 Doliu la Cluj, după moartea unui medic de doar 35 de ani. A fost găsit fără viață după două zile
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Doliu la Cluj, după moartea unui medic de doar 35 de ani. A fost găsit fără viață după două zile

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Un medic în vârstă de numai 35 de ani a murit în urma unui infarct miocardic, iar vestea dispariției sale a îndurerat comunitatea medicală din Cluj-Napoca. Neeraj Sheoraj era specialist în medicină internă în cadrul Campusului Medical Regina Maria. Potrivit familiei, acesta a fost găsit decedat în locuința sa după aproximativ 48 de ore. Colegii săi au transmis mesaje de condoleanțe și au vorbit despre profesionalismul și implicarea de care a dat dovadă de-a lungul carierei.

Neeraj Sheoraj a murit la doar 35 de ani, în urma unui infarct
Neeraj Sheoraj a murit la doar 35 de ani, în urma unui infarct Foto: Regina Maria

Neeraj Sheoraj activa în cadrul Campusului Medical Regina Maria din Cluj-Napoca, unde s-a remarcat prin activitatea sa în domeniul medicinei interne. Familia a precizat că decesul a survenit în urma unui infarct miocardic.

Reprezentanții clinicii private au anunțat moartea medicului și i-au adus un omagiu, amintind de contribuția sa în relația cu pacienții și colegii.

„Cu profundă tristețe și recunoștință, ne luăm rămas-bun de la un medic care a lăsat o amprentă valoroasă în viețile pacienților și ale colegilor săi”, au transmis reprezentanții clinicii.

Neeraj Sheoraj, apreciat de sute de pacienți

Medicul absolvise Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca și avea specializări în medicină internă, precum și competențe în medicina muncii și ecografie. De asemenea, făcea parte din echipa Centrului Integrat de Patologie a Sânului din cadrul Spitalului Regina Maria Cluj.

Activitatea sa a fost apreciată și de pacienți. Pe profilul profesional, Neeraj Sheoraj avea o medie de 9,85 din 10, calculată pe baza a 471 de evaluări. Dintre acestea, 435 au fost note maxime.

Colegii au subliniat că medicul oferea pacienților nu doar îngrijire medicală, ci și sprijin și încredere.

„Prin profesionalism, dedicare și umanitate, dr. Neeraj Sheoraj, medic specialist medicină internă în Campus Medical Regina Maria Cluj, a onorat profesia medicală și a oferit mai mult decât îngrijire: încredere, speranță și sprijin”, se arată în mesajul clinicii.

Mesaje de rămas-bun din partea colegilor și prietenilor

Moartea medicului a stârnit numeroase reacții în mediul online. Cei care l-au cunoscut au publicat mesaje emoționante, în care au vorbit despre calitățile sale profesionale și umane. Clinica privată a transmis un mesaj amplu în memoria celui care a făcut parte din echipa sa.

„De obicei, aici împărtășim vești care inspiră, aduc speranță, încurajează și ne sunt de folos. Astăzi, însă, începem cu o veste tristă.

Cu profundă tristețe și recunoștință, ne luăm rămas-bun de la un medic care a lăsat o amprentă valoroasă în viețile pacienților și ale colegilor săi. Prin profesionalism, dedicare și umanitate, Dr. Neeraj Sheoraj, medic specialist medicină internă, a onorat profesia medicală și a oferit mai mult decât îngrijire: încredere, speranță și sprijin.

Păstrăm cu respect amintirea domnului doctor și îi mulțumim pentru tot binele pe care l-a dăruit. Gândurile noastre se îndreaptă către familie, căreia îi transmitem sincere condoleanțe”, a transmis clinica privată.

O colegă apropiată și-a exprimat durerea provocată de pierderea medicului, mărturisind că îl va păstra mereu în amintire.

„Neeraj, ai fost un coleg, un prieten si un om minunat. Te voi pastra vesnic in amintire si in inima!Ne vei lipsi mereu si sper ca acolo unde te-ai dus atat de devreme sa ai parte de tot binele pe care l-ai facut aici!”

La rândul său, un alt cunoscut a evidențiat dedicarea medicului față de profesie și felul în care se comporta cu cei din jur.

„Un om deosebit, care s-a dedicat intru totul medicinei. A fost mereu respectuos, atent si generos cu cei din jur. Totodata, a fost un exemplu de loialitate pentru persoanele dragi. S-a ambitionat sa demonstreze ca bunatatea in omenire exista si a reusit. Drum lin, Neeraj!”.

Ghid de cumpărături

ilona brezoianu (1) jpg
Cum a ajuns Ilona Brezoianu jurat la „Te cunosc de undeva” și cât câștigă. „Vedetele adevărate nu au rate” PrimeTime
victoria lungu instagram 3 jpg
#Asia Express
Victoria Lungu, gata să dea Antena 1 în judecată din cauza „Asia Express”! Ce a nemulțumit-o pe mama concurentei PrimeTime
image
„Este un om genial”. Putin îl laudă pe Elon Musk. Kremlinul promovează propriul rival pentru Starlink adevarul.ro
image
Anii lucrați în străinătate se pun la pensie în România. Cum se calculează suma și cine o plătește adevarul.ro

Parteneri

image
„Revenirea FCSB dăunează grav Rapidului și lui Dinamo!”. Profeție în lupta la titlu după 3 victorii consecutive obținute de Reghecampf www.fanatik.ro
image
Meseria plătită cu 6.000 €/lună pe care nimeni nu o vrea. De nevoie, angajatorii sunt dispuşi să dea mai mult observatornews.ro
image
O carte poştală trimisă în 1944 dintr-o închisoare din Germania a ajuns, în sfârșit, la destinație www.antena3.ro
image
A început ședința crucială, în care Călin Georgescu află dacă va fi eliberat sau mai rămâne în arest pentru încă 30 de zile. S-ar putea ajunge din nou la scenariul completului de divergență, care a decis ca Georgescu să rămână închis www.gandul.ro
image
EXCLUSIV | Ramona Manole a spus marele DA! Imagini spectaculoase de la cununia civilă a artistei cu Paris, alesul inimii ei www.wowbiz.ro
image
O nouă navă, atacată cu drone, în Marea Neagră! Vasul se îndrepta spre portul Constanța www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
Românul celebru stabilit în Spania, şocat de catastrofa feroviară. Ce a observat când a mers ultima dată cu trenul as.ro
image
Un moștenitor refuză să vândă casa. Ce pot face ceilalți și când se poate ajunge la vânzare prin instanță playtech.ro
image
De asta l-a dat afară Gigi Becali pe Arnold Garita de la FCSB! Atacantul francez, cifre horror pentru un salariu de 15.000 de euro lunar www.fanatik.ro
image
Au scăpat imaginile! Ce au făcut 'prințesa' Bianca și Prințul Marco la bonfire-ul final de la Insula Iubirii www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
La 51 de ani, îndrăgita vedetă a anunțat că medicii au diagnosticat-o cu autism și ADHD „Am medicamente, dar nu vreau să le iau” www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
„Rivala de la țară” a lui Kate Middleton! Cum a ajuns o marchiză superbă în centrul zvonurilor despre infidelitatea Prințului William okmagazine.ro
image
Sâni lascivi și frișcă, varianta HOT a lui Sydney Sweeney pentru celebrul film „Singur acasă”. Languroasa blondă revine cu o nouă fantezie sexy okmagazine.ro
image
#Roma, măreţia şi declinul său
Cum au ajuns romanii să construiască în Persia? Istoria podului-baraj Band-e Kaisar historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Misterul morții reginei Elisabeta I a Angliei historia.ro
gustari sanatoase 1200x800 jpg
Alimentul banal care susține sănătatea inimii și a ochilor. Este ideal și pentru cei care țin dietă Fapt divers
toscana adobestock jpg
VideoAu vândut tot și au cumpărat o casă în Italia fără să o vadă. De ce au decis să o ia de la zero într-o țară străină Fapt divers
anaf jpg
ANAF scoate la vânzare o garsonieră de numai 12,7 metri pătrați în Sectorul 1. Cât costă imobilul? Național
dinozaur nanotyrannus profimedia jpg
Schelet de dinozaur vândut la licitație pentru 47,3 milioane $ Fapt divers
politie radar jpg
De la câți metri îți detectează viteza radarul rutier. De ce nu te ajută să frânezi în ultimul moment Național
biblioteca pisici bangkok profimedia (2) jpg
Poftiți în biblioteca pisicilor! Felinele au fost salvate de pe străzile din Bangkok Fapt divers
ted bundy si una dintre victimele sale jpg
Ted Bundy, implicat într-o crimă veche de 52 de ani. Cum au descoperit anchetatorii că el a comis-o Internațional
image png
Gafă de proporții a noului ministru al Transporturilor! A confundat tunelul Momaia cu numele actorului Jason Momoa Național
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu actualitate.net
image
Îi vedem râzând în „Las Fierbinți”, dar viața i-a lovit crunt. Actorii de la PRO TV au trăit tragedii peste care cu greu și-au revenit actualitate.net