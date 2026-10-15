 Răsturnare de situație în cazul execuției lui Nidal Hasan: Trump a anulat planul transmisiunii live
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Răsturnare de situație în cazul execuției lui Nidal Hasan: Trump a anulat planul transmisiunii live

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Donald Trump a renunțat la planul de a transmite în direct execuția lui Nidal Malik Hasan, fostul maior al armatei americane condamnat pentru atacul armat de la baza militară Fort Hood, din 2009. Decizia președintelui SUA vine după ce propunerea secretarului Apărării, Pete Hegseth, de a face publică execuția printr-o transmisiune live a provocat reacții negative atât în rândul politicienilor, cât și în opinia publică.

Nidal Malik Hasan
Nidal Malik Hasan Foto: Wikipedia

Execuția lui Hasan, condamnat la moarte după ce a ucis 13 persoane și a rănit alte 32, este programată pentru 3 decembrie 2026 și urmează să fie realizată prin împușcare. Trump a precizat că pedeapsa va fi dusă la îndeplinire conform calendarului stabilit, însă publicul nu va putea urmări momentul prin intermediul unei transmisiuni video. În schimb, familiile apropiate ale victimelor vor avea posibilitatea să fie prezente, dacă își doresc acest lucru.

Donald Trump a schimbat decizia Pentagonului după valul de critici

Cu o săptămână înainte de anunțul președintelui, Pete Hegseth declarase că execuția ar trebui să fie publică, pentru ca americanii să poată vedea consecințele unor asemenea crime. Ulterior, Departamentul Apărării a confirmat că evenimentul urma să fie transmis în direct, precizând că detaliile vor fi comunicate mai târziu.

Planul a stârnit însă controverse puternice. Mai mulți politicieni, inclusiv membri ai Partidului Republican, au criticat ideea ca o execuție să fie transformată într-un spectacol urmărit de public. Reacțiile au pus sub semnul întrebării oportunitatea unei asemenea transmisiuni, în special din perspectiva respectului datorat victimelor și familiilor acestora.

Congresmanul republican Rob Bresnahan a criticat public propunerea, afirmând că suferința celor afectați nu ar trebui transformată într-un eveniment pentru spectatori.

„O execuție nu ar trebui să fie un spectacol transmis în direct... Durerea lor merită respect, nu un spectacol public”, a declarat acesta.

La rândul său, senatorul republican John Curtis, din Utah, a avertizat asupra consecințelor unei asemenea abordări.

„O civilizație se erodează atunci când cultivă apetitul pentru execuții ca formă de divertisment”, a afirmat senatorul.

Controversa a fost reflectată și de un sondaj Washington Post-ABC-Ipsos, publicat joi, conform căruia 80% dintre adulții americani chestionați s-au declarat împotriva transmiterii în direct a execuției.

În cele din urmă, Trump a anunțat că planul nu va mai fi pus în aplicare.

„El va muri, conform programului, prin împușcare, dar acest eveniment nu va fi transmis în direct”, a declarat președintele american.

Trump a adăugat că membrii familiilor apropiate ale victimelor vor putea asista personal la execuție, dacă vor alege să facă acest lucru. Astfel, pedeapsa rămâne programată, dar una dintre principalele măsuri anunțate de Hegseth a fost abandonată.

Cine este Nidal Malik Hasan și ce s-a întâmplat la Fort Hood

Nidal Malik Hasan, fost psihiatru al armatei americane, a comis atacul armat de la baza militară Fort Hood, în noiembrie 2009. Acesta a intrat într-o clădire în care militarii așteptau să efectueze evaluări medicale și să primească vaccinuri, având asupra sa două arme de foc și mai multe încărcătoare.

Hasan a deschis focul asupra militarilor, ucigând 13 persoane și rănind alte 32. Printre victime s-a aflat și o femeie însărcinată, care a murit împreună cu copilul nenăscut. Atacul a fost considerat unul dintre cele mai grave incidente armate produse vreodată pe o bază militară americană.

În timpul procesului, Hasan a declarat că „schimbase tabăra” în ceea ce descria drept războiul Americii cu islamul. El a susținut că era furios din cauza desfășurării trupelor americane în Afganistan și că voia să îi protejeze pe liderii islamiști și talibani. În urma schimbului de focuri de la Fort Hood, Hasan a fost împușcat și a rămas paralizat de la brâu în jos.

În 2013, acesta a fost condamnat la moarte. Execuția programată pentru decembrie ar urma să fie realizată prin împușcare, o metodă de pedeapsă capitală despre care administrația americană a discutat în contextul accelerării procedurilor de aplicare a sentințelor.

În declarația prin care a anunțat renunțarea la transmisiunea live, Trump l-a criticat și pe fostul președinte Barack Obama, invocând modul în care autoritățile au gestionat informațiile disponibile înainte de atac. Trump a susținut că FBI interceptase comunicări electronice între Hasan și Anwar al-Awlaki, un cleric radical de origine yemenito-americană, însă anchetatorii care au analizat mesajele nu le-ar fi considerat o amenințare.

Atacul de la Fort Hood a fost descris de Departamentul Apărării drept un act de violență la locul de muncă, nu un act de terorism, o clasificare care a alimentat ulterior dezbaterile despre modul în care a fost gestionat cazul.

Potrivit informațiilor prezentate în articolul publicat de Daily Mail, Hasan este unul dintre cei patru condamnați aflați pe culoarul morții în sistemul de justiție militară al armatei americane. Totodată, administrația Trump a susținut extinderea utilizării plutonului de execuție ca metodă permisă pentru aplicarea pedepsei capitale.

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