 Casa în care a copilărit Donald Trump a fost vândută. Cât a costat după renovare
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Casa în care a copilărit Donald Trump a fost vândută. Cât a costat după renovare

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Locuința din Queens, unde Donald Trump a trăit până la vârsta de 4 ani, a fost vândută pentru 1,93 milioane de dolari, potrivit anunțurilor imobiliare din SUA. 

Casa în care a copilărit Trump, vândută
Casa în care a copilărit Trump, vândută Foto: AFP

O casă cu istorie, dar și cu multe schimbări de proprietari

Prețul de vânzare a apărut vineri pe site-urile imobiliare, după ce cumpărătorul — al cărui nume nu a fost dezvăluit - a semnat contractul în luna iulie. Vânzătorul, dezvoltatorul Tommy Lin, cumpărase casa anul trecut pentru 835.000 de dolari, după ce aceasta a stat ani întregi abandonată și deteriorată, potrivit AFP.

Lin a investit aproximativ 500.000 de dolari într-o renovare completă de opt luni, transformând întregul interior. 

Casa a fost vândută de mai multe ori în ultimii ani. În 2017, la câteva luni după ce Trump a devenit președinte, locuința s-a tranzacționat pentru 2,14 milioane de dolari, potrivit Zillow. Ulterior, a fost cumpărată de o companie numită Trump Birth Home LLC, care a listat-o pentru închiriere pe Airbnb.

Locuința era decorată cu elemente tematice: un carton decupat în mărime naturală al lui Trump, exemplare din cartea The Art of the Deal și o copertă People cu Trump înrămată.

În 2019, casa a fost scoasă din nou la vânzare, cu un preț cerut de 2,9 milioane de dolari, dar nu și-a găsit cumpărător. Între timp, potrivit presei americane, locuința s-a degradat sever: infiltrații, mucegai, o țeavă spartă și chiar o colonie de pisici sălbatice instalată în interior.

De la casa copilăriei la imperiul imobiliar

Donald Trump, acum în vârstă de 80 de ani, și-a construit averea în domeniul imobiliar, ridicând Trump Tower în Manhattan. Mai mult, acesta a avut grijă să își pună amprenta și asupra designului de la Casa Albă, unde își petrece o mare parte a timpului în calitate de președinte.

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