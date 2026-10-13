 Imagini dramatice dintr-un parc de distracții american. Un rollercoaster s-a blocat, iar un om a murit. Mai multe persoane au fost rănite
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VideoImagini dramatice dintr-un parc de distracții american. Un rollercoaster s-a blocat, iar un om a murit. Mai multe persoane au fost rănite

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Un accident grav petrecut într-un parc de distracții din statul american Georgia s-a soldat cu un mort și cel puțin patru răniți. Martorii susțin că au văzut un bărbat căzând dintr-un rollercoaster, în timp ce imaginile surprinse la fața locului arată trenul atracției blocat pe traseu. Autoritățile investighează circumstanțele tragediei.

Imagini dramatice dintr-un parc de distracții american.
Imagini dramatice dintr-un parc de distracții american. Foto: Captură

Rollercoaster blocat pe șine, pasageri evacuați și scene de panică

Momente dramatice au avut loc luni, 12 octombrie, în parcul de distracții Six Flags Over Georgia, aflat la aproximativ 24 de kilometri de Atlanta, în Statele Unite. Un incident grav a provocat moartea unei persoane și rănirea altor cel puțin patru, potrivit informațiilor relatate de BBC.

Departamentul de Poliție din comitatul Cobb a anunțat că investighează decesul produs în incinta parcului. Deocamdată, autoritățile nu au comunicat cauza exactă a accidentului și nici toate detaliile privind împrejurările în care s-a produs acesta.

Imagini surprinse la fața locului și difuzate de televiziunile americane au arătat rollercoasterul „Goliath” blocat la jumătatea traseului. Angajații parcului au intervenit pentru a-i ajuta pe pasageri să coboare în siguranță, în timp ce echipele de știri filmau operațiunile de evacuare.

Martorii susțin că un bărbat a căzut din rollercoaster

Persoanele aflate în parc în momentul incidentului au povestit presei locale scene înfiorătoare. Potrivit declarațiilor unui martor citat de postul american 11Alive, un bărbat ar fi fost aruncat din rollercoaster în timpul cursei și ar fi căzut pe acoperișul unei case bântuite amenajate în interiorul parcului.

Aceste informații provin din relatările martorilor, iar autoritățile nu au prezentat, până în acest moment, o concluzie oficială privind mecanismul producerii accidentului.

Poliția a confirmat că investighează decesul, însă nu a oferit detalii suplimentare despre victimă sau despre posibilele cauze ale tragediei. Ancheta urmează să stabilească exact ce s-a întâmplat și în ce condiții s-a produs incidentul.

Reacția reprezentanților parcului Six Flags Over Georgia

Reprezentanții parcului de distracții au transmis un mesaj după eveniment, exprimându-și regretul pentru cele întâmplate și solidaritatea cu familia persoanei decedate.

Profund îndureraţi de incidentul în care a fost implicat un vizitator în parcul nostru”, au transmis reprezentanții Six Flags Over Georgia, potrivit informațiilor publicate după tragedie. Aceștia au prezentat, de asemenea, condoleanțe familiei victimei.

Deocamdată, nu au fost făcute publice concluziile anchetei, iar cauza exactă a incidentului rămâne necunoscută.

Autoritățile continuă cercetările pentru a clarifica circumstanțele în care s-a produs accidentul, în timp ce imaginile cu rollercoasterul blocat și pasagerii evacuați au surprins amploarea intervenției de la fața locului.

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