Cutremurul cu magnitudinea de 5,7 produs miercuri dimineață în zona seismică Vrancea a fost resimțit diferit de români, în funcție de locul în care se aflau în momentul producerii seismului. Cei care locuiesc la etajele superioare ale blocurilor au raportat mișcări mai ample, mobilier care s-a deplasat ușor și lustre care au continuat să oscileze chiar și după încetarea undelor seismice.

Cutremurele se resimt mai puternic la etajele superioare Foto: arhivă

De ce se simt cutremurele mai intens la etajele înalte

Seismul înregistrat la ora 02:48 a avut magnitudinea de 5,7 și s-a produs la o adâncime de 120,8 kilometri, conform datelor Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP).

În timpul unui cutremur, undele seismice pun în mișcare terenul pe care este construită clădirea. Această mișcare este transmisă către fundație și apoi către întreaga structură a imobilului. Totuși, clădirile nu reacționează ca niște blocuri rigide, ci se deformează elastic și oscilează.

Din acest motiv, pe măsură ce înălțimea clădirii crește, și deplasările pot deveni mai ample. Astfel, locatarii de la ultimele etaje pot resimți mult mai puternic același cutremur comparativ cu cei aflați la nivelurile inferioare.

Specialiștii compară fenomenul cu mișcarea unei rigle flexibile fixate la un capăt. Dacă baza este mișcată, partea liberă a riglei oscilează mult mai puternic. În mod similar, etajele superioare ale unei clădiri tind să înregistreze deplasări mai ample decât cele aflate aproape de fundație, conform British Geological Survey.

Rolul rezonanței în amplificarea mișcărilor

Experții atrag atenția că fiecare clădire are una sau mai multe frecvențe naturale de vibrație, influențate de înălțimea construcției, de masa acesteia și de rigiditatea structurii.

Atunci când frecvențele undelor seismice se apropie de frecvențele proprii ale clădirii, poate apărea fenomenul de rezonanță. În aceste condiții, oscilațiile sunt amplificate și pot fi percepute mult mai intens de către locatari.

În general, clădirile înalte sunt mai sensibile la undele seismice cu perioade lungi, care produc oscilații lente și ample, în timp ce clădirile joase reacționează mai puternic la vibrații rapide. Acesta este și motivul pentru care două persoane aflate în același bloc, dar la etaje diferite, pot avea percepții complet diferite asupra aceluiași cutremur.

De ce cutremurele din Vrancea sunt resimțite diferit în București

Cutremurele intermediare din zona Vrancea, produse la adâncimi cuprinse între aproximativ 70 și 200 de kilometri, pot fi resimțite pe suprafețe foarte extinse.

În București, efectele unui seism sunt influențate și de caracteristicile terenului. Straturile de sol pot amplifica anumite componente ale mișcării seismice, ceea ce explică de ce două clădiri situate la distanțe mici una de cealaltă pot reacționa diferit la același cutremur.

Pe lângă magnitudine, în modul în care este perceput un seism contează și adâncimea producerii, distanța față de epicentru, tipul terenului și caracteristicile structurale ale clădirii.

Oscilațiile puternice nu înseamnă automat că blocul este în pericol

Faptul că locatarii de la etajele superioare simt mai intens mișcările seismice nu reprezintă, în sine, un semn că imobilul este nesigur.

Specialiștii explică faptul că structurile moderne sunt proiectate să suporte anumite deformări și deplasări în timpul unui cutremur fără să își piardă stabilitatea. Oscilațiile fac parte din comportamentul normal al unei construcții flexibile aflate sub acțiunea undelor seismice.

Riscul real depinde de mai mulți factori, printre care anul construcției, normele antiseismice în vigoare la momentul ridicării clădirii, calitatea execuției, eventualele modificări aduse structurii și starea generală de întreținere.

În unele cazuri, vulnerabilitățile se pot regăsi chiar la nivelurile inferioare ale clădirii, mai ales atunci când parterul a fost modificat sau când există spații comerciale ample care afectează rigiditatea structurii.

Ce trebuie să facă locatarii în timpul unui cutremur

Specialiștii în protecție civilă recomandă ca, în timpul unui seism, oamenii să nu încerce să iasă imediat din clădire. Coborârea pe scări în momentul în care imobilul oscilează poate fi periculoasă, iar utilizarea liftului este strict contraindicată.

Persoanele aflate în interior trebuie să se îndepărteze de ferestre, biblioteci și alte obiecte care se pot răsturna sau desprinde. Este recomandată protejarea capului și a gâtului și adăpostirea sub o masă sau o piesă de mobilier solidă, dacă acest lucru este posibil.

După încetarea mișcării seismice, locatarii trebuie să verifice eventualele deteriorări vizibile și să urmeze indicațiile autorităților privind evacuarea sau măsurile de siguranță necesare.