Incident șocant în Ialomița! A încercat să lovească un copil cu mașina, apoi ar fi trecut la bătaie

Nemulțumit că fiul său a avut o altercație verbală la școală cu un coleg de clasă, un bărbat din Ialomița în vârstă de 39 de ani a decis să își facă singur dreptate printr-o răzbunare violentă.

Un copil din Ialomița, la un pas să fie lovit de o mașină Foto: observator

Acesta s-a urcat la volan, a pătruns în viteză pe terenul unde se aflau mai mulți minori, încercând să îl calce cu autoturismul pe băiatul de 13 ani, după care a coborât și l-a lovit repetat cu pumnii și picioarele. Întreaga scenă a fost filmată de o cameră de supraveghere din zonă.

Urmărire cu mașina printre copii și amenințări terifiante: „Pune capul la roată!”

Camerele de luat vederi montate pe o locuință din apropiere au surprins momentul în care mașina condusă de bărbat părăsește drumul și intră direct pe terenul viran unde copiii se jucau.

După ce a încercat să își lovească victima cu vehiculul, individul a oprit, a coborât și a început să îl agreseze fizic pe minor, adresându-i amenințări de o duritate extremă: „Pune capul la roată!”.

Martorii confirmă rapiditatea și furia cu care a acționat agresorul:

„A venit și a intrat cu mașina direct în grădina asta unde se jucau copiii. Direct la bătaie l-a luat, nu a stat la explicații. Foarte repede s-a întâmplat”, a declarat o localnică din vecinătate.

Conflictul izbucnise anterior la școală, unde fiul agresorului își înjurase în repetate rânduri colegul. Când băiatul de 13 ani i-a cerut socoteală, copilul și-a chemat tatăl, care a intervenit brutal.

Copilul a scăpat refugiindu-se în curtea unei vecine: acuzațiile tatălui victimei

Rănit și terorizat, băiatul a profitat de o clipă de neatenție a atacatorului și a fugit, ascunzându-se în curtea unei gospodării învecinate, unde o femeie în vârstă a refuzat să îl predea agresorului.

„După aia a fugit la maică-mea, la două case de mine, a fugit în curte, s-a ascuns. Spunea să iasă afară și maică-mea întreba, ce ai cu el?”, a explicat fiica femeii care l-a adăpostit pe copil, potrivit Observator.

Bărbatul a încercat să pătrundă cu forța pe proprietate, iar scandalul a degenerat și la sosirea părinților victimei, care au apelat numărul de urgență 112. Tatăl minorului bătut a descris clipele de coșmar prin care a trecut fiul său:

„Am primit un telefon de la o doamnă. Copilul nostru a fost agresat de un adult. A avut intenția să dea peste el. Copilul a fost lovit foarte tare în spate, în partea aceasta, în coaste... Amenințat că o să fie băgat sub roțile mașinii... Nu am avut dușmănie cu dânsul, nu am avut nimic... Dacă copilul nu se ridica la timp putea să fie călcat cu mașina. Copilul a crezut că a fost o glumă...”, a declarat Valentin, tatăl băiatului agresat.

Tensiunile au continuat chiar și în prezența forțelor de ordine sosite la fața locului, soția bătăușului adresând injurii familiei victimei.

Agresorul este clopotar la biserică: reținut de polițiști și propus pentru arestare

Comunitatea locală s-a arătat stupefiată de comportamentul bărbatului de 39 de ani, acesta fiind cunoscut în sat drept o persoană liniștită, clopotar la biserica din localitate și apropiat al preotului.

Oamenii legii au deschis dosar penal și au luat primele măsuri preventive:

„La data de 23 octombrie, în urma cercetărilor efectuate, bărbatul de 39 de ani a fost reținut pentru 24 de ore”, a precizat Lucica Țuțuianu, reprezentant al Inspectoratului de Poliție Județean Ialomița.

Procurorii au cerut emiterea unui mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile pe numele agresorului. Cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe, bărbatul riscă o pedeapsă de până la 5 ani de închisoare.