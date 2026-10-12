Kate Middleton și prințesa Charlotte, surprinse în timp ce călătoreau cu metroul! Imaginile inedite cu cele două

Prințesa de Wales, Kate Middleton, și fiica sa, prințesa Charlotte, au fost surprinse într-o apariție neobișnuită în weekend, după ce au ales să renunțe la deplasarea cu mașina regală oficială și să călătorească cu transportul public prin centrul Londrei.

Kate Middleton și prințesa Charlotte, surprinse în timp ce călătoreau cu metrou Foto: arhiva

Kate Middleton și Charlotte, la plimbare în oraș

Potrivit publicației Hello, Kate Middleton, în vârstă de 44 de ani, și Charlotte, în vârstă de 11 ani, au fost văzute la bordul liniei Elizabeth, una dintre cele mai noi linii de metrou din capitala britanică. Cele două au călătorit alături de agenții de securitate, însă fără măsuri de protecție ostentative, fiind înconjurate de ceilalți pasageri.

Martorii au povestit că prințesa și fiica sa au avut o atitudine relaxată pe parcursul călătoriei, discutând între ele și schimbând câteva cuvinte cu persoanele aflate în apropiere. La coborârea în stația Tottenham Court Road, Kate a fost văzută ținând-o de mână pe Charlotte.

„Au încercat să facă totul cât mai normal posibil. Păreau foarte relaxate, vorbeau și zâmbeau. Charlotte părea impresionată și privea cu atenție în jurul ei”, a declarat o sursă pentru publicația britanică.

Dacă pentru Kate Middleton călătoriile cu metroul nu sunt o noutate, situația este diferită pentru prințesa Charlotte. În mod obișnuit, membrii familiei regale britanice se deplasează în coloane oficiale sau folosesc elicoptere private pentru călătoriile mai lungi.

Destinația celor două nu a fost făcută publică, însă presa britanică amintește că mama și fiica au participat în trecut la mai multe spectacole de balet împreună, inclusiv la reprezentații organizate de Royal Ballet School/ Școala Roială de Balet.

Kate Middleton și Prințesa Diana, asemănătoare în stilul de creștere al copiilor

Înainte de a deveni membră a familiei regale, Kate Middleton obișnuia să folosească frecvent transportul public. În 2013, cu ocazia celebrării a 150 de ani de la inaugurarea metroului londonez, prințesa a mărturisit chiar că îi lipsește experiența călătoriilor obișnuite de zi cu zi.

Nu este pentru prima dată când familia regală alege să se deplaseze cu metroul. În 2023, prințul și prințesa de Wales au surprins călătorii folosind, de asemenea, linia Elizabeth pentru a ajunge într-un pub din Soho, unde s-au întâlnit cu localnici și reprezentanți ai comunității înaintea ceremoniei de încoronare a regelui Charles.

Gestul lui Kate Middleton amintește de filosofia regretatei prințesa Diana, care a încercat să le ofere fiilor săi, prințul William și prințul Harry, o copilărie cât mai apropiată de realitate.

De-a lungul anilor, Diana i-a dus pe cei doi să călătorească cu autobuzul și metroul londonez, să meargă în parcuri de distracții și să ia masa în restaurante obișnuite, pentru ca aceștia să cunoască viața de zi cu zi a britanicilor și dincolo de privilegiile vieții regale. Astăzi, se pare că aceeași abordare este continuată de Kate Middleton, care încearcă să îi ofere și fiicei sale experiențe cât mai normale.