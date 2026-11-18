Imaginile surprinse la una dintre recentele petreceri organizate de Leonardo DiCaprio au stârnit numeroase reacții în presa internațională și pe rețelele sociale. În centrul discuțiilor se află un grup de tinere îmbrăcate în ținute similare, fotografiate în timp ce se îndreptau către eveniment, imagini care au alimentat dezbaterile despre standardele și cultura din spatele unor astfel de petreceri exclusiviste.

Petrecerea cu ocazia zilei de naștere a lui Leonardo Dicaprio, criticată Foto: Backgrid

Imaginile care au provocat controverse

Jurnalista Clare Foges a comentat situația într-un articol de opinie Daily Mail, susținând că fotografiile nu transmit imaginea de eleganță și rafinament pe care Hollywoodul încearcă adesea să o promoveze, ci mai degrabă ridică semne de întrebare despre felul în care sunt privite și tratate femeile în anumite cercuri celebre.

În fotografiile devenite virale, mai multe femei pot fi văzute sosind la petrecere cu un autobuz, purtând ținute asemănătoare, foarte sumare. Apariția lor a dat naștere la numeroase speculații și comentarii în mediul online, mulți utilizatori întrebându-se care a fost rolul acestora la eveniment.

„Privind pădurea de picioare identice, toate completate de fuste sau pantaloni extrem de scurți, îți vine un gând: acesta este un cod vestimentar. Îți poți imagina e-mailul: «Avem nevoie de o mulțime de fete atrăgătoare. Să fie vreo duzină. Ținuta: aproape dezbrăcată». Oameni comandați la fel de ușor ca un pui pe Deliveroo”, a scris jurnalista.

Comentatoarea britanică susține că uniformitatea vestimentară și modul în care au fost prezentate tinerele creează impresia că prezența lor era legată în primul rând de aspectul fizic, nu de alte calități sau realizări personale.

„Ne imaginăm că au fost invitate la petrecere pentru spiritul și conversațiile lor? Pentru opiniile lor bine argumentate despre actualitate? Sau pentru a servi drept decor atrăgător? Chiar și în cel mai bun scenariu, situația este profund degradantă”, a scris Foges.

Totodată, ea subliniază că nu există dovezi că la petrecere s-ar fi petrecut fapte ilegale sau comportamente nepotrivite. Cu toate acestea, imaginile au fost suficiente pentru a genera discuții despre cultura celebrităților și despre modul în care sunt organizate astfel de evenimente.

Relațiile lui DiCaprio, din nou în centrul atenției

Controversa a readus în atenție unul dintre cele mai comentate aspecte ale vieții personale a actorului: preferința pentru partenere semnificativ mai tinere.

Leonardo DiCaprio, aflat acum la începutul celui de-al șaselea deceniu de viață, a fost de-a lungul timpului ținta glumelor și comentariilor privind faptul că relațiile sale au implicat aproape exclusiv femei aflate în jurul vârstei de 20 de ani.

„Leonardo DiCaprio este la doar un halat de mătase distanță de a deveni Hugh Hefner 2.0”, a afirmat jurnalista.

Criticii consideră că imaginile de la petrecere nu fac decât să alimenteze această reputație, întărind percepția că actorul gravitează în jurul unui model de socializare bazat pe tinerețe, frumusețe și exclusivism.

Articolul atrage atenția și asupra numelor cunoscute care au participat la eveniment. Printre invitați s-au numărat personalități publice care, de-a lungul timpului, au vorbit despre egalitatea de gen și drepturile femeilor.

Autoarea consideră că există o contradicție între mesajele promovate public și participarea la evenimente care pot fi interpretate drept simboluri ale unei culturi superficiale și axate pe aparențe.

De la eleganța Hollywoodului clasic la extravaganta prezentului

Clare Foges susține că imaginile surprinse la petrecere reflectă o schimbare a felului în care este definit glamourul în industria divertismentului. Dacă în trecut Hollywoodul era asociat cu ținute sofisticate, eleganță și rafinament, astăzi astfel de evenimente sunt adesea percepute prin prisma excesului și a controversei.

„Pe vremea Hollywoodului clasic era vorba despre rochii din satin și ruj roșu. Acum sunt neglijeuri și acorduri de confidențialitate”, a scris aceasta.

Jurnalista consideră că ceea ce unii ar putea vedea drept o demonstrație de hedonism și exclusivism hollywoodian apare, pentru publicul larg, mai degrabă ca un spectacol „sordid și de prost gust”, care readuce în discuție relația dintre faimă, putere și imaginea femeilor în industria divertismentului.