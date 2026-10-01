Pamela Anderson și Jennifer Lawrence, cucerite de noua tendință în materie de încălțăminte. Imprimeul care revine în forță

Pamela Anderson, Jennifer Lawrence și Mandy Moore au fost surprinse purtând pantofi cu imprimeu leopard, de la sneakers și mocasini până la pantofi cu toc. Tendința poate transforma chiar și cea mai simplă ținută.

Pamela Anderson și Jennifer Lawrence, cucerite de noua tendință Foto: arhivă

Imprimeul leopard revine în tendințe în această toamnă, iar vedetele îl poartă în variante dintre cele mai diverse. Pamela Anderson, Jennifer Lawrence și Mandy Moore au ales pantofi cu acest model, demonstrând că o pereche îndrăzneață poate schimba complet o ținută.

Pamela Anderson și Mandy Moore au ales pantofi cu imprimeu leopard

Mandy Moore, în vârstă de 42 de ani, a fost văzută recent purtând o pereche de sneakers cu imprimeu leopard, pe care i-a numit „new fav”.

Pantofii au un aspect asemănător cu pielea întoarsă, tălpi interioare moi și sunt concepuți pentru confort. Modelul vine cu șireturi albe, dar și cu o pereche de șireturi roșii, astfel încât look-ul să poată fi schimbat cu ușurință.

Pamela Anderson, în vârstă de 59 de ani, a ales o variantă mult mai spectaculoasă. Actrița a purtat la Veneția pantofi stiletto foarte înalți, cu imprimeu leopard.

Pozele cu aceasta se pot vedea pe people.com.

Pentru un look mai ușor de purtat zi de zi, aceeași tendință poate fi adaptată prin alegerea unei perechi cu toc kitten, potrivit People.

Pantofii cu vârf ascuțit și barete laterale pot fi purtați inclusiv cu o rochie neagră, pentru o nuntă de toamnă, sau cu o ținută simplă de seară.

Jennifer Lawrence a purtat o pereche de mocasini cu imprimeu leopard

Jennifer Lawrence, în vârstă de 36 de ani, a fost surprinsă recent purtând o pereche de mocasini cu imprimeu leopard. Modelul are un aspect inspirat de papucii de casă, însă finisajul asemănător părului de ponei îi oferă un aer mai elegant.

Pantofii sunt realizați manual și nu au șireturi sau catarame, ceea ce îi face ușor de încălțat. Modelul purtat de actriță s-a vândut aproape în totalitate, însă există și variante asemănătoare la prețuri mai accesibile.

Stilista Kim Appelt a explicat anterior că „leopard is a neutral”, sugerând că imprimeul poate fi tratat aproape ca o culoare neutră în garderobă. Astfel, pantofii cu acest model pot înlocui cu ușurință o pereche clasică neagră sau albă, adăugând însă un element mai jucăuș unei ținute simple.

De la sneakers comozi și mocasini până la pantofi cu toc, imprimeul leopard poate fi adaptat atât ținutelor de zi, cât și celor elegante.