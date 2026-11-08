Panicǎ după un cutremur puternic! Autoritățile avertizează asupra unor noi seisme

Un cutremur puternic a zguduit centrul Japoniei în noaptea de sâmbătă spre duminică, 8 noiembrie 2026. Seismul a provocat momente de panică în mai multe regiuni, a avariat clădiri și a lăsat în urmă cel puțin 22 de persoane care au avut nevoie de îngrijiri medicale. După producerea mișcării seismice, autoritățile au transmis un avertisment important și le-au cerut oamenilor să rămână vigilenți în zilele următoare.

Cutremur Foto: Shutterstock

Cutremurul a fost resimțit în mai multe prefecturi, iar imaginile difuzate de televiziunile japoneze au surprins urmările zguduiturilor: vitrine sparte și cioburi de sticlă împrăștiate pe trotuare. Deși capitala Tokyo nu a fost afectată de mișcarea seismică, în alte zone intensitatea acesteia a fost suficient de mare pentru a provoca pagube.

Ce magnitudine a avut cutremurul din Japonia

Seismul s-a produs la ora locală 1:04, în prefectura Shizuoka, la o adâncime de aproximativ 40 de kilometri. Agenția Meteorologică din Japonia a anunțat că magnitudinea cutremurului a fost de 5,7. Institutul Geologic al Statelor Unite a oferit o estimare ușor diferită, de 5,5.

Undele seismice au fost resimțite în mai multe regiuni ale țării. Printre zonele în care oamenii au simțit zguduiturile s-au numărat prefectura Aichi, orașul Hamamatsu, dar și Kyoto și Nara. De asemenea, au fost afectate prefecturile Yamanashi și Gifu.

Cele mai puternice zguduiri au fost raportate în prefectura Aichi. În schimb, locuitorii din Tokyo nu au resimțit cutremurul, capitala aflându-se la o distanță mai mare față de zona în care s-a produs seismul.

Urmările au fost surprinse și în imaginile difuzate de posturile de televiziune japoneze. Înregistrările au arătat vitrine distruse și fragmente de sticlă împrăștiate pe trotuare, semne ale pagubelor provocate de mișcarea pământului. Cel puțin 22 de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale.

După cutremurul principal au fost raportate și replici, ceea ce a sporit îngrijorarea în rândul populației. Autoritățile au urmărit evoluția activității seismice și au transmis recomandări pentru perioada imediat următoare.

Avertismentul autorităților: noi cutremure ar putea avea loc în următoarele zile

Agenția Meteorologică din Japonia a atras atenția că seismul din noaptea de 8 noiembrie ar putea fi urmat de alte mișcări seismice puternice. Riscul este considerat mai important în următoarele două-trei zile, iar oamenii au fost îndemnați să fie pregătiți și să urmărească avertizările oficiale.

Reprezentanții instituției au atras atenția că pericolele nu se limitează la eventualele replici. În anumite condiții, precipitațiile pot favoriza apariția unor probleme suplimentare, în special în zonele vulnerabile.

Ayataka Ebita, oficial al Agenției Meteorologice din Japonia, le-a transmis jurnaliștilor un avertisment cu privire la riscurile care trebuie luate în calcul după producerea seismului.

„Vă rugăm să fiți atenți la alunecările de teren, căderile de pietre și posibilele efecte ale precipitațiilor”, a declarat acesta, potrivit al.com.