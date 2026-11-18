O fetiță de doar 11 ani a trăit clipe de coșmar în timp ce se dădea într-o roată panoramică din Marea Britanie. Micuța a rămas fără o parte din păr, după ce i-a fost smuls din rădăcină. Cum a fost posibil acest lucru.

O fetiță s-a ales cu părul smuls după ce s-a urcat într-o roată panoramică. Foto: pixabay.com

În parcul de distracții se aflau prietena și familia fetei. Totul s-a întâmplat după ce părul ei lung, ce îi ajungea până la talie, s-a încurcat în mecanismul instalației și s-a smuls cu totul. Disperată, micuța a strigat la operator să oprească.

O fetiță s-a ales cu părul smuls, după ce s-a dat într-o roată panoramică

Incidentul a avut loc pe 7 noiembrie, la un eveniment de lângă Maidstone. Copila se afla împreună cu o prietenă și cu familia ei, moment în care s-a urcat într-o roată panoramică. Aceasta avea părul foarte lung, până la talie, iar o parte din el s-a prins în instalație și i-a fost smuls din rădăcină, scrie Metro.

Mama micuței susține că fetița ei de 11 ani a strigat la operatorul atracției să oprească roata, dar acesta a continuat până la sfârșit, moment în care capul ei era tras spre bara de protecție, iar corpul ei era îndoit pe scaun. Potrivit fiicei sale, operatorul a îndepărtat apoi secțiunea încâlcită de păr, în loc să o descurce, lăsând-o cu o chelie mare.

„Părul i-a fost smuls din rădăcină”, a declarat mama acesteia.

A fost demarată o anchetă

Părintele a spus că nu a existat sângerare, vezicule sau cruste, dar scalpul fiicei sale era umflat și plin de vânătăi când a fost dusă la spital. Mama a spus că nu a fost informată despre ce s-a întâmplat până când fiica ei nu s-a întors acasă de la eveniment. Apoi s-a dus la școală și a vorbit cu coordonatorul evenimentului.

Organizația care reprezintă operatorii parcurilor de distracții a anunțat că a început o anchetă pentru a stabili circumstanțele incidentului. Academia Cornwallis a declarat că incidentul nu a fost raportat personalului la momentul respectiv și a confirmat că roata panoramică a fost furnizată și mânuită de contractori independenți. Conducerea instituției a aflat despre cele întâmplate abia după încheierea evenimentului și a demarat procedurile de raportare și verificare.