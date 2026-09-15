 Anamaria Prodan și Ronald Gavril, declarație de dragoste la piscină. Cum s-au fotografiat cei doi îndrăgostiți: „Sunt binecuvântată”
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VideoAnamaria Prodan și Ronald Gavril, declarație de dragoste la piscină. Cum s-au fotografiat cei doi îndrăgostiți: „Sunt binecuvântată”

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Anamaria Prodan și Ronald Gavril continuă să își arate public iubirea. Cei doi s-au fotografiat și filmat recent într-un moment relaxant, la piscină, iar impresara a profitat de ocazie pentru a-i transmite partenerului său un mesaj emoționant.

Anamaria Prodan și Ronald Gavril, în ipostaze tandre la piscină
Anamaria Prodan și Ronald Gavril, în ipostaze tandre la piscină Foto: arhiva Click!

Cei doi formează un cuplu din 2023 și au devenit deja obișnuiți cu atenția publicului. De această dată, imaginile surprinse la piscină au fost însoțite de o declarație de dragoste prin care Anamaria Prodan i-a mărturisit lui Ronald cât de important este pentru ea.

Impresara nu s-a limitat doar la publicarea unui videoclip, ci a ales să își exprime sentimentele în fața urmăritorilor săi. Mesajul transmis de Anamaria Prodan vorbește despre recunoștința pe care o simte pentru faptul că îl are pe Ronald Gavril alături.

„Sunt binecuvântată să te am alături, trecând împreună prin toate. Ești un suflet minunat, plin de bunătate și iubire. Aduci atât de multă fericire în viața mea. Sunt cu adevărat binecuvântată să te am”, a scris Anamaria Prodan pe rețelele sociale.

Cum a început povestea lor de iubire

Relația dintre Anamaria Prodan și Ronald Gavril a început după ce cei doi s-au cunoscut la o masă de Crăciun. Potrivit informațiilor oferite la vremea respectivă de stilistul Adrian Pescariu, apropiat al cuplului, între cei doi ar fi existat o chimie imediată.

La începutul lui 2024, acesta povestea că impresara era fericită și liniștită alături de boxer și că Ronald era foarte atent cu ea.

„Ana este foarte fericită și liniștită în acest moment. Are planuri mai mari decât atât pentru viitor. Totul între ei a fost inopinat. Ei s-au cunoscut la masa de Crăciun. El este foarte atent și grijuliu cu ea. Boxerii sunt mai rigizi, dar el face niște gesturi rare.

Urmează și el foarte curând să vină în România. Vor participa împreună la niște evenimente și s-ar putea ca el să stea mai mult, va sta cu Ana bineînțeles. Ronald are o carieră fabuloasă în America. Ana se bucură de moment”, a povestit stilistul Adrian Pescariu, un apropiat al celor doi, în ianuarie 2024.

Ce au spus despre nuntă

În vara anului 2025, Anamaria Prodan și Ronald Gavril au vorbit public și despre posibilitatea de a ajunge în fața altarului. Cei doi au transmis atunci că nu vor să grăbească lucrurile și preferă să se bucure de relația lor în prezent.

Ronald Gavril a explicat că, pentru moment, cei doi nu își fac planuri concrete în privința unei căsătorii.

„Toate vin atunci când trebuie și când e momentul. Deocamdată ne trăim prezentul frumos și nu ne gândim la viitor. Trăim, suntem fericiți în prezent și cred că e cel mai important în momentul de față”, a spus Ronald Gavril, la emisiunea „Un show păcătos”.

Anamaria Prodan a mai fost căsătorită de două ori

Înainte de relația cu Ronald Gavril, Anamaria Prodan a mai fost căsătorită de două ori. Impresara a fost căsătorită cu fostul baschetbalist Tiberiu Dumitrescu între 1998 și 2007. Cei doi au împreună două fiice, Rebecca și Sarah.

Ulterior, în 2008, Anamaria Prodan s-a căsătorit cu antrenorul de fotbal Laurențiu Reghecampf. Căsnicia lor a durat până în 2024 și au împreună un fiu, Laurențiu Junior, cunoscut de apropiați drept Bebeto sau Reghe Jr.

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