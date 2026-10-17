Alertă de cutremur devastator în Japonia! Autoritățile au anunțat un seism de 9,9, apoi au recunoscut greșeala

O alertă privind un presupus „supercutremur” cu magnitudinea de 9,9, produs în apropierea Peninsulei Kamchatka, a provocat panică în Japonia. Oamenii au fost avertizați că efectele unui seism extrem de puternic ar putea fi resimțite în mai multe regiuni ale țării, însă mesajul a fost retras la doar câteva minute după emitere. Ulterior, Agenția Meteorologică a Japoniei și-a cerut scuze pentru informațiile eronate.

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Potrivit informațiilor publicate de presa internațională, datele seismice indicau, de fapt, un cutremur cu magnitudinea de 6,9, produs în apropierea Peninsulei Kamchatka, în jurul orei 12:39. În Hakodate, pe insula Hokkaido, a fost detectată o mișcare seismică de magnitudine 1, fără să fie raportate replici puternice sau un risc de tsunami.

Cu toate acestea, avertizarea inițială a transmis că efecte extrem de puternice ar putea fi resimțite în Hokkaido, Tohoku și regiunea Kanto. Mesajul a stârnit îngrijorare în rândul populației, în condițiile în care un cutremur cu magnitudinea de 9,9 ar reprezenta un eveniment seismic de o amploare excepțională.

Alerta a fost retrasă după aproximativ opt minute

Autoritățile japoneze au revenit asupra avertizării la scurt timp după emiterea acesteia. Guvernul a ridicat alerta aproximativ opt minute mai târziu, iar reprezentanții Agenției Meteorologice a Japoniei (JMA) au organizat o conferință de presă pentru a explica situația și pentru a-și cere scuze.

Instituția a confirmat că mesajul eronat a fost provocat de o supraestimare a magnitudinii cutremurului. Astfel, avertizarea privind un seism de 9,9 nu reflecta magnitudinea reală a evenimentului înregistrat în apropierea Peninsulei Kamchatka.

Greșeala a ridicat întrebări cu privire la modul în care a fost calculată magnitudinea și la mecanismele prin care informațiile au ajuns să fie transmise populației. Într-o țară expusă frecvent cutremurelor, alertele seismice au un rol important, deoarece pot oferi oamenilor timp să se protejeze înainte ca undele seismice să ajungă în anumite zone.

În acest caz, însă, avertizarea a fost anulată la numai câteva minute după ce fusese emisă, după ce autoritățile au constatat că estimarea inițială era incorectă.

Agenția Meteorologică a Japoniei a început o anchetă

În cadrul conferinței de presă organizate în după-amiaza zilei, reprezentanții JMA și-au cerut scuze public pentru alerta inexactă și au anunțat că a fost demarată o anchetă pentru a stabili cum s-a produs eroarea.

Autoritățile au exclus posibilitatea unui atac cibernetic, însă cauza exactă a estimării greșite a magnitudinii era încă în curs de investigare la momentul anunțului.

Incidentul a provocat îngrijorare tocmai din cauza valorii extreme comunicate inițial. Magnitudinea de 9,9 ar fi indicat un cutremur cu un potențial distructiv extraordinar, motiv pentru care avertizarea a fost luată în serios înainte ca informațiile să fie corectate.

Deși seismul înregistrat în apropierea Kamchatkăi a avut magnitudinea de 6,9, nu au fost raportate replici puternice sau un risc de tsunami în informațiile prezentate în relatarea inițială.