 Donald Trump i-a plătit o amendă lui Ilie Năstase și a petrecut până dimineața la nunta lui
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Donald Trump i-a plătit o amendă lui Ilie Năstase și a petrecut până dimineața la nunta lui

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Ilie Năstase și Donald Trump au împărțit, de-a lungul timpului, mai multe momente memorabile. Fostul mare tenismen român a dezvăluit recent un episod mai puțin cunoscut din perioada în care participa la competiții, susținând că actualul președinte al Statelor Unite ale Americii i-a plătit chiar el o amendă.

Ilie Năstase
Ilie Năstase Foto: Facebook

Relația dintre cei doi datează din perioada în care Ilie Năstase era unul dintre cele mai cunoscute nume din tenisul internațional, iar Donald Trump era un om de afaceri din New York. De altfel, numele fostului președinte american apare și într-o altă poveste legată de Ilie Năstase, fiindcă acesta a participat la una dintre nunțile celebrului tenismen.

Donald Trump i-a plătit o amendă lui Ilie Năstase

Ilie Năstase a povestit despre una dintre cele mai mari amenzi pe care le-a primit în cariera sa. Incidentul a avut loc la Indianapolis, iar suma de 10.000 de dolari era considerată una foarte mare pentru acea perioadă.

Fostul lider ATP a explicat că, la vremea respectivă, premiul pentru câștigarea unui turneu de Grand Slam era de aproximativ 25.000 de dolari, astfel că sancțiunea primită reprezenta o sumă importantă.

Ilie Năstase a dezvăluit însă că, într-una dintre situații, Donald Trump a decis să intervină și să îi achite amenda. Pe atunci, Trump era deja un om de afaceri cunoscut în New York și participa uneori la meciurile românului.

„Cred că 10.000 de dolari, la Indianapolis. Era enorm, un premiu de Grand Slam atunci era de 25.000 de dolari. Știi, odată mi-a plătit chiar Donald Trump o amendă. Venea și el câteodată pe la meciuri”, a declarat Ilie Năstase conform golazo.  

Episodul reprezintă unul dintre detaliile mai puțin cunoscute despre legătura dintre fostul mare jucător român și Donald Trump.

Donald Trump a fost invitat la a doua nuntă a lui Ilie Năstase

Povestea dintre cei doi nu se oprește însă la amenda plătită de Donald Trump. Actualul președinte al Statelor Unite ale Americii a fost prezent și la una dintre nunțile lui Ilie Năstase.

Potrivit lui Ion Țiriac, Donald Trump a participat la evenimentul organizat la New York și a rămas la petrecere până dimineața. În septembrie 1984, Ilie Năstase l-a invitat pe Trump la petrecerea care a precedat cea de-a doua sa nuntă, cu actrița americană Alexandra King.

Ion Țiriac a povestit că Ilie Năstase îl cunoștea pe Donald Trump și că actualul președinte american a fost prezent la una dintre numeroasele nunți ale fostului tenismen.

„Ilie probabil îl cunoaște mai bine ca mine, că a fost la nunta lui la New York, a doua nuntă. A avut vreo șase nunți, mi se pare, dar numai la una a fost Trump. A stat de la 9 seara până la 6 dimineața. Businessman-ul! Domnul Trump businessman”, a declarat Ion Țiriac pentru GSP.  .

Ilie Năstase, o viață de familie plină de povești

Pe lângă cariera spectaculoasă din tenis și numeroasele episoade care au făcut înconjurul lumii, Ilie Năstase are și o familie numeroasă. Fostul lider ATP este tatăl a cinci copii.

În perioada în care era căsătorit cu Alexandra King, Ilie Năstase i-a înfiat, în 1986, pe Nicholas și Charlotte. După divorțul celor doi, copiii au rămas în Statele Unite ale Americii alături de mama lor.

Ilie Năstase mai are o fiică, Nathalie, cu Dominique Garzia, dar și două fiice, Alessia și Emma, din relația cu Amalia.

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