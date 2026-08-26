 Câți euro costă în Franța ciorba de burtă, după rețeta lui Dorel Vișan? Artiștii Lorraine și Marian Baicu au inclus-o în meniul de petreceri
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Câți euro costă în Franța ciorba de burtă, după rețeta lui Dorel Vișan? Artiștii Lorraine și Marian Baicu au inclus-o în meniul de petreceri

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Soții Lorraine și Marian Baicu, vestiții artiști de muzică de petrecere, dețin o firmă de catering, în Franța, unde locuiesc. În meniu au inclus și tradiționala ciorbă de burtă, preparată după rețeta bunului lor prieten, actorul Dorel Vișan. Acesta i-a învățat ce anume să adauge, pentru un gust desăvârșit. Am aflat și cât costă o porție. Exclusiv pentru Click!, ei ne-au povestit despre viața în Franța.

Lorraine și Marian Baicu dețin o firmă de catering în Franța. Cu cât vând porția de ciorbă de burtă, preparată după rețeta lui Dorel Vișan?
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Lorraine și Marian Baicu dețin o firmă de catering în Franța. Cu cât vând porția de ciorbă de burtă, preparată după rețeta lui Dorel Vișan? Foto: foto: arhiva personala

Dețin o firmă de catering, în Franța. În meniu au și ciorbă de burtă, preferata românilor și a francezilor

Și-au vândut restaurantul din Nantes, Franța, unde organizau petreceri în stil românesc, cu muzică și cu bucate alese, dar iată că n-au renunțat total la afaceri:

„Deținem o firmă de catering, avem o întreagă echipă de organizare evenimente, nunți, petreceri de firmă, botezuri. În meniu avem și ciorbă de burtă, preferata românilor din diaspora, dar și a francezilor, și pe care o preparăm după o rețetă unică, oferită de bunul nostru prieten, actorul Dorel Vișan, de altfel, foarte iscusit și în bucătărie.

El ne-a învățat cum să dăm un gust desăvârșit acestui preparat culinar, pe care noi îl propunem românilor la nunți, și pe post de ciorbă de potroace, la o zi după petrecere. Îi și mulțumim pentru sfaturi, este delicioasă”, ne-au declarat soții Lorraine și Marian Baicu, exclusiv pentru Click!

Rețeta lui Dorel Vișan de ciorbă de burtă. Ce adaugă, în plus, pentru un gust desăvârșit?

Ne-au oferit și rețeta-minune, învățată de la Dorel Vișan, vestit și ca un bun bucătar:

„Se amestecă 2-3 gălbenușuri de ou cu smântână și se adaugă, la sfârșit, în oală. În plus, ciorba nu e preparată numai din burtă curățată și fiartă, se mai adaugă, la fiert, și un os de vițel și un os de porc afumat, afumătura îi dă savoare.

Nu uitați de condimente, sare, piper, dar și de gogoșarii murați sau de ardeiul roșu, tăiați feliuțe. Un deliciu! O porție de ciorbă de burtă costă 8 euro, în Franța, noi am avut-o și în meniul localului din Nantes. O savurau și sportivii, politicienii, muzicienii”. 

Surprinși de prețurile uriașe la mâncare din România: „E mai scump decât în Franța!”

Marian și Lorraine Baicu, unii dintre cei mai talentați artiști de muzică de petrecere, au fost surprinși să constate că prețurile la mâncare din țara natală au crescut brusc:

„În Franța, mâncarea e ceva mai ieftină și mai gustoasă. În România, e și scumpă, dar a scăzut și foarte mult calitatea, probabil ca să se încadreze totuși într-un preț. Duceam și noi dorul să mâncăm niște parizer cu pâine proaspătă, ca pe vremuri, așa că am cumpărat câteva felii.

Dar, când am ajuns acasă, deja curgea apă din parizer, iar gustul era ca de cauciuc. Nu știu din ce l-or fi făcut, nu ne-a priit deloc. Sunt vremuri grele pentru români, dar și pentru toți, din întreaga lume”, au mai adăugat ei, exclusiv pentru Click!

„Francezii iubesc România”

Soții Lorraine și Marian Baicu se simt bine în Franța, chiar au legat prietenii de suflet. Solista locuiește acolo de peste 30 de ani:

„Mulți francezi au vizitat România, ca turiști, au amintiri frumoase, de pe la noi, alții chiar au  lucrat în țară, iar la întoarcerea în Franța și-au adus cu ei obiecte românești, ca amintire. Cunoaștem un domn care a lucrat la o firmă de mașini, cu sediul în România, și are acasă o mică expoziție. A păstrat până și biletele de tren, din călătoriile sale, prin România, vrea să ne doneze întreaga colecție.

Sperăm, dacă vom obține autorizația, să deschidem în Nantes un muzeu cu obiecte românești, să fie și un centru cultural pentru românii din diaspora, să difuzăm filme românești, să avem și un local cu preparate tradiționale. Francezii sunt ospitalieri, iubesc România, le plac muzica noastră și mâncarea”, ni s-au mai confesat vestiții artiști, exclusiv pentru Click!

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