Doliu la Cluj, după moartea unui medic de doar 35 de ani. A fost găsit fără viață după două zile

Un medic în vârstă de numai 35 de ani a murit în urma unui infarct miocardic, iar vestea dispariției sale a îndurerat comunitatea medicală din Cluj-Napoca. Neeraj Sheoraj era specialist în medicină internă în cadrul Campusului Medical Regina Maria. Potrivit familiei, acesta a fost găsit decedat în locuința sa după aproximativ 48 de ore. Colegii săi au transmis mesaje de condoleanțe și au vorbit despre profesionalismul și implicarea de care a dat dovadă de-a lungul carierei.

Neeraj Sheoraj a murit la doar 35 de ani, în urma unui infarct Foto: Regina Maria

Neeraj Sheoraj activa în cadrul Campusului Medical Regina Maria din Cluj-Napoca, unde s-a remarcat prin activitatea sa în domeniul medicinei interne. Familia a precizat că decesul a survenit în urma unui infarct miocardic.

Reprezentanții clinicii private au anunțat moartea medicului și i-au adus un omagiu, amintind de contribuția sa în relația cu pacienții și colegii.

„Cu profundă tristețe și recunoștință, ne luăm rămas-bun de la un medic care a lăsat o amprentă valoroasă în viețile pacienților și ale colegilor săi”, au transmis reprezentanții clinicii.

Neeraj Sheoraj, apreciat de sute de pacienți

Medicul absolvise Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca și avea specializări în medicină internă, precum și competențe în medicina muncii și ecografie. De asemenea, făcea parte din echipa Centrului Integrat de Patologie a Sânului din cadrul Spitalului Regina Maria Cluj.

Activitatea sa a fost apreciată și de pacienți. Pe profilul profesional, Neeraj Sheoraj avea o medie de 9,85 din 10, calculată pe baza a 471 de evaluări. Dintre acestea, 435 au fost note maxime.

Colegii au subliniat că medicul oferea pacienților nu doar îngrijire medicală, ci și sprijin și încredere.

„Prin profesionalism, dedicare și umanitate, dr. Neeraj Sheoraj, medic specialist medicină internă în Campus Medical Regina Maria Cluj, a onorat profesia medicală și a oferit mai mult decât îngrijire: încredere, speranță și sprijin”, se arată în mesajul clinicii.

Mesaje de rămas-bun din partea colegilor și prietenilor

Moartea medicului a stârnit numeroase reacții în mediul online. Cei care l-au cunoscut au publicat mesaje emoționante, în care au vorbit despre calitățile sale profesionale și umane. Clinica privată a transmis un mesaj amplu în memoria celui care a făcut parte din echipa sa.

„De obicei, aici împărtășim vești care inspiră, aduc speranță, încurajează și ne sunt de folos. Astăzi, însă, începem cu o veste tristă.

Cu profundă tristețe și recunoștință, ne luăm rămas-bun de la un medic care a lăsat o amprentă valoroasă în viețile pacienților și ale colegilor săi. Prin profesionalism, dedicare și umanitate, Dr. Neeraj Sheoraj, medic specialist medicină internă, a onorat profesia medicală și a oferit mai mult decât îngrijire: încredere, speranță și sprijin.

Păstrăm cu respect amintirea domnului doctor și îi mulțumim pentru tot binele pe care l-a dăruit. Gândurile noastre se îndreaptă către familie, căreia îi transmitem sincere condoleanțe”, a transmis clinica privată.

O colegă apropiată și-a exprimat durerea provocată de pierderea medicului, mărturisind că îl va păstra mereu în amintire.

„Neeraj, ai fost un coleg, un prieten si un om minunat. Te voi pastra vesnic in amintire si in inima!Ne vei lipsi mereu si sper ca acolo unde te-ai dus atat de devreme sa ai parte de tot binele pe care l-ai facut aici!”

La rândul său, un alt cunoscut a evidențiat dedicarea medicului față de profesie și felul în care se comporta cu cei din jur.

„Un om deosebit, care s-a dedicat intru totul medicinei. A fost mereu respectuos, atent si generos cu cei din jur. Totodata, a fost un exemplu de loialitate pentru persoanele dragi. S-a ambitionat sa demonstreze ca bunatatea in omenire exista si a reusit. Drum lin, Neeraj!”.