Cutremurul cu magnitudinea de 5,7 produs în noaptea de marți spre miercuri în zona seismică Vrancea a determinat autoritățile feroviare să ia măsuri preventive pentru verificarea infrastructurii de pe Magistrala 800 București-Constanța.

Liniile de tren, controlate după cutremur Foto: clubferoviar.ro

Trenurile au fost oprite

Potrivit Clubului Feroviar, circulația trenurilor a fost oprită temporar începând cu ora 03:00 pe secția Saligny-Fetești, pentru efectuarea unor verificări tehnice la podurile dunărene de la Cernavodă și Fetești.

Decizia a fost luată ca măsură de siguranță, pentru ca specialiștii să poată inspecta infrastructura feroviară și să se asigure că podurile nu au fost afectate de seism și că traficul poate continua în condiții normale.

În paralel, pe celelalte secții de circulație, mecanicii de locomotivă au fost instruiți prin radiotelefon și ordine de circulație să acorde o atenție sporită stării căii ferate și eventualelor probleme apărute după cutremur.

Verificările au fost finalizate în câteva zeci de minute

Inspectorii au încheiat controalele în cursul nopții, fără a identifica probleme care să afecteze siguranța traficului feroviar.

La ora 03:46 au fost finalizate verificările la podul de la Cernavodă, peste Dunăre, iar circulația trenurilor a fost reluată în condiții normale. Ulterior, la ora 04:25, s-au încheiat și verificările la podul Borcea-Fetești, autoritățile confirmând că și aici traficul feroviar se poate desfășura fără restricții.

Reprezentanții SRCF Constanța au precizat că măsurile au avut caracter exclusiv preventiv și au urmărit verificarea infrastructurii după producerea seismului. La momentul respectiv, pe tronson circulau doar trenuri de marfă.

Cutremurul din Vrancea, resimțit în mai multe țări

Seismul s-a produs la ora 02:48 în zona Vrancea și a avut magnitudinea de 5,7, potrivit datelor revizuite ale Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului.

În primele minute după producerea cutremurului, sistemul Android Earthquake Alerts a estimat o magnitudine de 6,5 și a transmis notificări utilizatorilor din mai multe state.

Conform sistemului automat de avertizare, epicentrul a fost localizat în apropierea comunei Bisoca, la aproximativ 30 de kilometri sud-vest de Focșani. Undele seismice au fost resimțite nu doar în România, ci și în alte țări din regiune, inclusiv în Republica Moldova, Bulgaria, Serbia, Ucraina, Ungaria, Grecia și Turcia, potrivit datelor furnizate de platforma Android Earthquake Alerts.

Cutremurul nu a provocat probleme la infrastructura feroviară de pe Magistrala 800, iar circulația trenurilor a revenit la normal după finalizarea inspecțiilor de siguranță.