Record la Casa Albă: Purtătoarea de cuvânt Katie Zacharia, demisă după prima conferință de presă

Katie Zacharia, în vârstă de 41 de ani, a fost demisă după numai cinci zile în funcția de purtătoare de cuvânt a Casei Albe, potrivit informațiilor publicate de CNN. Plecarea sa a fost confirmată de oficiali ai administrației americane, la câteva ore după ce președintele Donald Trump a făcut declarații critice la adresa acesteia.

Katie Zacharia Foto: Youtube/The White House

Schimbarea de la Casa Albă a venit după o perioadă scurtă, marcată de controverse privind prima conferință de presă susținută de Zacharia și de întrebări legate de pregătirea sa profesională. Donald Trump ar fi fost cel care a decis să o concedieze.

Înainte ca informația privind demiterea să fie confirmată, președintele american fusese întrebat de jurnaliști dacă o va păstra pe Zacharia în funcție. Răspunsul său a venit după ce îi transmisese deja acesteia un mesaj care a atras atenția presei.

Ce i-a spus Donald Trump înainte de demitere

Donald Trump a vorbit despre o discuție pe care ar fi avut-o cu Katie Zacharia, în timpul unei întâlniri cu jurnaliști acreditați la Casa Albă. Președintele american a relatat că a întrebat-o dacă postul de purtătoare de cuvânt era potrivit pentru ea.

„I-am spus: «Katie, acest post este pentru tine?»”, a declarat Trump în fața jurnaliștilor.

Liderul de la Casa Albă a continuat, explicând că i-ar fi sugerat să se gândească dacă dorește să rămână în funcție.

„I-am spus: «Sincer, dacă aș fi în locul tău, aș reconsidera»”, a adăugat președintele american.

Întrebat direct dacă intenționează să o mențină pe Zacharia în post, Trump a răspuns: „O voi lăsa pe ea să ia această decizie”.

Cu toate acestea, decizia de concediere i-a aparținut chiar președintelui american. Confirmarea oficială a plecării sale a venit la câteva ore după declarațiile lui Trump.

Prima conferință de presă, în centrul criticilor

Una dintre principalele controverse legate de Katie Zacharia a fost prima sa conferință de presă în calitate de purtătoare de cuvânt a Casei Albe. Evenimentul a durat mai puțin de 15 minute, timp în care aceasta a preluat doar trei întrebări din partea jurnaliștilor.

De asemenea, Zacharia nu a reușit să răspundă la una dintre întrebările adresate, care viza posibilitatea ca Statele Unite să fi încetat să mai împărtășească informații cu Ucraina. Prestația sa a alimentat criticile privind modul în care a gestionat primele apariții publice în noua funcție.

Un alt subiect controversat a fost legat de afirmațiile sale privind pregătirea juridică. Katie Zacharia ar fi susținut că este avocată, deși nu promovase examenul de barou, potrivit informațiilor prezentate în relatările despre plecarea sa.

Mandatul său a durat doar cinci zile, o perioadă extrem de scurtă pentru o funcție de comunicare atât de vizibilă în administrația americană.

Zacharia a rămas astfel în funcție mai puțin decât Anthony Scaramucci, care a ocupat postul de director de comunicare al Casei Albe timp de 11 zile, în primul mandat prezidențial al lui Donald Trump.