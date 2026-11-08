 Panicǎ după un cutremur puternic! Autoritățile avertizează asupra unor noi seisme
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Panicǎ după un cutremur puternic! Autoritățile avertizează asupra unor noi seisme

Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Un cutremur puternic a zguduit centrul Japoniei în noaptea de sâmbătă spre duminică, 8 noiembrie 2026. Seismul a provocat momente de panică în mai multe regiuni, a avariat clădiri și a lăsat în urmă cel puțin 22 de persoane care au avut nevoie de îngrijiri medicale. După producerea mișcării seismice, autoritățile au transmis un avertisment important și le-au cerut oamenilor să rămână vigilenți în zilele următoare.

Cutremur
Cutremur Foto: Shutterstock

Cutremurul a fost resimțit în mai multe prefecturi, iar imaginile difuzate de televiziunile japoneze au surprins urmările zguduiturilor: vitrine sparte și cioburi de sticlă împrăștiate pe trotuare. Deși capitala Tokyo nu a fost afectată de mișcarea seismică, în alte zone intensitatea acesteia a fost suficient de mare pentru a provoca pagube.

Ce magnitudine a avut cutremurul din Japonia

Seismul s-a produs la ora locală 1:04, în prefectura Shizuoka, la o adâncime de aproximativ 40 de kilometri. Agenția Meteorologică din Japonia a anunțat că magnitudinea cutremurului a fost de 5,7. Institutul Geologic al Statelor Unite a oferit o estimare ușor diferită, de 5,5.

Undele seismice au fost resimțite în mai multe regiuni ale țării. Printre zonele în care oamenii au simțit zguduiturile s-au numărat prefectura Aichi, orașul Hamamatsu, dar și Kyoto și Nara. De asemenea, au fost afectate prefecturile Yamanashi și Gifu.

Cele mai puternice zguduiri au fost raportate în prefectura Aichi. În schimb, locuitorii din Tokyo nu au resimțit cutremurul, capitala aflându-se la o distanță mai mare față de zona în care s-a produs seismul.

Urmările au fost surprinse și în imaginile difuzate de posturile de televiziune japoneze. Înregistrările au arătat vitrine distruse și fragmente de sticlă împrăștiate pe trotuare, semne ale pagubelor provocate de mișcarea pământului. Cel puțin 22 de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale.

După cutremurul principal au fost raportate și replici, ceea ce a sporit îngrijorarea în rândul populației. Autoritățile au urmărit evoluția activității seismice și au transmis recomandări pentru perioada imediat următoare.

Avertismentul autorităților: noi cutremure ar putea avea loc în următoarele zile

Agenția Meteorologică din Japonia a atras atenția că seismul din noaptea de 8 noiembrie ar putea fi urmat de alte mișcări seismice puternice. Riscul este considerat mai important în următoarele două-trei zile, iar oamenii au fost îndemnați să fie pregătiți și să urmărească avertizările oficiale.

Reprezentanții instituției au atras atenția că pericolele nu se limitează la eventualele replici. În anumite condiții, precipitațiile pot favoriza apariția unor probleme suplimentare, în special în zonele vulnerabile.

Ayataka Ebita, oficial al Agenției Meteorologice din Japonia, le-a transmis jurnaliștilor un avertisment cu privire la riscurile care trebuie luate în calcul după producerea seismului.

„Vă rugăm să fiți atenți la alunecările de teren, căderile de pietre și posibilele efecte ale precipitațiilor”, a declarat acesta, potrivit al.com.  

Ghid de cumpărături

WhatsApp Image 2026 11 08 at 09 18 30 jpeg
#Exclusiv Click!
Nuntă spectaculoasă pentru Cristina Bâtlan! Imagini exclusive de la Palatul Snagov. Dress code-ul a fost unul cu totul special Vedete românești
Sfintii Mihail si Gavriil shutterstock 1872467674 jpg
Ce mesaje să trimiți de Sfinții Mihail și Gavriil. Urările care le vor aduce zâmbetul pe buze celor sărbătoriți Fapt divers
image
Capitala unde totul e alb, inclusiv mașinile, iar străzile strălucesc de curățenie adevarul.ro
image
Se schimbă ajutoarele pentru plata facturilor la energie și gaze. Cine ar putea primi bani de la stat și ce pregătește Guvernul adevarul.ro

Parteneri

image
Donald Trump vrea la Casa Albă un sportiv din Rusia! www.fanatik.ro
image
Ger ca în toiul iernii, la început de noiembrie. Unde au coborât temperaturile până la -8 grade observatornews.ro
image
Un bărbat care săpa de 12 ani în „Parcul Diamantelor” a descoperit, în sfârșit, unul galben, extrem de valoros www.antena3.ro
image
Cum s-a răzbunat o fostă pușcăriașă de temut, din București, pe amanta soțului ei. Victima a fost mutilată www.gandul.ro
image
EXCLUSIV | Nuntă și botez cu fast pentru Pescobar! Avem imaginile de la marele eveniment. Detalii și meniu de lux, dans romantic și sute de invitați www.wowbiz.ro
image
UPDATE Primele imagini de la nunta lui Pescobar cu Lavinia Lorena! Cât de frumoasă a fost mireasa www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
Christina a luptat în cuşcă, a scris istorie pentru Româna şi acum predă religie într-un sat. Ce se întâmplă în căminul cultural as.ro
image
Ce se întâmplă dacă ai luat din greșeală o pastilă expirată. Medicii explică dacă poate deveni periculoasă playtech.ro
image
Pe ei i-a acuzat Daniel Pancu! Cine sunt cei 12 jucători ai Rapidului care „de 3 ani clachează” www.fanatik.ro
image
WOW! Câți bani ar fi primit Gabriella, de la Antena 1, pentru că a făcut amor cu Prințul Marco? Ispitele ar avea primă de obiectiv www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
Cristina Bâtlan s-a căsătorit la 53 de ani! Avem primele imagini de la Starea Civilă! Gestul iubitului ei, Traian, a atras atenția tuturor / Foto www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Contesa fatală care își înnebunea amanții în așternuturi! Unul a ucis pentru ea, altul i-a pregătit crima. Scandalul care a îngrozit Europa okmagazine.ro
image
Dezvăluire ȘOC despre transplantul de plămâni al Reginei Mette-Marit! Scurgere de informații neașteptată okmagazine.ro
image
#Primul Război Mondial
Câți orfani de război erau în România Mare, în anul 1922? historia.ro
image
#Istoria Filmului
Povestea spectaculoasă a lui Rudolph Valentino: Cum cucerit Hollywoodul primul mare sex-simbol al cinematografiei historia.ro
atac cracovia jpg
Cine este autorul atacului armat din Cracovia. Are 24 de ani și și-a ucis mai întai familia. Ce au descoperit anchetatorii Internațional
Sfintii Mihail si Gavriil shutterstock 1872467674 jpg
Ce mesaje să trimiți de Sfinții Mihail și Gavriil. Urările care le vor aduce zâmbetul pe buze celor sărbătoriți Fapt divers
pastila png
Pastila care ar putea vindeca hipertensiunea! Descoperirea medicilor, considerată un posibil „Sfânt Graal” pentru bolnavii de inimă Fapt divers
ro alert webp
RO-Alert trimis din greșeală în două județe din România. Ce s-a întâmplat, de fapt Național
ambulanta foto shutterstock jpg
Femeie înjunghiată în plină stradă de soț, cadru militar. Reacția ministrului apărării. „Sunt profund revoltat” Național
Telefon - factura FOTO Shutterstock
Cât plătește o familie de români din SUA factura la curent. Sumă neașteptată pentru o locuință de 140 mp Fapt divers
mihail si gavriil jpeg
Cine au fost Sfinții Mihail si Gavriil și de ce sunt sărbătoriți împreună. Povestea celor doi Arhangheli prăznuiți pe 8 noiembrie Fapt divers
855602630 1643855367535894 3928890616345521326 n jpg
Când se deschide târgul de Crăciun de la Craiova în 2026 și care vor fi atracțiile Național
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM actualitate.net
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu actualitate.net