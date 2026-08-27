 Cum arată șantierul Parcului Donald Trump din București. Românii vor avea o copie a Casei Albe în Berceni
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Cum arată șantierul Parcului Donald Trump din București. Românii vor avea o copie a Casei Albe în Berceni

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Nu mai este glumă, zeci de muncitori lucrează deja să amenajeze un teren viran imens, de aproape 4 hectare din sectorul 4, în Parcul Donald Trump, dedicat prieteniei româno-americane. Acesta are deja prima alee și va fi gata „în mai-iunie 2027”, după cum a promis ieri primarul acestei zone a Capitalei, Daniel Băluță. 

Șantier Parcul Donald Trump sector 4
Parcul Donald Trump va fi gata în mai-iunie 2027 Foto: Adrian Popescu

Copie a Casei Albe în Parcul Donald Trump

Parcul este practic o extindere a actualei zone verzi denumită Tudor Arghezi, inaugurată în anul 2023.„Noul parc va avea o identitate aparte, inspirată de repere reprezentative ale Statelor Unite ale Americii. Conceptul include zone tematice dedicate explorării spațiului și NASA, cinematografiei, tehnologiei și spiritului de inovație, astfel încât spațiul să aibă și o componentă educativă, adresată în special copiilor și tinerilor”, a explicat primarul Băluță. 

Prima alee din Parcul Donald Trump
Zeci de muncitori trudeau joi la amenajarea Parcul Donald Trump Foto: Adrian Popescu

În mijlocul zonei verzi va fi ridicată o copie a Casei Albe, prima realizată în România, iar înăuntru vor fi mai multe pavilioane dedicate SUA.  Trei sferturi din suprafața parcului va fi destinată exclusiv spațiilor verzi, urmând să fie plantați peste 1.000 de arbori, arbuști și flori. Totodată, proiectul prevede peste 6.000 de metri pătrați de locuri de joacă, alei pietonale și infrastructura necesară iluminatului public. 

Paolo Zampolli vorbind cu Nicușor Dan pe speaker
Paolo Zampolli a vrut să arate că vorbește la telefon cu „prietenul” Nicușor Dan Foto: Adrian Popescu

Moment șocant pe șantierul Parcului Donald Trump

La un moment dat a avut loc și un moment șocant, când Paolo Zampolli, trimisul special al lui Donald Trump pentru parteneriate globale, chemat special să vadă „minunea”, l-a sunat pe speaker pe preşedintele Nicuşor Dan. Cel mai important om din statul român nu i-a răspuns imediat lui Zampolli dar surpriză, după câteva zeci de secunde l-a sunat înapoi.

Nicușor Dan era în ambasada României la Chișinău și a schimbat telefonic câteva amabilități cu americanul original din Italia, cunoscut deja în România pentru că i-a dus și pe frații Tate în SUA. Președintele României este într-o ofensivă de imagine pro-SUA, iar ultimul exemplu a fost făcut public tot joi, când pe siteul celei mai mari televiziuni de știri din SUA, Fox News a apărut un articol amplu de opinie semnat Nicușor Dan.

De ce un parc Donald Trump în România

„Vorbim despre un proiect care va avea o puternică valoare simbolică și care va spune, într-un limbaj simplu și accesibil tuturor, că România prețuiește prietenia cu Statele Unite ale Americii. Îmi doresc ca acest proiect să fie un simbol concret, vizibil și durabil al unei relații pe care avem datoria să o consolidăm și să o transmitem mai departe generațiilor care vin”, a declarat Daniel Băluță, primarul sectorului 4.

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