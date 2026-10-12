Nu e deloc ranchiunos! Tobey Maguire a oficiat nunta fostei soții cu un miliardar. Leonardo DiCaprio și Jeff Bezos, printre invitați

Tobey Maguire a avut un rol cu totul special la nunta fostei sale soții, Jennifer Meyer, care s-a căsătorit cu miliardarul Geoff Ogunlesi, după trei ani de relație.

Foto: Profimedia

Actorul cunoscut pentru rolul lui „Spider-Man” a oficiat ceremonia desfășurată sâmbătă, la Four Seasons Resort Lanai, în Hawaii, în prezența unor nume importante de la Hollywood și din lumea afacerilor. Printre invitații de seamă s-au numărat Leonardo DiCaprio, prieten vechi al lui Tobey Maguire, însoțit de iubita sa, Vittoria Ceretti, actrița Courteney Cox, miliardarul Jeff Bezos și soția acestuia, Lauren Sánchez.

Ceremonie romantică

Potrivit imaginilor publicate de presa internațională, Jennifer Meyer, în vârstă de 49 de ani, și Geoff Ogunlesi, de 34 de ani, și-au rostit jurămintele în fața oceanului, sub un arc decorat cu flori. Implicarea actorului în ceremonia de nuntă a atras atenția, mai ales că acesta a fost căsătorit cu Jennifer Meyer între 2007 și 2020. Cei doi au împreună doi copii, Ruby Sweetheart, în vârstă de 19 ani, și Otis Tobias, de 17 ani.

În loc ca trecutul lor sentimental să umbrească evenimentul, Tobey Maguire și Jennifer Meyer au demonstrat că au reușit să păstreze o relație apropiată după divorț. Actorul a citit jurămintele pregătite pentru ceremonie, în timp ce fosta sa soție și-a sărutat noul partener în fața invitaților.

Jennifer Meyer a vorbit anterior despre relația pe care a reușit să o păstreze cu fostul partener după despărțire. Într-un interviu acordat revistei „People” în luna mai, ea a explicat că, încă de la început, amândoi au pus pe primul loc binele copiilor și au dorit să rămână prezenți în viața celuilalt.

Cine este Geoff Ogunlesi, soțul miliardar

Povestea de dragoste dintre Jennifer Meyer și Geoff Ogunlesi a devenit cunoscută în 2023, iar un an mai târziu cei doi s-au logodit. În urmă cu câteva luni, cuplul a devenit părintele unei fetițe, pe care a prezentat-o drept noua bucurie a familiei.

Geoff Ogunlesi provine dintr-o familie înstărită. Tatăl său, Adebayo Ogunlesi, este un cunoscut avocat și bancher de investiții nigerian, a cărui avere a fost estimată la aproximativ 2,3 miliarde de dolari. Geoff a absolvit Amherst College și este fondatorul și directorul executiv al Ogunlesi Group, o companie de management muzical.