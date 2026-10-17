 Nicolas Cage, la un pas să-și piardă vila de 10,5 milioane de dolari! Groapa uriașă s-a extins până la ușa casei
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Nicolas Cage, la un pas să-și piardă vila de 10,5 milioane de dolari! Groapa uriașă s-a extins până la ușa casei

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Nicolas Cage face tot posibilul să-și salveze vila de lux de 10,5 milioane de dolari de pe malul oceanului, din California. Acesta a depus trei autorizații către oficialii orașului, pentru a grăbi lucrările, după ce a apărut un crater în jurul casei sale, care s-a și extins între timp.

Casa lui Nicolas Cage din Malibu, California.
Casa lui Nicolas Cage din Malibu, California. Foto: X

Celebrul actor a obținut permisiunea de a plasa saci cu nisip de-a lungul plajei din fața vilei sale și din fața proprietății, pentru a proteja locuința de valuri și de eroziunea costieră. Groapa s-a adâncit, iar celelalte case de pe stradă au fost declarate ca fiind nelocuibile.

Nicolas Cage vrea să-și salveze vila de lux în valoare de 10,5 milioane de dolari

Nicolas Cage face tot ce poate pentru a-și păstra casa din Malibu intactă. Actorul a depus trei autorizații, după ce o groapă masivă s-a format în fața proprietății sale de pe malul oceanului, din California, scrie pagesix.com. Pământul s-a surpat pe 8 septembrie, însă, din fericire, el nu se afla în casă.

Vedeta de 62 de ani a solicitat o autorizație de construire de urgență de la oficialii orașului, în cadrul căreia i s-a acordat permisiunea de a plasa saci cu nisip de-a lungul plajei și în jurul casei, pentru a proteja vila de valuri și pentru a preveni eroziunea costieră.

De asemenea, în acest caz, au fost aprobate lucrările de pregătire și îndepărtare a resturilor de asfalt. Toate solicitările au fost făcute de către actor la doar câteva zile de la incident. 

Craterul s-a extins

Inițial, s-a raportat faptul că groapa avea 9 metri lungime pe 9 metri lățime, dar de atunci a crescut în dimensiuni până în punctul în care acum toată casa e înconjurată de o prăpastie, ajungând până în fața ușii.

Din fericire, incidentul nu s-a soldat cu răniți. Se crede că actorul locuiește în mare parte în Nevada, iar la momentul surpării nu se afla în interiorul casei. La câteva zile după formarea gropii, orașul Malibu a emis un „ordin de evacuare obligatorie” și a marcat toate cele 31 de case de pe stradă drept „nesigure” din cauza lipsei de acces.

„Prăbușirea unei alei de pe malul mării s-a extins pe șosea, blocând accesul locuitorilor și al celor care ar putea fi în caz de urgență”, au explicat oficialii locali. 

Nicolas Cage a cumpărat casa de 4.000 de metri pătrați în 2024. Proprietatea are o terasă pe acoperiș, acces privat pe plajă și o vedere superbă spre ocean. Actorul nu a vorbit public despre această situație și nici reprezentanții lui nu au dorit să ofere mai multe detalii.

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