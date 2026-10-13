 Regretul pe care Nicolas Cage îl are după moartea lui Sean Connery: „O să-mi lipsești”
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Regretul pe care Nicolas Cage îl are după moartea lui Sean Connery: „O să-mi lipsești”

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Nicolas Cage a vorbit deschis despre unul dintre cele mai mari regrete din relația sa de prietenie cu Sean Connery, actorul care l-a inspirat încă din copilărie și alături de care a jucat în celebrul film „The Rock”.

Regretul pe care Nicolas Cage îl are după moartea lui Sean Connery
Regretul pe care Nicolas Cage îl are după moartea lui Sean Connery Foto: Getty Images

Ocaziile pierdute de Nicolas Cage

Potrivit publicației People, Nicolas Cage a vorbit deschis despre unul dintre cele mai mari regrete din relația sa de prietenie cu regretatul Sean Connery, actorul care l-a inspirat încă din copilărie și alături de care a jucat în celebrul film „The Rock”.

În cadrul unui eveniment desfășurat la New York Comic Con, Cage a rememorat legătura apropiată pe care a avut-o cu fostul interpret al lui James Bond și a dezvăluit că regretă faptul că nu a acceptat invitațiile repetate ale acestuia de a juca golf.

Actorul a povestit că, în acea perioadă, era pasionat de pescuit și prefera să își petreacă timpul liber pe barca sa. În schimb, Connery încerca să îl convingă să îl însoțească pe terenul de golf. Deși cei doi au avut o relație foarte apropiată, Cage nu a găsit niciodată timpul necesar pentru această activitate.

„Aveam o relație grozavă. Era o persoană protectoare și caldă. Îl consideram un prieten adevărat și mergeam deseori în vizită la el acasă”, a povestit actorul, adăugând că regretă și astăzi faptul că nu a acceptat invitațiile lui Sean Connery și nu a învățat să joace golf alături de acesta.

Întrebat care este filmul său preferat din seria James Bond în care a jucat Connery, Cage nu a ezitat să răspundă: „Goldfinger”.

Sean Connery, omul care l-a inspirat să devină actor

Nicolas Cage a mărturisit că influența lui Sean Connery asupra carierei sale a fost uriașă. El și-a amintit că, după ce a văzut filmul „Dr. No” alături de tatăl său la un cinematograf drive-in, și-a dorit să ajungă asemenea actorului scoțian.

În afara colaborărilor profesionale, cei doi petreceau timp împreună și aveau discuții lungi despre cinematografie, viață și experiențele acumulate de Connery de-a lungul deceniilor petrecute la Hollywood.

După moartea lui Sean Connery, în 2020, la vârsta de 90 de ani, Nicolas Cage i-a adus un omagiu emoționant. Actorul a declarat că îi admira înțelepciunea, modestia și sinceritatea și că acestea l-au ghidat încă din momentul în care l-a cunoscut.

„A fost prietenul meu și cel mai mare profesor pe care l-am avut în cinematografie. A fost primul mare star care a combinat cu naturalețe drama, aventura și comedia. A făcut totul cu eleganță și demnitate. Maestre, vei fi profund regretat”, a transmis atunci Nicolas Cage.

Prietenia care s-a născut pe platourile de filmare ale peliculei „The Rock”

Relația dintre Nicolas Cage și Sean Connery a devenit una apropiată după colaborarea lor din filmul de acțiune „The Rock”, lansat în 1996 și regizat de Michael Bay. În producție, Sean Connery a interpretat rolul unui fost căpitan SAS, în timp ce Cage a jucat un specialist FBI în arme chimice. Împreună, personajele lor încearcă să oprească un atac cu rachete pus la cale de un grup de militari care ocupă celebra închisoare Alcatraz.

Filmul s-a bucurat de un succes considerabil la box office și a devenit una dintre cele mai profitabile producții cinematografice ale anului.

Pentru Nicolas Cage, colaborarea cu Sean Connery a reprezentat împlinirea unui vis din copilărie. Actorul a declarat în mai multe rânduri că îl considera pe starul scoțian unul dintre eroii săi și că îl admira încă de când îi urmărea filmele pe marele ecran.

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