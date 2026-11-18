Un incident șocant a avut loc la televiziunea publică din Armenia, unde o dezbatere politică s-a transformat într-o bătaie în toată regula chiar sub privirile telespectatorilor. Conflictul dintre un jurnalist și un analist politic a escaladat rapid de la schimburi dure de replici la agresiuni fizice, într-un context deja tensionat pe scena politică a țării.

Altercație într-un platou din Armenia Foto: shutterstock

De la ce a pornit scandalul din platoul TV

Jurnalistul Boris Muradyan și politologul Harutyun Mkrtchyan au fost invitați în cadrul emisiunii „Marea Dezbatere” pentru a comenta situația politică din Armenia. Discuția a devenit tensionată după ce Mkrtchyan a adus în discuție presupusa relație apropiată dintre jurnalist și fostul președinte al Armeniei, Serzh Sargsyan, potrivit ItvNews.

Conform relatărilor din presa locală, analistul a mers și mai departe, lansând acuzații jignitoare la adresa jurnalistului. Muradyan a considerat afirmațiile ofensatoare și inacceptabile, iar dialogul s-a transformat rapid într-un schimb de insulte.

În doar câteva momente, conflictul verbal a degenerat într-o altercație fizică. Cei doi invitați s-au ridicat de pe scaune și au început să își împartă pumni și lovituri cu picioarele, în timp ce prezentatorii și membrii echipei de producție au intervenit pentru a-i despărți.

Moderatoarea și echipa tehnică au intervenit pentru a opri confruntarea

Imaginile surprinse în timpul transmisiei arată cum moderatoarea încearcă să calmeze spiritele și să readucă discuția într-un registru civilizat. Eforturile sale nu au avut însă efect, iar mai mulți membri ai staffului au fost nevoiți să intre pe platou pentru a pune capăt confruntării.

Incidentul a devenit rapid viral în mediul online și a atras atenția presei internaționale, care a prezentat episodul drept un nou exemplu al tensiunilor politice tot mai accentuate din Armenia.

Scandal și în Parlamentul Armeniei

Violențele nu s-au oprit însă la studioul de televiziune. La scurt timp, un alt incident a avut loc în Parlamentul Armeniei, unde mai mulți deputați ai puterii și ai opoziției au ajuns să se lovească în timpul unei ședințe.

Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, conflictul ar fi pornit după ce un parlamentar din tabăra guvernamentală ar fi făcut remarci jignitoare la adresa familiei liderului opoziției. Discuțiile au escaladat rapid, iar parlamentarii și-au împărțit pumni și picioare chiar în sala Legislativului.

Confruntarea a continuat inclusiv pe holurile instituției, fiind necesară intervenția agenților de securitate pentru a restabili ordinea. Din cauza gravității incidentului, la fața locului a fost solicitată și o ambulanță.

Presa internațională notează că altercația din Parlament reprezintă al treilea episod violent înregistrat în Legislativul armean în cursul aceleiași luni. Seria de incidente, la care se adaugă și bătaia transmisă în direct la televiziunea publică, evidențiază climatul politic extrem de tensionat din Armenia.