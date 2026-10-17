Cvadrupleți născuți prematur, pregătiți de externare după trei luni de luptă pentru viață! Miracolul reușit de medicii din Brașov

O poveste impresionantă vine de la Maternitatea Brașov, unde patru frați născuți mult prea devreme au reușit să depășească o perioadă extrem de dificilă. Trei fetițe și un băiețel, aduși pe lume la numai 26 de săptămâni de sarcină, cântăreau aproximativ 750 de grame fiecare.

Cvadrupleții născuți la 26 de săptămâni, vor fi externați. Foto: BizBrașov

După aproape trei luni de îngrijiri medicale speciale, cei patru bebeluși au ajuns la o greutate de aproximativ 2,5 kilograme fiecare și se pregătesc să ajungă acasă, în brațele părinților.

Patru frați, o luptă uriașă pentru viață

Venirea pe lume a celor patru copii a însemnat începutul unei perioade pline de emoții și provocări. Născuți prematur, la doar 26 de săptămâni de gestație, bebelușii au avut nevoie de intervenția rapidă a personalului medical și de îngrijire specializată.

Potrivit BizBrașov, totul a început la Miercurea Ciuc, de unde nou-născuții au fost transferați de urgență la Maternitatea Brașov. Pentru transportul lor au fost mobilizate echipaje SMURD și ale Serviciului de Ambulanță, intervenția fiind realizată atât pe cale terestră, cât și aeriană.

În cazul unor copii veniți pe lume atât de devreme, fiecare etapă a îngrijirii este importantă. Greutatea extrem de mică de la naștere și imaturitatea organelor fac ca primele săptămâni de viață să fie deosebit de delicate.

Aproape trei luni de îngrijiri și o evoluție impresionantă

La Maternitatea Brașov, cei patru frați au beneficiat de tratamente complexe în secția de terapie intensivă neonatală. Medicii au fost nevoiți să le asigure suport respirator, monitorizare permanentă și proceduri medicale adaptate stării lor fragile.

Evoluția copiilor a fost urmărită cu atenție, iar fiecare gram acumulat a reprezentat un progres important. De la aproximativ 750 de grame la naștere, bebelușii au ajuns să cântărească în jur de 2.500 de grame fiecare.

Un rol important în recuperarea lor l-a avut și laptele matern donat, pus la dispoziție prin Banca de Lapte a maternității.

După ce starea lor s-a stabilizat, micuții au fost transferați în Secția de Prematuri, unde au continuat recuperarea. Pe durata spitalizării, au beneficiat de consultații neurologice și oftalmologice, transfuzii de sânge și ședințe de kinetoterapie. Medicii au utilizat inclusiv sistemul special RetCam pentru examinarea ochilor și au efectuat intervenții pentru protejarea vederii.

Ce spun reprezentanții Maternității Brașov

Ciprian Carapcea, managerul Spitalului Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Dr. I.A. Sbârcea” din Brașov, a vorbit despre dificultatea cazului și despre implicarea personalului medical.

Acesta a explicat că nou-născuții au necesitat îngrijiri specifice terapiei intensive neonatale de nivel III, iar săptămânile petrecute în spital au presupus intervenții și decizii medicale importante.

Managerul le-a mulțumit medicilor, asistenților și infirmierilor care s-au ocupat de copii, evidențiind activitatea echipei coordonate de doctorii Liviu Dinu și Olimpia Petrescu.

Cei patru bebeluși se pregătesc să ajungă acasă

După aproape trei luni în care au avut nevoie de supraveghere medicală atentă, cei patru frați au depășit perioada critică.

Potrivit informațiilor publicate de BizBrașov, externarea celor trei fetițe și a băiețelului este programată pentru începutul săptămânii viitoare, când vor putea pleca împreună cu părinții.

Pentru familia lor, momentul va marca sfârșitul unei lungi perioade de așteptare și începutul unei noi etape, de această dată acasă, după lunile petrecute în spital.

Povestea celor patru copii scoate în evidență atât provocările nașterii premature, cât și importanța îngrijirilor medicale specializate în primele luni de viață.