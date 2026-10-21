Haos în Franța! Produse Hermes și Louis Vuitton, scoase la vânzare pe stradă după jafurile din magazine

Franța și Italia au luat măsuri fără precedent pentru a limita efectele protestelor care au degenerat în acte de violență și jafuri. În mai multe orașe franceze au fost introduse restricții de circulație, iar în Italia armata a fost mobilizată pentru a sprijini forțele de ordine și pentru a proteja comercianții afectați de tulburări. În paralel, produsele de lux din magazinele vandalizate au ajuns să fie vândute de protestatarii revoltați.

Foto: Facebook/Channels Television

Protestele continuă în Franța, trotuarele devin bazare de lux

În Franța, zone importante din Paris, precum Place de la République și cartierul comercial Les Halles, au fost puternic supravegheate de jandarmi după nopțile de violențe. Autoritățile au impus restricții de circulație pentru a preveni noi incidente, iar în unele orașe au fost introduse măsuri speciale pentru minori.

La Marsilia, adolescenții nu mai au voie să circule pe străzi între orele 22:00 și 05:00, în timp ce la Nisa accesul acestora în centrul orașului este restricționat după ora 22:00.

Nemulțumirile protestatarilor rămân însă ridicate. Un participant la manifestații a declarat că autoritățile nu răspund revendicărilor cetățenilor, în ciuda problemelor pe care aceștia încearcă să le aducă în atenția guvernului.

Între timp, consecințele jafurilor produse în weekend sunt vizibile pe străzile Parisului. Potrivit relatărilor din presa franceză, mai multe produse de lux furate din magazine au ajuns să fie vândute direct pe trotuare, după ce tentativele de comercializare pe platforme online au eșuat.

Printre bunurile sustrase se numără genți Hermès evaluate la mii de euro, cufere Louis Vuitton în valoare de zeci de mii de euro și ceasuri Rolex. Unul dintre acestea ar fi fost găsit abandonat lângă un coș de gunoi, potrivit EuroNews.

Valul de violențe a afectat grav mediul de afaceri. Aproximativ 3.000 de magazine au fost jefuite sau vandalizate, iar autoritățile au anunțat măsuri de sprijin pentru antreprenorii afectați.

Companiile cu mai puțin de 50 de angajați vor putea beneficia de ajutoare acordate printr-un fond guvernamental, iar unele firme vor primi până la 10.000 de euro de la administrațiile locale pentru acoperirea costurilor de reconstrucție.

Mulți comercianți spun că pierderile sunt devastatoare. Unii dintre ei afirmă că și-au construit afacerile în ani de muncă și se tem acum pentru viitorul angajaților și al companiilor pe care le-au dezvoltat de la zero.

Ministrul Digitalizării din Franța cere platformelor online să elimine produsele furate în timpul revoltelor

Ministrul francez al Digitalizării, Anne Le Henanff, a solicitat luni marilor platforme de vânzări online să elimine de urgență anunțurile care ar putea promova bunuri furate în timpul violențelor de stradă care au afectat Franța în weekend. Oficialul a convocat reprezentanții unor companii precum Vinted, eBay, Amazon, Meta și TikTok pentru discuții pe această temă.

Potrivit autorităților, peste 3.000 de afaceri au fost afectate de distrugeri și jafuri. Începând de duminică, pe rețelele sociale au circulat capturi de ecran cu anunțuri publicate pe diverse platforme de revânzare, utilizatorii susținând că obiectele scoase la vânzare ar proveni din magazinele jefuite în timpul protestelor.

„Produsele furate în acest weekend sunt oferite spre vânzare pe anumite platforme. Ne așteptăm ca respectivele anunțuri să fie eliminate fără întârziere”, a transmis Anne Le Henanff într-un mesaj publicat pe rețeaua X.

Ministrul a precizat că operatorii platformelor vor trebui să colaboreze îndeaproape cu autoritățile pentru identificarea și sancționarea persoanelor care încearcă să valorifice bunurile sustrase.

Mobilizare națională și nemulțumiri crescânde

Școli închise, transporturi perturbate și zeci de mii de oameni în stradă – Franța trăiește un nou val de furie socială. Sindicatele au lansat apeluri la grevă generală împotriva planului bugetar pentru 2026, care prevede reduceri masive de cheltuieli.

Noul prim-ministru, Sébastien Lecornu, a încercat să calmeze spiritele, renunțând la unele măsuri nepopulare, dar protestele s-au intensificat, comentează France 24.

Ministerul de Interne estimează între 600.000 și 900.000 de participanți la manifestații, cu peste 476 de acțiuni înregistrate în întreaga țară. La Lyon, focurile de artificii trase asupra forțelor de ordine au dus la confruntări, poliția intervenind cu gaze lacrimogene.