Mulți români continuă să țină lactatele în frigider chiar și după ce acestea au expirat. În unele cazuri, internauții mărturisesc că au consumat astfel de lactate chiar și după luni întregi de la data de valabilitate înscrisă pe ambalaj.

Unii români consumă lactate expirate Foto: IStock

Unele produse pot fi consumate în siguranță și după data de pe ambalaj, atât timp cât au fost depozitate corect și nu observăm detalii care să indice că produsul s-a alterat. Însă, lactatele sunt mai perisabile, iar medicul Alexandru Nechifor explică la ce riscuri se expun cei care consumă lactate expirate.

„L-am deschis, m-am uitat la data de expirare și am văzut că era expirat de șase zile. L-am gustat și avea gust normal, așa că l-am mâncat”, a povestit în mediul online un internaut român care a cumpărat accidental două iaurturi expirate de șase zile, potrivit adevarul.ro.

Un alt internaut chiar a povestit că a mâncat un iaurt care expirase de trei luni, iar în afară de un gust puțin diferit, nu observase schimbări vizibile.

Mulți români continuă să consume lactate expirate

Despre acest fenomen a vorbit, în trecut, chiar și medicul nutriționist Mihaela Bilic. Ea a explicat că mănâncă lactate expirate și nu le consideră a fi periculoase.

„Și apropo de lactate, confirm că le mănânc expirate. Ba mai mult, le cumpăr din frigiderul cu preț redus/vânzare accelerată. Așa arată frigiderul meu”, a scris dr. Mihaela Bilic.

„De dragul siguranței alimentare am ajuns să sterilizăm excesiv mâncarea, acolo unde corpul nostru are nevoie de hrană vie și de bacterii benefice cu care să-și reîntregească flora intestinală. Există mucegaiuri nobile, iar contactul cu bacteriile ne dezvoltă imunitatea. În plus produsele care fermentează și ajung să fie stricate sunt dovada că NU sunt ultraprocesate și pline de conservanți”, a mai spus aceasta, într-o postare făcută în mediul online.

Ce părere au specialiștii

Despre acest obicei al românilor a vorbit și medicul Alexandru Nechifor, care a explicat că, deși unele produse pot fi încă sigure după ce au expirat, el recomandă respectarea datei-limită de consum.

„Din punct de vedere medical, nu există o perioadă universală garantată ca fiind sigură după data-limită de consum. Lactatele fermentate, precum iaurtul și chefirul, au totuși un avantaj microbiologic: aciditatea și culturile lactice inhibă dezvoltarea multor microorganisme nedorite. Unele iaurturi simple, păstrate corect și nedeschise, pot rămâne stabile microbiologic câteva zile după această dată, dar acest lucru nu poate fi generalizat și nu garantează absența riscurilor”, a spus medicul, conform sursei citate.

Diferența pe care mulți oameni o ignoră

Medicul a vorbit și despre doi termeni pe care mulți oameni îi consideră, în mod eronat, a fi unul și același. Este vorba despre diferența dintre „a se consuma până la” și „a se consuma de preferință înainte de”.

„Diferența esențială este între siguranță și calitate. «A se consuma până la» reprezintă data-limită de consum și se referă la siguranța microbiologică. După această dată, produsul nu trebuie consumat, chiar dacă arată și miroase normal”, a spus medicul.

„«A se consuma de preferință înainte de» indică perioada în care produsul își păstrează calitățile optime de gust, aromă și textură. După această dată, alimentul nu devine automat nesigur, dacă a fost depozitat corect și nu prezintă semne de alterare”, a explicat expertul.

Medicul mai spune că, în mod ideal, copiii mici, femeile însărcinate, vârstnicii și persoanele cu imunitate scăzută trebuie să evite consumul lactatelor expirate.