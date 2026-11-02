 Război între două familii din Chitila, după ce mireasa a fugit de acasă. Rudele mirelui au cerut banii de nuntă înapoi
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Război între două familii din Chitila, după ce mireasa a fugit de acasă. Rudele mirelui au cerut banii de nuntă înapoi

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Scene de violență extremă în Chitila, unde două familii s-au luat la bătaie după ce o tânără mireasă a fugit de acasă la doar câteva zile de la nuntă. Rudele mirelui au venit să ceară banii cheltuiți pe organizarea petrecerii înapoi, iar conflictul a degenerat rapid într-o răfuială armată pe stradă.

Scandal violent după nuntă
Scandal violent după nuntă Foto: observator

Un bărbat fugărit de atacatori a fost salvat în ultimul moment de un angajat al unei pizzerii, care l-a ascuns în depozitul localului până la sosirea polițiștilor.

Fugărit de agresori înarmați și baricadat în depozitul unei pizzerii

Momentele de groază au fost surprinse integral de camerele de supraveghere ale unei pizzerii din Chitila. Pe filmări se distinge clar cum victima fuge disperată, fiind urmărită îndeaproape de un grup de bărbați dotați cu diverse arme albe, potrivit Observator.

Bărbatul a reușit să împingă ușa localului și să se adăpostească înăuntru. Salvarea sa a venit de la un angajat curajos al pizzeriei, care a reacționat la secundă. Acesta l-a tras rapid pe bărbatul rănit într-un depozit din spatele localului, a încuiat ușa și a blocat accesul atacatorilor furioși în restaurant.

Imediat după ce a securizat spațiul, angajatul a sunat la numărul unic de urgență 112 și i-a acordat victimei primul ajutor până la sosirea echipajelor medicale și a forțelor de intervenție.

Banii de nuntă, pretextul măcelului: mai mulți agresori au fost reținuți

Mobilul din spatele altercației violente este legat direct de orgoliul rănit și de pierderile financiare cauzate de destrămarea fulgerătoare a căsniciei. Imediat ce tânăra mireasă a părăsit domiciliul conjugal, neamurile mirelui au pretins restituirea integrală a banilor investiți în restaurant, muzică și toate celelalte cheltuieli de nuntă. Refuzul categoric al familiei fetei a declanșat atacul violent.

Polițiștii au declanșat o anchetă complexă pentru identificarea și tragerea la răspundere a tuturor celor implicați în încăierare. O parte dintre agresori au fost deja identificați și prinși de oamenii legii, în timp ce investigațiile continuă pentru localizarea și reținerea celorlalți suspecți care au participat la agresiune.

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