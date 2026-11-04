Cutremur în România, miercuri dimineață! Ce magnitudine a avut seismul și unde s-a resimțit

Un nou cutremur a fost înregistrat miercuri dimineață, 4 noiembrie, în zona seismică Vrancea, pe raza județului Buzău. Seismul a avut magnitudinea de 3,5 și s-a produs la o adâncime de peste 90 de kilometri, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Cutremur în România, miercuri dimineață! Foto: arhiva

Cutremur de 3,5 în județul Buzău. La ce oră s-a produs seismul

Un cutremur cu magnitudinea de 3,5 pe scara Richter a avut loc miercuri, 4 noiembrie 2026, la ora 06:09, în zona seismică Vrancea, județul Buzău.

Potrivit informațiilor transmise de INCDFP, mișcarea tectonică s-a produs la o adâncime de 90,3 kilometri. Seismul a fost localizat în apropierea mai multor orașe din țară.

Conform datelor seismologilor, cutremurul s-a produs la următoarele distanțe față de principalele localități din zonă:

55 de kilometri est de Sfântu-Gheorghe;

56 de kilometri sud de Focșani;

66 de kilometri est de Brașov;

68 de kilometri sud de Buzău;

90 de kilometri nord de Ploiești.

Șase cutremure în România de la începutul lunii noiembrie

Activitatea seismică din România a continuat și în primele zile ale lunii noiembrie. De la începutul lunii și până în prezent, au fost înregistrate șase cutremure, cu magnitudini cuprinse între 2,1 și 3,6.

Zona Vrancea rămâne una dintre principalele regiuni seismice ale țării, fiind monitorizată permanent de specialiștii Institutului Național pentru Fizica Pământului.

Cel mai puternic cutremur din 2026 s-a produs tot în județul Buzău

Cel mai puternic seism înregistrat în România de la începutul anului 2026 a avut magnitudinea de 4,8 și s-a produs pe 19 octombrie, tot în județul Buzău.

Activitatea tectonică din această regiune este urmărită constant de specialiști, iar datele privind magnitudinea, adâncimea și localizarea cutremurelor sunt actualizate prin intermediul rețelei naționale de monitorizare seismică.

Ce trebuie să faci în cazul unui cutremur. Sfaturi importante pentru siguranța ta

Chiar dacă seismele de magnitudine redusă nu provoacă, de regulă, pagube importante, specialiștii recomandă ca populația să cunoască regulile de comportament în cazul unui cutremur mai puternic.

În timpul unui seism, este important să îți păstrezi calmul și să eviți deplasările inutile. Dacă te afli în interiorul unei clădiri, adăpostește-te sub o masă solidă sau lângă un perete de rezistență și protejează-ți capul și gâtul. Stai departe de ferestre, oglinzi, mobilier înalt și obiecte care ar putea cădea.

De asemenea, nu folosi liftul și nu încerca să ieși în grabă din clădire în timp ce pământul se mișcă. Dacă te afli afară, îndepărtează-te de clădiri, stâlpi, copaci și cabluri electrice.

După încetarea mișcării seismice, verifică dacă există persoane rănite și acordă primul ajutor dacă este necesar. Fii atent la eventualele replici, evită clădirile avariate și nu folosi focul deschis dacă există suspiciuni de scurgeri de gaze.

Autoritățile recomandă ca fiecare familie să aibă pregătit un rucsac pentru situații de urgență, care să conțină apă, alimente neperisabile, lanternă, baterii, medicamente esențiale, un radio portabil și copii ale documentelor importante.

Respectarea acestor măsuri simple poate contribui la reducerea riscurilor și la protejarea vieții în cazul producerii unui cutremur.