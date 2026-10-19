 Cutremur în România. Seismul s-a simțit și în București. Ce trebuie să știe românii
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Cutremur în România. Seismul s-a simțit și în București. Ce trebuie să știe românii

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Un cutremur cu magnitudinea de 4,8 a zguduit luni zona seismică Vrancea, în județul Buzău. Seismul s-a produs la o adâncime de 76,5 kilometri și a fost resimțit în București, dar și în mai multe zone din Muntenia, Moldova și Dobrogea. Potrivit informațiilor disponibile, nu au fost raportate victime sau pagube materiale semnificative.

Cutremur cu câteva minute în urmă în Vrancea! Seismul s-a simțit în București
Cutremur cu câteva minute în urmă în Vrancea! Seismul s-a simțit în București

Cutremur de 4,8 grade în zona Vrancea. La ce oră s-a produs seismul

Un seism cu magnitudinea de 4,8 s-a produs luni, la ora 11:52, în zona seismică Vrancea, pe raza județului Buzău, conform datelor transmise de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP).

Cutremurul s-a produs la o adâncime de 76,5 kilometri, fiind încadrat în categoria seismelor de magnitudine medie. Mișcarea tectonică a fost resimțită în mai multe regiuni ale României, inclusiv în Capitală, unde locuitorii au perceput trepidațiile.

Până la momentul publicării informațiilor disponibile, nu au fost semnalate victime sau pagube materiale importante în urma cutremurului.

Unde a fost localizat epicentrul cutremurului din Vrancea

Conform datelor seismologice, epicentrul seismului a fost localizat în apropierea mai multor orașe din țară. Printre localitățile aflate în zona epicentrală extinsă se numără:

  • 46 de kilometri sud-est de Brașov;
  • 53 de kilometri sud-est de Sfântu Gheorghe;
  • 56 de kilometri nord de Ploiești;
  • 64 de kilometri de Buzău;
  • 78 de kilometri nord-est de Târgoviște;
  • 86 de kilometri de Focșani.

Datorită adâncimii la care s-a produs, seismul a putut fi resimțit pe o arie geografică extinsă. Zona Vrancea este una dintre cele mai importante regiuni seismice ale României, iar cutremurele produse aici pot fi percepute inclusiv la distanțe considerabile față de epicentru.

Cutremurul s-a simțit în București și în alte regiuni ale țării

Seismul de luni a fost resimțit în Capitală, dar și în zone din Muntenia, Moldova și Dobrogea. Intensitatea percepută de populație poate varia în funcție de distanța față de epicentru, adâncimea cutremurului, caracteristicile terenului și tipul construcțiilor.

Chiar și în cazul unui cutremur de magnitudine medie, mișcarea poate provoca îngrijorare, mai ales în clădirile înalte sau la etajele superioare, unde balansul poate fi resimțit mai pronunțat.

Magnitudinea măsoară energia eliberată în timpul unui cutremur, în timp ce intensitatea descrie efectele și modul în care mișcarea este resimțită într-o anumită zonă. Din acest motiv, percepția seismului poate fi diferită de la o localitate la alta.

Când s-a produs ultimul cutremur mai puternic în România

Unul dintre cele mai recente cutremure din România cu magnitudinea mai mare decât cea a seismului de luni s-a produs la 16 septembrie 2024, la ora locală 17:40:22.

Seismul respectiv a avut magnitudinea de 5,4, valoare revizuită ulterior de la 5,2. Comparativ cu mișcarea tectonică de 4,8, acesta a eliberat mai multă energie seismică.

Zona Vrancea este cunoscută pentru cutremurele intermediare, care se produc la adâncimi de zeci sau chiar peste o sută de kilometri. Acestea pot fi resimțite pe suprafețe întinse și reprezintă un motiv important pentru care specialiștii recomandă pregătirea populației pentru situații de urgență.

Ce trebuie să faci în timpul unui cutremur. Sfaturi importante pentru siguranță

Chiar dacă un seism nu provoacă pagube vizibile, este important să știi cum să reacționezi în cazul unor mișcări mai puternice. Câteva măsuri simple pot reduce riscul de rănire.

1. Adăpostește-te într-un loc sigur. Dacă te afli în interior, protejează-ți capul și gâtul și așază-te sub o masă solidă, dacă este posibil. Ține-te de aceasta până când se oprește mișcarea.

2. Stai departe de ferestre. Geamurile, oglinzile și obiectele care se pot desprinde sau răsturna reprezintă un pericol în timpul seismului.

3. Nu folosi liftul și nu fugi pe scări în timpul cutremurului. Mișcarea clădirii poate face deplasarea periculoasă. Rămâi într-un loc protejat până când seismul se încheie.

4. Dacă ești afară, îndepărtează-te de clădiri și de stâlpi. Caută o zonă deschisă, departe de fațade, cabluri electrice și alte elemente care ar putea cădea.

5. Pregătește un rucsac pentru situații de urgență. Acesta ar trebui să conțină apă, alimente neperisabile, o lanternă, baterii, un radio portabil, un kit de prim ajutor și medicamentele necesare.

6. Verifică informațiile din surse oficiale. Urmărește comunicările INFP și ale autorităților pentru date despre magnitudine, eventuale replici și recomandări de siguranță. Evită distribuirea informațiilor neverificate.

7. După cutremur, fii atent la eventualele replici. Dacă observi fisuri noi, miros de gaz, scântei sau alte semne de avarie, îndepărtează-te în siguranță și anunță serviciile competente. Nu intra într-o clădire care pare avariată.

Pregătirea din timp este esențială: fixează mobilierul înalt, identifică locurile sigure din locuință și stabilește cu familia un plan de comunicare pentru situații de urgență.

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