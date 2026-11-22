La doar 26 de ani, Charles Broomfield are un venit anual la care mulți oameni doar visează. Lucrează ca analist în securitate AI la Google și urmează să câștige aproximativ 323.000 de dolari în 2026. Cu toate acestea, tânărul nu și-a schimbat stilul de viață odată cu veniturile și continuă să trăiască extrem de cumpătat. Obiectivul său este să strângă suficienți bani pentru a obține independența financiară cât mai devreme.

Un angajat Google de doar 26 de ani câștigă 323.000 de dolari pe an Foto: arhiva Click!

Charles Broomfield, care publică și videoclipuri pe YouTube, și-a stabilit un buget anual de trai sub 20.000 de dolari. Potrivit publicației CNBC, suma este chiar mai mică decât venitul anual estimat pentru un angajat cu normă întreagă plătit cu salariul minim în Statele Unite, de aproximativ 23.700 de dolari.

Pentru a-și ține cheltuielile sub control, tânărul împarte locuința din Washington, D.C., cu alți patru colegi. Nu are mașină și preferă să meargă pe jos, cu bicicleta sau cu transportul public. În plus, profită de mesele gratuite oferite la sediul companiei, astfel încât să cheltuiască cât mai puțin pentru mâncare.

Chiar și atunci când iese în oraș, este atent la buget. În august, de exemplu, a plătit doar șapte dolari pentru o bere băută la un meci de baseball. Tânărul spune că nu simte nevoia să cumpere lucruri pentru a fi fericit.

„Cred că ceea ce mă face diferit este că nu simt bucurie atunci când cumpăr lucruri. Simt că am tot ce îmi trebuie”, a povestit Charles Broomfield pentru publicația citată.

Strategia sa este inspirată de conceptul FIRE, prescurtarea expresiei „Financial Independence, Retire Early”, care promovează economisirea unei părți cât mai mari din venituri și investirea banilor pentru atingerea independenței financiare înainte de vârsta obișnuită de pensionare.

Charles și-a propus să ajungă la investiții în valoare de 750.000 de dolari până la 30 de ani. Mai mult, estimează că ar putea atinge această țintă chiar din 2027.

Lecțiile financiare învățate încă din copilărie

Originar din Colorado Springs, Charles Broomfield a crescut într-o familie de veterani militari, unde economisirea era considerată o regulă importantă. Părinții l-au încurajat să pună deoparte jumătate din banii pe care îi câștiga, iar dacă reușea să economisească și restul sumei, primea dobândă.

După absolvirea Knox College din Illinois, în 2022, tânărul s-a angajat în Virginia de Nord, unde venitul său anual depășea deja 100.000 de dolari. Cu toate acestea, nu a ales să cheltuiască mai mult, ci și-a păstrat bugetul anual sub 25.000 de dolari.

Obiceiul de a economisi nu era unul nou pentru el. În timpul facultății reușise deja să strângă 50.000 de dolari, iar după absolvire a continuat să își construiască economiile.

Cât îl costă, de fapt, traiul de zi cu zi

În august, Charles a cheltuit în total 1.477 de dolari pentru necesitățile lunare. Aproximativ 90% din veniturile sale au mers către economii și investiții, iar chiria a reprezentat cea mai mare parte a bugetului.

Acesta plătește 1.098 de dolari lunar pentru locuință, cost pe care îl împarte cu cei patru colegi de apartament. Alegerea este una importantă pentru bugetul său, mai ales că o garsonieră în aceeași zonă poate depăși 2.000 de dolari pe lună.

Există totuși și o cheltuială la care nu renunță: antrenamentele de kickboxing. Pentru abonamentul lunar la sală, tânărul plătește 229 de dolari.

Transportul îl costă mult mai puțin, întrucât nu deține un autoturism. În luna august, a alocat doar 48 de dolari pentru deplasări, folosind bicicleta, mersul pe jos și mijloacele de transport în comun. Nici bugetul pentru mâncare nu este unul ridicat. Datorită meselor gratuite de la serviciu, cheltuielile sale lunare pentru alimente ajung la aproximativ 70 de dolari.

Charles a povestit inclusiv cum își alege produsele în funcție de valoarea nutritivă și de preț. Într-un videoclip publicat pe canalul său de YouTube, lansat în 2023, acesta a explicat:

„Am făcut odată un calcul și am descoperit că untul de arahide este cel mai ieftin aliment din magazin, raportat la cantitatea de proteine”.

A ajuns să câștige de trei ori mai mult, dar nu și-a schimbat obiceiurile

Veniturile lui Charles Broomfield au crescut considerabil în cei patru ani de la absolvirea facultății. Dacă la început câștiga aproximativ 100.000 de dolari anual, după trei ani salariul ajunsese la 120.000 de dolari.

În 2025, acesta s-a angajat la Amazon Web Services, unde venitul său a urcat la aproximativ 200.000 de dolari. Un an mai târziu, a făcut pasul către Google, iar câștigurile sale sunt estimate la peste 323.000 de dolari în 2026.

Pe lângă salariu, tânărul obține aproximativ 48.000 de dolari pe an din activitatea de pe YouTube și dintr-o afacere de consiliere în carieră.

Chiar dacă veniturile sale au crescut de mai multe ori, Charles nu intenționează să își schimbe stilul de viață. Pentru el, libertatea financiară este mai importantă decât achizițiile costisitoare.

„Mi-am separat complet fericirea de cât de mulți bani cheltuiesc. Nu cred cu adevărat că aș fi semnificativ mai fericit dacă aș cheltui mult mai mulți bani”, a mai declarat acesta.