Nicolas Cage pune piciorul în prag la Hollywood! Ce a refuzat să semneze: „Nu sunt un actor prietenos cu AI”

Nicolas Cage a dezvăluit că a refuzat să semneze un document propus de Amazon în timpul colaborării pentru serialul „Spider-Noir”, deoarece acesta implica utilizarea inteligenței artificiale. Actorul a făcut declarațiile în cadrul unui panel organizat la New York Comic Con.

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Nicolas Cage nu este prietenos cu AI

Starul, care îl interpretează pe Ben Reilly în producția inspirată din universul Spider-Man, a afirmat că poziția sa față de inteligența artificială este una fermă și că nu împărtășește viziunea companiilor care promovează această tehnologie în industria divertismentului.

„Probabil că nu voi mai lucra cu acel studio, dar este în regulă”, a declarat actorul, explicând că nu a fost de acord cu documentul care i-a fost prezentat. Potrivit lui Cage, Amazon este o companie foarte deschisă către dezvoltarea și integrarea inteligenței artificiale, în timp ce el se numără printre criticii acestei direcții.

În fața fanilor prezenți la eveniment, Nicolas Cage și-a reiterat opoziția față de folosirea inteligenței artificiale în actorie, potrivit Huffpost.

„Nu sunt un actor prietenos cu AI”, a spus acesta, remarcă întâmpinată cu aplauze de public. Actorul nu a oferit detalii exacte despre conținutul documentului pe care a refuzat să îl semneze.

Nu sunt primele declarații de acest fel

Nu este pentru prima dată când Nicolas Cage critică inteligența artificială. La gala Saturn Awards din 2025, actorul a avertizat că utilizarea AI în industrie riscă să afecteze autenticitatea artei și a interpretării actoricești.

El susținea atunci că roboții și algoritmii nu pot reflecta experiența umană și că acceptarea unor intervenții generate de inteligența artificială, chiar și minore, ar putea deschide calea către transformarea actoriei într-un produs controlat exclusiv de interese financiare.

„Este un drum fără ieșire dacă un actor permite unei inteligențe artificiale să îi manipuleze interpretarea, chiar și puțin”, afirma Cage la acel moment.

Actorul și-a exprimat anterior nemulțumirea și în legătură cu scena în care a apărut în filmul „The Flash” din 2023. Cage a declarat că versiunea finală văzută de spectatori nu a reflectat exact ceea ce filmase pe platou și că modificările digitale asupra imaginii sale i-au provocat disconfort.

La acea vreme, starul a descris inteligența artificială drept „un coșmar” și a susținut că tehnologia riscă să îndepărteze cinematografia de componenta sa profund umană.

„Spider-Noir” a fost anulat după primul sezon

Declarațiile lui Nicolas Cage vin la scurt timp după ce serialul „Spider-Noir” a fost anulat de Amazon după primul sezon. Deși producția a primit recenzii foarte bune și a fost recompensată cu mai multe premii Emmy, aceasta nu a reușit să mențină audiențe comparabile cu cele ale altor seriale importante de pe platforma Prime Video

Astfel, actorul pare să își mențină poziția fermă împotriva extinderii folosirii inteligenței artificiale în industria filmului, chiar dacă acest lucru ar putea influența viitoarele sale colaborări cu marile studiouri.