 Cine Katie Zacharia, noua voce aleasă de Donald Trump la Casa Albă. O înlocuiește pe Karoline Leavitt
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Cine Katie Zacharia, noua voce aleasă de Donald Trump la Casa Albă. O înlocuiește pe Karoline Leavitt

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Donald Trump a ales-o pe Katie Zacharia pentru funcția de purtător de cuvânt al Casei Albe. Avocata și comentatoarea politică apropiată de zona conservatoare și de mișcarea MAGA urmează să ocupe postul deținut anterior de Karoline Leavitt.

Katie Zacharia
Katie Zacharia Foto: Instagram

Numirea lui Zacharia a fost confirmată de Casa Albă printr-o postare pe platforma X, după ce informația fusese transmisă inițial de oficiali ai administrației americane. Un reprezentant al Casei Albe a declarat, sub protecția anonimatului, că postul i-a fost propus acesteia.

Cine este Katie Zacharia, noua voce a administrației Trump

Katie Zacharia este avocată, specialistă în comunicare și comentatoare politică. Ea locuiește în California și a absolvit Universitatea Pepperdine din Malibu, unde a urmat atât studiile universitare, cât și Facultatea de Drept.

Zacharia este cunoscută pentru aparițiile sale în presa conservatoare americană, inclusiv la Fox News și Newsmax. De-a lungul timpului, ea a fost implicată în activitatea Partidului Republican, iar în 2006 a efectuat un stagiu la Comitetul Național Republican, în perioada administrației George W. Bush.

La începutul acestui an, Katie Zacharia a atras atenția după ce a povestit într-un articol de opinie publicat în New York Post un incident legat de purtarea unei șepci cu mesajul „Make America Great Again” (MAGA), simbol asociat susținătorilor lui Donald Trump.

Potrivit relatării sale, proprietarul sălii de fitness pe care o frecventa i-ar fi cerut să nu mai poarte șapca. Zacharia a susținut că a refuzat și a afirmat: „Nu-mi voi scoate niciodată șapca Trump pentru a face pe plac stângii”.

Avocata a spus atunci că situația reprezintă, în opinia sa, un caz de „intoleranță pură, nefiltrată” și a invocat dreptul la liberă exprimare. Ea a argumentat că opiniile unei persoane nu ar trebui restricționate doar pentru că provoacă disconfort altora.

Înainte de noua numire, Zacharia a avut o scurtă experiență în administrația federală. Între februarie și aprilie 2026, ea a ocupat funcția de purtătoare de cuvânt și secretar adjunct pentru afaceri publice în cadrul Departamentului pentru Securitate Internă al Statelor Unite.

Ulterior, ea a devenit consilier principal de comunicare la Trump Media & Technology Group, compania care deține platforma Truth Social, utilizată frecvent de președintele american.

Zacharia o înlocuiește pe Karoline Leavitt la Casa Albă

Katie Zacharia va prelua responsabilitățile de comunicare ale Casei Albe după plecarea lui Karoline Leavitt, cea care a ocupat funcția de purtător de cuvânt la începutul celui de-al doilea mandat al lui Donald Trump.

Leavitt a părăsit administrația la sfârșitul lunii august, după ce a devenit mamă pentru a doua oară, alegând să se concentreze asupra familiei. Ulterior, ea a fost anunțată ca parte a echipei Fox News.

Potrivit informațiilor apărute în presa americană, înainte de a lua decizia privind noul purtător de cuvânt, Donald Trump a discutat cu mai mulți apropiați și consilieri, inclusiv cu Karoline Leavitt.

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