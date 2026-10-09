 Donald Trump a ratat din nou Premiul Nobel pentru Pace în fața unei femei. Cine este Navi Pillay
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Donald Trump a ratat din nou Premiul Nobel pentru Pace în fața unei femei. Cine este Navi Pillay

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Donald Trump a ratat și de data aceasta Premiul Nobel pentru Pace, deși nu se arăta oricum prea încrezător în șansele sale. Cine este Navanethem „Navi” Pillay, câștigătoarea din acest an.

Donald Trump pierde Premiul Nobel pentru Pace în fața lui Navi Pillay
Donald Trump pierde Premiul Nobel pentru Pace în fața lui Navi Pillay Foto: X

Premiul Nobel pentru Pace a fost acordat vineri juristei sud-africane Navi Pillay pentru eforturile sale de promovare a păcii și a dreptului internaționali. Cum a reacționat aceasta când a aflat.

Donald Trump a pierdut din nou Premiul Nobel pentru Pace

Președintele american Donald Trump s-a numărat printre cei 287 de candidați, potrivit liderilor Israelului, Pakistanului și Cambodgiei, care au declarat că l-au nominalizat. În ciuda faptului că a râvnit mult timp la premiu, președintele Donald Trump a declarat săptămâna aceasta că nu crede că va câștiga.

„Nu știu care va fi decizia lor. Poate ei sunt cunoscuți pentru faptul că nu ar da premiul unor oameni ca mine, dar eu, fie că primesc, fie că nu, am făcut mult mai mult. Și cred că ar fi o mare discreditare pentru ei. Și nu spun asta din dispreț”, a declarat Trump săptămâna aceasta, conform The Washington Post.

Cine este Navi Pllay, câștigătoarea din acest an

Navi Pillay a fost judecător la Tribunalul Penal Internațional pentru Rwanda. Comitetul Nobel a declarat că Pillay „ a tras la răspundere statele și liderii naționali și a adus speranță victimelor violenței și conflictelor”. Dar încă nu au notificat-o pe noua laureată a Premiului Nobel

Președintele Comitetului Nobel din Norvegia, Jørgen Watne Frydnes, a declarat la scurt timp după anunțarea câștigătorului că nu a reușit să ia legătura cu Pillay.

 „Din păcate, din câte știu eu, nu am reușit să o contactăm pe Navi Pillay. Mesajul meu pentru ea ar fi: dacă vedeți un număr norvegian care vă sună, vă rog să răspundeți. Mi-ar plăcea foarte mult să vorbesc cu tine foarte curând”, a declarat el, conform CNN.

Navi Pillay, în vârstă de 85 de ani, este o avocată sud-africană. Comitetul susține că ea „a jucat un rol esențial în asigurarea urmăririi penale a crimelor de război, a crimelor împotriva umanității și a genocidului”. 

A fost judecătoare în cele mai importante instanțe de drept internațional din lume, inclusiv Curtea Penală Internațională, Tribunalul Penal Internațional pentru Rwanda și Curtea Internațională de Justiție, dar a fost și a fost Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului între 2008 și 2014.

Prima femeie care a servit la Înalta Curte din Africa de Sud

Înainte de a se îndrepta către dreptul internațional, ea a jucat un rol esențial în mișcarea anti-apartheid din Africa de Sud, acționând ca avocat al apărării activiștilor anti-apartheid și contribuind la asigurarea drepturilor celor închiși pe Insula Robben.

De asemenea, a fost prima femeie de culoare care a servit la Înalta Curte din Africa de Sud și a devenit prima femeie care și-a deschis un cabinet de avocatură în provincia sa natală, Natal, din Africa de Sud.

„Am devenit avocat în 1967, când nicio firmă de avocatură nu voia să mă angajeze ca «persoană de culoare». Am apărat activiști anti-apartheid, am expus tortura deținuților politici și am dat cu succes în judecată pentru a preveni tortura propriului meu soț deținut. Am obținut acces la avocați pentru deținuții politici, inclusiv Nelson Mandela. Primul birou de judecată în care am intrat a fost al meu, în 1995, ca prima femeie non-albă care a servit la Înalta Curte”, a povestit Pillay pentru CNN, într-un editorial publicat acum cinci ani.

Cum a reacționat Pillay la câștigarea premiului

În timp ce colegii ei o aplaudau și o felicitau pe Navi Pillay pentru câștigarea Premiului Nobel pentru Pace, prima ei întrebare a fost simplă: „Este adevărat? „Am crezut că sigur este o glumă”.

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