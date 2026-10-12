Patru persoane, inclusiv doi adolescenți de 15 ani, acuzate că au furat cardul de carburant al pompierilor și au provocat pagube de zeci de mii de euro

Patru persoane, inclusiv doi adolescenți de 15 ani, sunt acuzate că au sustras un card de carburant aparținând pompierilor din departamentul francez Aisne și l-au utilizat în mod repetat pentru alimentări. Suspecții ar fi încercat să-și ascundă identitatea folosind mașini cu numere false și deghizări.

Patru persoane, inclusiv doi adolescenți de 15 ani, acuzate că au furat cardul de carburant al pompi Foto: arhiva

Cum a fost furat cardul de carburant al pompierilor

Incidentul a fost descoperit după ce pompierii din cadrul Serviciului Departamental de Incendiu și Salvare (SDIS) din Aisne au găsit geamul spart al unuia dintre vehiculele instituției. Din camion dispăruseră mai multe obiecte, printre care și un card destinat achiziției de carburant.

Dispariția cardului nu a fost observată imediat, iar acesta a fost folosit ulterior în mod repetat. Potrivit informațiilor publicate de presa franceză, au fost înregistrate 137 de tranzacții în 14 stații de alimentare, iar prejudiciul total este estimat la aproximativ 22.000 de euro.

Suspecții ar fi folosit mașini cu numere false și deghizări

Pentru a evita identificarea, persoanele implicate ar fi recurs la mai multe metode de disimulare. Acestea ar fi utilizat vehicule cu plăcuțe de înmatriculare false și s-ar fi deghizat, în încercarea de a nu fi recunoscute de camerele de supraveghere din benzinării.

Ancheta a fost desfășurată de jandarmii din Sissonne și Laon. În urma cercetărilor, autoritățile au identificat patru suspecți: doi adulți, un bărbat și o femeie, precum și doi minori în vârstă de 15 ani.

Ce pedepse au primit cei doi adulți

Cei doi adulți au fost judecați în procedură de urgență la 2 octombrie, în fața Tribunalului Corecțional din Laon. Instanța a pronunțat condamnări de câte 18 luni de închisoare cu suspendare, însoțite de o perioadă de supraveghere judiciară de doi ani.

În cazul bărbatului, instanța a dispus achitarea pentru o parte dintre faptele care îi fuseseră imputate. Totodată, acesta a primit obligația de a presta muncă și de a contribui la repararea prejudiciului provocat.

Judecătorii au mai decis confiscarea sumei de 1.086,15 euro, recuperată în urma unei percheziții, precum și restituirea a 4.843 de euro proveniți dintr-un alt bun pus sub sechestru.

Cei doi adulți trebuie să achite și despăgubiri pentru prejudiciul material suferit de serviciul de pompieri. Sumele stabilite sunt de 1.066,15 euro pentru unul dintre condamnați și 4.602,39 euro pentru celălalt.

Procurorul ia în calcul contestarea verdictului

Soluția pronunțată de instanță nu a fost considerată satisfăcătoare de reprezentanții parchetului, având în vedere amploarea faptelor investigate și valoarea prejudiciului.

Procurorul Jean-Baptiste Miot a declarat pentru presa franceză că rezultatul judecării în procedură de urgență este dezamăgitor și că se analizează posibilitatea formulării unui apel. O eventuală contestație ar viza achitările, pedepsele aplicate și măsurile de confiscare dispuse de instanță.

Ce se întâmplă cu cei doi adolescenți

Cei doi minori de 15 ani nu au fost judecați în același dosar cu adulții. Ei urmează să compară în fața Tribunalului pentru Minori din Laon la sfârșitul anului.

Adolescenții au fost prezentați unui judecător specializat la 30 septembrie și au fost plasați în centre specializate. În cazul unuia dintre ei, autoritățile au dispus și măsura controlului judiciar.

Ancheta și procedurile judiciare vizează astfel atât stabilirea răspunderii fiecăruia dintre suspecți, cât și recuperarea unei părți cât mai mari din prejudiciul provocat serviciului departamental de pompieri din Aisne.