parte de ajutor, de aparatură, și de foarte multe lucruri. Sunt încă tânără deci nu fac un efort foarte mare!

Spuneai mai devreme că ai făcut o intervenție chirurgicală. Putem vorbi despre ea?

Da, putem să vorbim. Niciodată nu am ascuns artificiile pe care le fac si poate mama natură nu mi le-a dăruit. Am făcut o intervenție chirurgicală, abdominoplastie. După nașteri mi-a rămas un surplus de piele în zona abdomenului. Am reușit să revin la greutatea pe care mi-o doream, am încercat mai multe tratamente noninvazive dar nu am reușit să scap de zona inestetică și a trebuit să mă operez că să ajung la varianta mai bună. Și poziția e de aici pentru că sunt încorsetată și nu pot să mă las foarte tare pe spate.

Cum te simți acum, după intervenție?

Sunt încă în recuperare și trebuie să mai am puțină răbdare. Preconizez că undeva la 2-3 săptămâni pot să mă afișez în costum de baie.

Ai vorbit deschis și despre alte intervenții estetice. Ce ți-ai mai făcut înainte?

Implanturi mamare mi-am făcut pe la 19–20 de ani. Am mai apelat, de-a lungul timpului, și la diverse tratamente mai puțin invazive.

„Am și ajutor”. Cum își împarte timpul între muncă și fetițe

Cât de mult te solicită viața de mamă? Cum reușești să le împaci pe toate?

Am și ajutor. Am timp și pentru mine și pentru copii. Avem un mediu care ne permite să ne simțim bine, să și muncim. Reușesc cumva să păstrez un echilibru. Fetele au deja 6 și 8 anisori.

Te moștenesc fetițele tale? Le vezi mergând spre televiziune sau film?‘

Nu știu, sunt foarte multe posibilități. Sunt cam “tomboy”, nu le văd pe partea de modeling, nu vor codițe, fundițe, absolut deloc. Ne concentrăm pe școală. Să aleagă ce vor ele. Eu și tatăl lor suntem aici ca să le sprijinim.

Ți-e dor de televiziune? Te-ai întoarce dacă ar apărea un proiect?

Am mai avut câteva opțiuni dar fiind copiii foarte mici nu puteam să plec sau să mă deplasez în afara țării sau să stau undeva blocată fără telefoane, dar mă gândesc că poate acum aș putea să accept un prioiect poate sezonier. Copiii sunt mai mari și pot înțelege acum absența mea.

„Sunt foarte liniștită”

Ai trecut printr-o perioadă mai grea. Cum ești acum?

Sunt foarte liniștită, din toate punctele de vedere.

Te gândești că, la un moment dat, ai putea să-ți „refaci viața”?

Noi, de fapt, suntem deja o familie. Am deja familie, o viață și nu mai am ce să refac la ea.

Ce îți dorești pentru 2027?

Primul cuvânt care îmi vine în minte e „banii”… Dar ca să nu îmi sară în cap cei de acasă, încep cu sănătate pentru familie și să ne bucurăm de clipe frumoase împreună. Am ceva proiecte pe care le pun pe picioare și sper să îmi aducă ceva cifre la început de an.