 Jennifer Lawrence și-a făcut operații estetice după două sarcini. Ce intervenție a ales: „Vreau să fiu o mamă sexy”
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VideoJennifer Lawrence și-a făcut operații estetice după două sarcini. Ce intervenție a ales: „Vreau să fiu o mamă sexy”

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Jennifer Lawrence a vorbit deschis despre schimbările prin care a trecut după cele două sarcini și a confirmat că a apelat la o intervenție de augmentare mamară, o procedură pe care anunțase anterior că intenționează să o facă.

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Foto: Captură video Youtube

Ce intervenție a ales să facă Jennifer Lawrence

Actrița în vârstă de 36 de ani, cunoscută pentru rolurile din seria The Hunger Games, a abordat subiectul într-un interviu acordat revistei The Cut, în contextul lansării noului său brand de îngrijire a părului, potrivit Tyla.

Jennifer Lawrence, care are doi fii împreună cu soțul său, Cooke Maroney, a explicat că își dorește să se simtă bine în propria piele și să își păstreze încrederea în sine în noul rol de mamă.

„Vreau să fiu o mamă sexy. Când îmi las copilul la școală, vreau să arăt ca o femeie care are totul sub control, chiar și atunci când abia m-am trezit și, în realitate, nu am totul sub control”, a declarat actrița.

Vedeta de la Hollywood a mărturisit că decizia de a recurge la operația de mărire a sânilor a venit după ce a observat că organismul său a reacționat diferit după cea de-a doua sarcină.

Nașterile i-au schimbat corpul

Subiectul a fost adus în discuție pentru prima dată în octombrie 2025, într-un interviu acordat publicației The New Yorker. La acel moment, Lawrence vorbea despre nesiguranțele pe care le-a resimțit în perioada filmărilor pentru comedia No Hard Feelings, care a inclus și scene nud.

Actrița a explicat atunci că, după nașterea primului copil, corpul său și-a revenit aproape complet.

„După primul copil, aproape totul a revenit la normal”, a spus ea.

Experiența a fost însă diferită după cea de-a doua sarcină.

„După al doilea copil, nimic nu și-a mai revenit”, a mărturisit Jennifer Lawrence.

Declarațiile sale au fost apreciate de numeroși admiratori pentru sinceritatea cu care vorbește despre transformările fizice asociate sarcinii și maternității, un subiect pe care multe femei îl consideră încă sensibil.

În ultimele zile, mărturisirea actriței a readus în atenție și discuțiile din mediul online privind eventualele alte intervenții estetice la care ar fi apelat. Totuși, Lawrence a confirmat doar operația de augmentare mamară, fără a comenta speculațiile referitoare la alte proceduri cosmetice.

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