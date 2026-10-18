Protestele din Franța au degenerat în violențe și jafuri. Incendiu devastator la primăria din Limoges

Protestele organizate în mai multe orașe din Franța împotriva costului ridicat al vieții au fost urmate de confruntări, jafuri și distrugeri. Premierul francez Sébastien Lecornu a anunțat că numărul persoanelor reținute a ajuns la 1.200 până sâmbătă, înainte de miezul nopții. Bilanțul prezentat de autorități include și 150 de polițiști și jandarmi răniți.

Proteste din Franța Foto: Profimedia

Manifestațiile au mobilizat sute de mii de oameni în întreaga țară. Potrivit Ministerului francez de Interne, aproximativ 550.000 de persoane au participat la proteste, dintre care 110.000 numai la Paris. În total, au fost organizate 110 manifestații, iar în unele zone situația a degenerat în acte de violență și intervenții ale forțelor de ordine.

Numărul persoanelor reținute a crescut rapid în timpul nopții

Bilanțul prezentat de premierul Sébastien Lecornu arată amploarea intervențiilor desfășurate de autorități. Dacă în cursul serii de sâmbătă erau raportate aproximativ 400 de persoane reținute, numărul acestora a ajuns la 1.200 înainte de miezul nopții, potrivit informațiilor publicate de Le Parisien.

În mai multe orașe, grupuri de persoane au atacat forțele de ordine, au jefuit magazine și au provocat distrugeri. Violențele au afectat inclusiv clădiri publice, iar autoritățile au fost nevoite să gestioneze simultan mai multe focare de tensiune.

Unul dintre cele mai grave incidente a avut loc la Limoges, unde un incendiu izbucnit la primărie a provocat pagube importante. Acoperișul clădirii s-a prăbușit peste etajele inferioare, potrivit informațiilor prezentate în bilanțul evenimentelor.

Și la Marsilia au fost raportate incidente violente, iar poliția a anunțat numeroși răniți. În urma situației din teren, ministrul francez de Interne, Laurent Nuñez, a declarat că autoritățile vor continua să îi identifice pe cei implicați în jafuri și distrugeri.

Oficialul a precizat că poliția dispune de numeroase înregistrări video care ar putea contribui la identificarea persoanelor implicate în incidente.

Premierul Sébastien Lecornu a salutat activitatea forțelor de ordine și a afirmat că este un miracol că numărul răniților nu este mai mare, având în vedere amploarea violențelor.

Protestele împotriva scumpirilor au adunat sute de mii de oameni

Manifestațiile au fost organizate pe fondul nemulțumirilor legate de costul ridicat al vieții și au reunit categorii diferite de participanți, printre care studenți, angajați din sectorul public și agricultori. La protestele de sâmbătă s-au alăturat și membri ai mișcării „vestelor galbene”, apărută în Franța în 2018, în contextul nemulțumirilor provocate de majorarea prețurilor carburanților.

Deși manifestațiile au avut ca punct comun nemulțumirile economice, desfășurarea lor a fost diferită de la un oraș la altul. În unele locuri, protestele au rămas pașnice, în timp ce în altele au fost înregistrate confruntări cu poliția și acte de vandalism.

În contextul deteriorării situației, autoritățile franceze au convocat o celulă interministerială de criză. Primarii Parisului, Marsiliei și Lyonului au cerut, de asemenea, o întâlnire cu premierul Sébastien Lecornu, pentru a discuta despre amploarea pagubelor și despre evoluția evenimentelor.

Liderul partidului de stânga La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a susținut că majoritatea participanților au manifestat pașnic și a cerut publicarea imaginilor de la proteste pe rețelele sociale.

„Vor să ne prezinte drept huligani. Arătați că ei sunt manipulatorii!”, a scris politicianul pe platforma X.

Mélenchon a criticat și modul în care poliția din Paris a asigurat paza Palatului Élysée, sediul președinției franceze. Strada Faubourg-Saint-Honoré, unde se află palatul, s-a numărat printre zonele tensionate în timpul manifestațiilor.

Autoritățile continuă să evalueze pagubele și să analizeze înregistrările disponibile pentru identificarea persoanelor implicate în acte de violență. Bilanțul comunicat de premier indică 1.200 de persoane reținute și 150 de membri ai forțelor de ordine răniți, în urma unei zile de proteste care au mobilizat sute de mii de oameni în Franța.