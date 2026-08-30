Trump schimbă numele Lacului Ontario, iar Google se conformează! Cum apare acum pe hărțile din SUA

Lacul Ontario a primit un nou nume pe Google Maps, cel puțin pentru utilizatorii din Statele Unite. Compania a început să afișeze denumirea „Lake America”, după ce președintele Donald Trump a semnat un ordin executiv prin care a fost schimbat oficial numele lacului în sistemul american de denumiri geografice. Decizia vine într-un moment în care relațiile dintre SUA și Canada sunt tensionate.

Trump a redenumit Lacul Ontario Foto: arhiva Click!

Donald Trump a anunțat schimbarea în contextul conflictului comercial dintre Statele Unite și Canada. Cele două țări și-au impus reciproc taxe vamale pentru produse în valoare de miliarde de dolari. Lacul Ontario este unul dintre cele cinci Mari Lacuri nord-americane și cel mai mic dintre ele. Deși se află la granița dintre cele două state, noua denumire nu este valabilă peste tot.

Ce apare pe Google Maps

Ordinul lui Trump modifică Sistemul de Informații privind Numele Geografice (GNIS), care stabilește denumirile utilizate pe hărțile oficiale americane. Decizia nu schimbă numele folosit de autoritățile canadiene și nu are efect în restul lumii.

Google a explicat că denumirea lacului va fi afișată diferit în funcție de țara din care este accesată platforma.

Utilizatorii din Statele Unite vor vedea „Lake America”, în timp ce canadienii vor continua să vadă „Lake Ontario”. În celelalte țări, Google va afișa ambele denumiri. Compania a aplicat o strategie asemănătoare și în cazul Golfului Mexic, după ce Donald Trump a decis redenumirea acestuia în „Golful Americii”.

Canada reacționează

Schimbarea nu a fost primită cu entuziasm de oficialii canadieni. Premierul Mark Carney a respins noua denumire, iar Kathy Hochul, guvernatoarea statului New York, a transmis și ea că nu o va folosi.

„New Yorkul nu îi va spune așa”, a declarat ea.

Cel mai vizibil gest de protest a venit din partea premierului provinciei Ontario, Doug Ford. Acesta a dezvelit pe malul lacului un panou de mari dimensiuni, cu mesajul bilingv:

„Lacul Ontario: Acum și întotdeauna. Președintele Trump îi poate zice cum vrea, dar vă pot spune că restul lumii îl va numi întotdeauna Lacul Ontario”, a afirmat el.

Astfel, ceea ce a început ca o decizie administrativă a devenit un nou motiv de dispută între Statele Unite și Canada, într-un moment în care relațiile dintre cele două țări sunt deja marcate de tensiuni comerciale.