 De ce secretara lui Alfred Nobel a primit premiul pentru Pace
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De ce secretara lui Alfred Nobel a primit premiul pentru Pace

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Bertha von Suttner s-a născut în Praga, Cehia, în 1843, când se afla sub stăpânirea Imperiului Austriac. A fost o scriitoare, cunoscută pentru activitatea ei în activismul pentru pace și a ajuns să lucreze ca secretară pentru Alfred Nobel la Paris în 1876.

Bertha von Suttner.
Bertha von Suttner. Foto: Wikipedia/ Nobel Peace Center

Aceasta s-a născut într-o familie de nobili austrieci, dar nu era tocmai înstărită. Aceasta a ajuns să lucreze ca secretară pentru Alfred Nobel după ce a răspuns unui anunț de angajare al acestuia. Au colaborat doar pentru câteva zile, însă această perioadă a fost extrem de importantă pentru ea. Chiar dacă a plecat să se mărite, ea a ținut legătura cu inventatorul dinamitei, devenindu-i mentor spiritual. Mai mult decât atât, ea a ajuns să primească și Premiul Nobel pentru Pace.

Bertha Von Suttner a fost secretara, apoi prietena lui Alfred Nobel

La vârsta de 30 de ani, Berta a acceptat un post de tutore pentru familia Suttner din Viena. Atunci, ea s-a îndrăgostit de Arthur, fiul cel mic din familie, moment în care a fost îndemnată să-și găsească un alt loc de muncă, scrie nobelpeacecenter.org.

A văzut un anunț în ziar, publicat chiar de Alfred Nobel, în care scrie că inventatorul locuiește la Paris și are nevoie de o femeie care să știe să vorbească limbi străine pentru postul de secretară. El avea 42 de ani la acea vreme. Bertha A plecat la Paris, doar că a lucrat cu Alfred Nobel doar pentru opt zile. 

A primit o scrisoare de la iubitul ei, Arthur, în care îi spunea că nu poate trăi fără ea, astfel că ea a decis să-și urmeze inima și să fugă cu el, deși familia lui Arthur era împotrivă. S-au căsătorit în secret și s-au mutat în Georgia

În aceste opt zile, Bertha von Suttner și Alfred Nobel au dezvoltat o prietenie puternică, ce a durat tot restul vieții lor. Au continuat să țină legătura, iar ea i-a împărtășit ideile sale pacifiste, devenind un mentor spiritual pentru Nobel și determinându-l să reflecteze asupra impactului distructiv al invențiilor sale militare și industriale.

De ce a primit premiul Nobel pentru pace

Bertha von Suttner a primit Premiul Nobel pentru Pace în anul 1905, devenind prima femeie din istorie distinsă cu acest premiu. În 1889, ea a scris cea mai faimoasă carte a sa, „Die Waffen Nieder!” (n.r Puneți armele jos!), despre cât de grea este viața pentru femeile prinse în război. Pacifismul era extrem de nepopular în această perioadă a istoriei, iar Bertha a fost puternic criticată pentru convingerile și campaniile sale.

Însă baroneasa von Suttner era hotărâtă să promoveze pacea. Ea a înființat Societatea Austriacă pentru Pace și a lucrat neobosit pentru pace de-a lungul vieții sale. Alfred Nobel, creatorul Premiului Nobel pentru Pace, a menționat-o pe Bertha ca fiind una dintre sursele sale de inspirație pentru acordarea premiului.

Bertha von Suttner a decedat în iunie 1914, cu doar câteva zile înainte de izbucnirea Primului Război Mondial, război pe care și-a petrecut o mare parte din viață încercând să-l prevină.

Este amintită ca fiind inspirația din spatele Premiului Nobel pentru Pace, o activistă de top pentru pace și prima femeie laureată a Premiului Nobel pentru Pace. 

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