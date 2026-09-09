Vila lui Nicolas Cage riscă să fie înghițită! Un crater uriaș a apărut în fața casei de 10,5 milioane $

Nicolas Cage (62 de ani) se confruntă cu o situație desprinsă parcă dintr-un film de groază. Vila sa de lux din Malibu, cumpărată în 2024 cu 10,5 milioane de dolari, a fost afectată de apariția unei gropi uriașe chiar în zona aleii de acces. Imaginile surprinse la fața locului arată cum asfaltul și betonul s-au surpat, lăsând în urmă un crater de dimensiuni impresionante.

Nicolas Cage a cumpărat vila în 2024 Foto: Profimedia/GettyImages

Vila din Malibu este casa de vacanță a lui Nicolas Cage, pe care actorul o deține pentru escapadele sale în California. Reprezentanții actorului nu au oferit, deocamdată, un punct de vedere în legătură cu incidentul.

Proprietatea de aproximativ 372 de metri pătrați este amplasată chiar pe malul oceanului și oferă priveliști spectaculoase asupra Pacificului. Aleea către garajul starului a fost pur și simplu înghițită de pământ. În groapă se văd bucăți mari de beton, o toaletă publică și fragmente din ceea ce pare a fi un gard de protecție.

Nimeni nu se afla în locuință la momentul incidentului

Craterul uriaș se află chiar în zona garajului Foto: Profimedia

Craterul are aproximativ 9,1 metri lungime și 9,1 metri lățime, iar marginile sale au fost delimitate cu jaloane portocalii. Muncitori echipați cu veste de protecție au fost fotografiați în timp ce evaluau pagubele. La proprietate a ajuns și o autospecială de pompieri. Pompierii au descoperit situația marți dimineață, când au intervenit în urma unui apel privind o posibilă avarie la o conductă principală de gaz.

Potrivit autorităților, surparea ar fi fost provocată de eroziunea costieră. Angajații companiei de gaze au intervenit pentru a repara conducta afectată. Din fericire, nu au fost raportate victime, iar autoritățile nu au dispus evacuarea zonei, relatează tabloidul american Page Six. Nimeni nu părea să se afle în locuință în momentul în care s-a format craterul.

Vila pare să fi fost și în renovare, potrivit informațiilor prezentate de presa locală. Casa a fost construită în anii '90 de Jose Liberman, fondatorul Liberman Broadcasting, și a rămas în familia acestuia timp de mai mulți ani, înainte de a ajunge la actorul din „National Treasure”.

Surparea a avut loc după o zi cu ploi abundente în zona Los Angeles și în condițiile unor valuri puternice pe coasta Californiei de Sud, după formarea uraganului Marie.