Ar fi trebuit să fie zece zile de vis, într-un loc de o frumusețe rară. Cu toate acestea, după ce un turist a plătit nu mai puțin de 3.000 de euro, a avut parte de o experiență dezamăgitoare care l-a lăsat fără cuvinte.

Foto: captură YouTube

Împreună cu familia sa, bărbatul a dorit să viziteze Lampedusa, o insulă italiană superbă, în sudul Mediteranei. Acest loc este faimos datorită apelor turcoaz, iar turistul a dorit să se bucure de zece zile libere petrecute pe Lampedusa. Însă, potrivit turistipercaso.it, experiența a fost una complet dezamăgitoare.

Prețurile biletelor de avion au descurajat mereu familia, care chiar și acum, a luat în calcul destinații secundare, cum ar fi Menorca și Malta. În cele din urmă, familia a găsit bilete dus-întors către Malpensa, care au costat 477,54 de euro. Cazarea a costat 1.650 de euro, iar familia a dorit să petreacă zece zile într-un apartament cu două camere, living, baie, terasă, aer condiționat și mașină de spălat.

Nu au fost impresionați de faimoasa insulă

Alți 340 de euro au fost plătiți pentru a închiria o mașină, în timp ce parcarea la aeroport a costat 46,40 de euro. La aceste cheltuieli s-au adăugat și 500 de euro pentru combustibil și mese, iar în total, familia a plătit undeva în jur de 3.000 de euro.

Cu toate acestea, experiența a fost una dezamăgitoare. Familia a spus că multe dintre golfurile insulei sunt surprinzător de mici, iar prosoapele și șezlongurile ocupau aproape fiecare centimetru de pe plaje.

În plus, turiștii trebuiau să scoată din buzunar 60 de euro pe zi, pentru a se bucura de șezlong și umbrelă pe plajă. Iar din cauza temperaturilor extrem de ridicate, atmosfera din timpul vacanței a fost una sufocantă, care a contribuit la disconfortul familiei.

A plătit 3.000 de euro pentru vacanță

Nu în ultimul rând, din cauza consumului ridicat din timpul sezonului estival, pe insulă au existat și întreruperi de curent. Practic, singurul loc care a impresionat cu adevărat a fost Spiaggia dei Conigli, sau „Plaja Iepurilor”.

Peisajul de aici a fost unul spectaculos, iar accesul pe bază de rezervare garantează faptul că spațiul nu va fi niciodată prea aglomerat. Însă, experiența generală din această destinație de vis nu l-a impresionat pe turist.

„M-aș mai întoarce? Nu prea curând”, a spus acesta, după zece zile pe insulă.